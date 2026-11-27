Spalio pabaigoje K. Westlake’as svečiavosi Lietuvoje, dalyvavo spalio 29 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Žmogiškumo veidas politikoje“, skirtoje Prezidento V. Adamkaus šimtmečiui. Pertraukos tarp pranešimų metu jis sutiko pasidalyti prisiminimais apie judviejų bendrą darbą EPA ir tuo, kokį įspūdį jam paliko tuo metu dar tik būsimasis Lietuvos Prezidentas.
Rūpintis aplinka yra moralinė pareiga
Trylika metų regiono administratoriaus, kuriuo buvo ir V. Adamkus, komandoje dirbęs K. Westlake’as buvo atsakingas už ryšius su Ilinojaus ir Mičigano valstijomis. Per pasitarimus jis pristatydavo nagrinėjamų bylų aplinkybes, teisinius ir aplinkosauginius klausimus bei galimas politines pasekmes.
Kaip ir konferencijoje pranešimą skaitęs buvęs V. Adamkaus pavaduotojas Davidas Ullrichas, K. Westlake’as prisimena klausimą, kuriuo vadovas baigdavo beveik kiekvieną pasitarimą:
„Ką būtų teisingiausia padaryti aplinkos labui?“. Kaip teigia pašnekovas, galiausiai tai ir būdavo svarbiausias klausimas, į kurį V. Adamkus turėdavo pats sau atsakyti prieš priimdamas visus nelengvus sprendimus.
Aplinkosaugininkas K. Westlake’as pripažįsta, kad per savo karjerą yra turėjęs ir kitų iškilių vadovų, tačiau visada stengėsi sekti V. Adamkaus pavyzdžiu.
„Suvokiau, kad valstybės tarnyba – tai visuomenės patikėta atsakomybė, o rūpintis aplinka yra moralinė pareiga. Mes, aplinkosaugos srityje dirbantys valstybės tarnautojai, esame įsipareigoję visuomenei ir ateities kartoms stengtis iš visų jėgų ir priimti sprendimus, kurie būtų naudingi visuomenės sveikatai ir aplinkai“, – sako K. Westlake’as.
Kalbėdamas apie darbą EPA, jis pabrėžia ir jo prasmę darbuotojams.
„Žinoma, dirbame, kad išlaikytume savo šeimas ir gerai gyventume. Tačiau tikroji darbo tokioje institucijoje kaip EPA vertė yra ta, kad esame bendros misijos – padaryti pasaulį geresnį – dalis“, – sako pašnekovas.
Jo teigimu, žmonės renkasi šią profesiją, nes nori ką nors pakeisti aplinkos labui. Jiems tai labai rūpi ir yra asmeniškai svarbu, todėl savo gabumus ir energiją jie nori skirti šiai misijai.
Turėjo drąsos sakyti tiesą
Su V. Adamkumi dešimtmetį dirbęs aplinkosaugininkas teigia, kad nuo pirmojo susitikimo juto, kad yra šalia didžios asmenybės.
„Iš dalies tokį įspūdį kūrė jo asmeninė charizma ir šiluma, bet buvo ir daugiau: jo laikysenoje buvo didybės ir orumo. Ėmiau dar labiau jį gerbti, kai sužinojau apie nepaprastą jo gyvenimo istoriją: kaip karo metais, dar būdamas paauglys, jis kovojo už laisvę, kaip tapęs imigrantu nuo nulio susikūrė gyvenimą“, – pasakoja K. Westlake’as.
Didžiulę pagarbą jam kėlė ir tai, kiek V. Adamkus buvo pasiekęs aplinkosaugos srityje dar iki jų pažinties. „Ši pagarba augo dėl jo asmenybės didybės, šilumos ir charizmos, taip pat dėl moralinio tvirtumo“, – teigia jis.
Kaip moralinės drąsos pavyzdį K. Westlake’as prisimena V. Adamkaus liudijimą JAV Kongrese apie bendrovės „Dow Chemical“ taršą. Apie šį atvejį konferencijoje kalbėjo ir D. Ullrichas.
„Kai liudijo Kongrese ir kalbėjo su spauda apie tai, kas iš tiesų nutiko su bendrove „Dow Chemical“, jo niekas nebūtų atkalbėjęs sakyti tiesą, kad ir kokios būtų pasekmės. O pasekmės galėjo būti labai rimtos“, – pasakoja buvęs V. Adamkaus kolega.
K. Westlake’o teigimu, daugelį jų nustebino, kad V. Adamkaus neatleido.
„Tačiau jis papasakojo, kas nutiko, ir taip aiškiai išdėstė moralinę savo poziciją, kalbėdamas apie pasekmes aplinkai ir visuomenės sveikatai, kad daug Kongreso narių stojo jo pusėn. Tai iš esmės apsaugojo jį nuo dalies priešiškos reakcijos, kurios kitu atveju būtų sulaukęs. Man tai didelės drąsos pavyzdys“, – teigia jis ir priduria, kad tokį V. Adamkaus elgesį ne kartą matė ir kitais atvejais.
Indėlis į aplinkosaugą JAV
Paklaustas apie svarbiausią V. Adamkaus indėlį į aplinkosaugą JAV, K. Westlake’as išskiria Didžiųjų ežerų apsaugą.
„Jis labai daug nuveikė aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir valdžios institucijų bendradarbiavimo srityse, tačiau rūpinimasis Didžiaisiais ežerais tikriausiai yra didžiausias jo palikimas aplinkosaugos srityje“, – teigia pašnekovas.
K. Westlake’as prisiminė ir per V. Adamkaus išleistuves į pensiją perskaitytą Williamo Ruckelshauso, pirmojo EPA vadovo, laišką. Anot jo, pagerbdamas jo nuveiktus darbus, Ruckelshausas rašė, kad, norint visapusiškai įvertinti V. Adamkaus indėlio į Didžiųjų ežerų apsaugą mastą, jo vardu reikėtų pavadinti vieną iš ežerų.
Kitas jam įsiminęs epizodas – Sovietų Sąjungos delegacijos apsilankymas Čikagos apylinkėse. Šią delegaciją jis lydėjo kartu su V. Adamkumi. Atvykusiems žurnalistams ir mokslininkams pirmiausia buvo parodyta smarkiai industrializuota Čikagos pietryčių dalis, pramoninės teritorijos ir taršos problemos, vėliau – vietovė, kurioje dabar yra Indianos kopų nacionalinis parkas.
„Nuo paplūdimio atsivėrė nuostabi gamtos teritorija, o visai greta stovėjo plieno gamykla. Kitoje ežero pusėje buvo matyti Čikagos centras ir jo dangoraižiai. Svečiai vis stebėjosi tuo, kad pramonės įmonių ir miesto pastatų apsuptyje pavyko išsaugoti tokį nepaliestos gamtos plotą“, – pasakoja K. Westlake’as.
Pasak jo, tąsyk V. Adamkus pacitavo prie kopų išsaugojimo prisidėjusį Ilinojaus senatorių Paulą Douglasą: „Kai buvau jaunas, norėjau išgelbėti pasaulį. Būdamas vidutinio amžiaus norėjau išgelbėti savo šalį. O dabar, senatvėje, džiaugiuosi galėdamas išgelbėti bent kopas.“
„Tą akimirką itin ryškiai atsiskleidė V. Adamkaus meilė gamtai, savo tėvynei ir antrąja tėvyne tapusiai šaliai. Savo akimis matėme nuostabią gamtos teritoriją, išlikusią nepaisant tokios pramonės ir miesto plėtros bei visų šių aplinkosaugos iššūkių. Ji buvo išsaugota, nes žmonės aiškiai suvokė, kaip teisinga pasielgti, ir turėjo politinės valios tai padaryti“, – sako aplinkosaugininkas.
Lietuvos laisvė kaip išsipildžiusi svajonė
K. Westlake’as pasakoja, kad EPA kolegos jau daug metų žinojo apie V. Adamkaus veiklą lietuvių išeivių bendruomenėje ir jo palaikomus ryšius su Lietuva. Ypač įsiminė diena, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę – tądien kartu su kolegomis buvo jo kabinete ir būsimasis Lietuvos Prezidentas juos vaišino lietuvišku likeriu. Šią akimirką K. Westlake’as prilygino buvimui kartu su George’u Washingtonu laimėjus revoliuciją.
„Taip mes jautėmės: jis ir jo tautiečiai ne tik sulaukė savo svajonės išsipildymo, bet ir pats jis, veikdamas lietuvių išeivių bendruomenėje bei palaikydamas ryšius su žmonėmis čia, okupuotoje Lietuvoje, buvo atlikęs tokį svarbų vaidmenį. Jis labai daug prisidėjo prie to, kad visa tai įvyktų. Tai buvo tiesiog nuostabi akimirka“, – prisimena K. Westlake’as.
Buvęs V. Adamkaus kolega atskleidžia esantis be galo laimingas dėl to, kad Prezidentas sulaukė šio jubiliejaus, o pasaulyje pripažįstami ir jo vertingi darbai JAV, ir vaidmuo grįžus į Lietuvą.
„Jis tapo moraliniu autoritetu Lietuvai pereinant nuo gyvenimo sovietinės okupacijos sąlygomis prie laisvos ir nepriklausomos valstybės, o taip pat ir laisvos bei nepriklausomos ekonominės sistemos. Žinoma, prie to prisidėjo ir kiti žmonės. Tačiau viena iš jo palikimo dalių yra tai, kad jis niekada neprarado tikėjimo Lietuvos laisvės galimybe“, – pabrėžia aplinkosaugininkas.
Jų gyvenimai – nepaprasti
K. Westlake’as dalijasi ir prisiminimais apie 2007 m. vizitą į Lietuvą, kai su šeima atvyko aplankyti V. Adamkaus, tuomet ėjusio prezidento pareigas. Buvęs aplinkosaugininko vadovas pakvietė juos į savo darbo kabinetą Prezidentūroje.
„Pusantros valandos kalbėjomės apie jo gyvenimą einant prezidento pareigas, taip pat apie žmones ir problemas, su kuriais jis buvo susidūręs dirbdamas EPA. Mano vaikai taip pat galėjo užduoti jiems rūpimų klausimų“, – pasakoja pašnekovas.
„Visai mūsų šeimai tai buvo nuostabus laikas – būti šalia tokios didžios asmenybės ir matyti jį einantį valstybės vadovo pareigas. Kokia nepaprasta patirtis!“, – gražių žodžių negaili buvęs V. Adamkaus kolega.
Su pagarba pašnekovas prisimena ir a. a. Almą Adamkienę. „Visi kartu su juo gedime jo nuostabios žmonos. Ji buvo kilnumo pavyzdys, o visi ją pažinoję jautė jai didelį prieraišumą. Tai nepaprasta šeima, o jų gyvenimai – nepaprasti“, – sako K. Westlake’as.
Ištikimybė vertybėms
Paklaustas, ko palinkėtų V. Adamkui sulaukus šimto metų, K. Westlake’as visų pirma atsako esantis labai laimingas, kad Prezidentas ne tik sulaukė šio gimtadienio, bet ir vis dar tebėra pavyzdys bei vilties švyturys tiek Lietuvoje, tiek JAV aplinkosaugininkų bendruomenėje. Pašnekovas taip pat pabrėžia ir jo dėmesingumą kolegoms.
„Visi, kurie jį pažįsta, jį myli ir gerbia, o jis jiems atsako tuo pačiu. Kaip sakė D. Ullrichas, būdami šalia jo žmonės jautė, kad jam rūpi jie patys, jų idėjos ir indėlis, kad mus sieja ta pati misija. Buvome šios nepaprastos komandos dalis“, – sako aplinkosaugininkas.
K. Westlake’o įsitikinimu, V. Adamkus savo gyvenimo pavyzdžiu daug ko išmokė ir savo bendraamžius, ir jaunesnes kartas.
„Štai ko mokausi iš V. Adamkaus pavyzdžio – tiek jo darbo EPA, tiek vadovavimo Lietuvai: gyventi ir dirbti remiantis morale ir vertybėmis. Turėti drąsos likti ištikimam šioms vertybėms net tada, kai tenka priimti sunkius sprendimus“, – įvardija K. Westlake’as.
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