10 dalykų, kuriuos būtina įgyvendinti lankantis Romoje

Išskiriame 10 dalykų, kuriuos verta nuveikti, viešint Romoje:

1. Aplankyti Koliziejų (dar kitaip žinomą kaip – Flavijaus amfiteatrą). Tikrai epiška senų gladiatorių mūšių arena pradėta statyti 72-aisiais mūsų eros metais. Didžiausias ir seniausias pasaulyje amfiteatras buvo pastatytas taip, kad tilptų didžiulė 50 000 žiūrovų auditorija. Ši istorinė vieta, menanti daugybę kovų ir kraupių mirčių, yra būtina stotelė bet kuriam istorijos mėgėjui.

2. Pasigrožėti menu. Kapitolijaus muziejai įsikūrę dviejuose rūmuose ir yra seniausia viešoji meno ekspozicija pasaulyje. Kolekcija buvo atidaryta visuomenei 1734 m., joje yra garsių: Ticiano, Caravaggio, Tintoretto, Bernini ir Veronese, kūrinių.

REKLAMA

3. Atsipalaiduoti Vilos Borghese soduose. Visą miesto jaudulį ir šurmulį, paįvairinimui galima pakeisti poilsiu gamtos apsuptyje. Vilos Borghese soduose vaikai ir suaugusieji gali vaikščioti ir grožėtis vaizdais, jodinėti poniais ir maitinti daugybę vėžlių, kurie gyvena tvenkinyje.

4. Paskanauti itališko maisto Piazza Navona aikštėje ir aplink ją bei paragauti itališko vyno. Penkioliktame amžiuje tapusi vieša erdve – baroko stiliaus Piazza Navona, yra viena žaviausių ir populiariausių aikščių Romoje, o joje ir šalimais driekiasi galybė gardaus maisto restoranų. Pasimėgaukite tikru itališku desertu, kilusi iš Pizzo, Kalabrijos – „Tartufo“ ledais, kurie susideda iš dviejų ar daugiau ledų skonių, patiekiami dažnai su vaisių sirupu arba šaldytais vaisiais, uogomis – avietėmis, braškėmis ar vyšniomis, pačiame ledų centre. Taip pat būtinai paragaukite itališkų picų bei neskubėdami išgerkite puodelį kavos! Žinoma, nuo itališko maisto neatsiejamas ir taip visame pasaulyje vertinamas, kokybiškas itališkas vynas, kurio rūšių apstu tiek, kad savo mėgiamą skonį atras ir patys išrankiausi.

5. Sugalvoti norą ir įmesti monetą į fontaną. Nesvarbu, ar jūs norite tiesiog grožėtis fontanu ir atsigaivinti, o gal turite slaptą svajonę ir norite, kad ji išsipildytų, todėl ketinate įmesti monetą į vandenį, tačiau kiekvienas gali rasti, kuo mėgautis prie Trevi fontano. Įsikūręs kuklioje mažoje aikštėje, tekančiu kaskadiniu vandeniu ir viliojantis nuostabia architektūra, fontanas nepaliks abejingų.

6. Susipažinti su miesto istorija. Jei jums patinka Koliziejus, Romos forumas yra taip pat būtinų aplankyti Romoje vietų sąraše. Miesto centre įsikūrusiame forume yra daug senovės Romos vyriausybės pastatų ir šventyklų. Jei galite, eikite į ekskursiją su gidu, kad išsamiau susipažintumėte su šalies istorija.

7. Apsipirkti itališkos mados rūbų Via Condotti gatvės parduotuvėse. Vienoje garsiausių Romos parduotuvių gatvių – Via Condotti, yra daugybė istorinių pastatų ir butikų, išskirtinių rūbų ir aksesuarų parduotuvių. Nepamirškite įsigyti būtiniausių aksesuarų, kad atrodytumėte it nužengę iš itališkų filmų: firminių akinių nuo saulės ir plačiakraštės skrybėlės arba lengvos, šilkinės, vėjyje plevėsuojančios skarelės.

REKLAMA

8. Įsiamžinti prie Pont Sant’Angelo tilto. Nuostabus tiltas, pastatytas virš Tibro upės, kurį puošia dešimt vaizdingų angelų skulptūrų, sukurtų žymiojo Bernini, ne tik sukelia turistams kvapą gniaužiantį, meniškai susijungiančių miesto ir vandens, vaizdą, bet ir kviečia įsiamžinti akimirkoje, kuri atrodo it atvirutės viršelis.

9. Aplankyti seniausią Romos turgų „Campo de’Fiori“. Seniausiame turguje visoje Romoje – „Campo de’Fiori“, dienos metu prekybininkai siūlo platų gėlių, daržovių ir vaisių asortimentą, o naktimis čia verda restoranų ir barų gyvenimas.

10. Pavažinėti motoroleriu siauromis miesto gatvelėmis. Norint galėti išsinuomoti motorolerį ir juo važiuoti Romoje, tereikia galiojančio vairuotojo pažymėjimo, nuotykių pojūčio ir šiek tiek sveiko proto. Saugokitės: šlapių trinkelių, duobių, riboto eismo zonų ir kitų vairuotojų.