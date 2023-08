100-metė močiutė stebina net medikus: štai, ką ji valgo

Kiekvieną savaitę 100-metė lankosi tame pačiame restorane, kur užsisako patį paprasčiausią kiaušinių patiekalą.

Norintiems gyventi ilgai ir laimingai, Hilda turi vieną šmaikštų patarimą – atidžiai rinktis tėvus.

H. Jaffe įsitikinusi, kad jos geri genai vaidino svarbų vaidmenį gyvenime – jos tėvas mirė sulaukęs 80-ies, o mama – 90 metų.

Kitaip nei kiti, H. Jaffe per daug nesijaudina dėl savo mitybos. Maždaug kartą per savaitę ji nueina tris kvartalus iki savo vietinės užkandinės, dabar esančios 9th Avenue Manheteno centre, rašo insider.com.

Štai, ką ji valgo

Ji atsisėda ir užsisako vieną iš savo mėgstamiausių patiekalų, per daug nežiūrėdama į meniu. Šią savaitę ji valgė: du kiaušinius, namines bulvytes, ruginės duonos skrebučius be uogienės ir gėrė kavą be kofeino su paprastu pienu.

Toks moters maistas vis yra geras angliavandenių ir baltymų derinys, kurį daugelis mitybos ekspertų rekomenduoja valgyti norint gauti energijos.

Kartais Hilda renkasi saldų prancūzišką skrebutį, pikantišką mėsainį ar kitokio stiliaus kiaušinius. Namuose ji laikosi mitybos, kurioje yra daugiau daržovių. Vakarienei ji paprastai valgo salotas su šiek tiek baltymų.

H. Jaffe žino, kad būti tokiame amžiuje yra tikrai žygdarbis. Ji dalyvavo keliuose tyrimuose, kuriuose buvo gilinamasi į ilgaamžiškumo genetiką bei kodėl tokie žmonės kaip ji, atrodo, gyvena daug ilgiau nei visi ir turi puikią psichinę, fizinę sveikatą.

„Visi mano gydytojai stebisi“, – juokdamasi sakė senjorė.