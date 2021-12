1 ženklas tualete gali išduoti, kad sergate cukralige: nenumokite ranka

Teigiama, kad labai svarbu stebėti, ar dažnas šlapinimasis nėra užslėptas didelio cukraus kiekio kraujyje požymis, rašo express.co.uk.

Apie 90% visų diabeto atvejų sukelia 2 tipo diabetas, kai organizmui tampa sunku pagaminti pakankamai hormono insulino arba organizmas nereaguoja į insuliną. Insulinas padeda kraujyje esantį cukrų paversti naudinga energija.

Vienas iš simptomų – troškulys

Tačiau nepaprastai sunku suprasti, ar jums gresia ši liga, todėl labai svarbu, kad visi žinotų, į kokius požymius reikia atkreipti dėmesį. Pasak medicinos svetainės Diabetes.co.uk, vienas iš labiausiai paplitusių diabeto simptomų yra troškulys. Troškulio kamuojami žmonės ima gerti daugiau skysčių nei įprastai, todėl dažniau tenka lankytis tualete.

Stebėkite, kiek kartų einate į tualetą

Daugiau nei penkis litrus šlapimo per dieną gali sukelti per didelis troškulys, dar vadinamas polidipsija. Vidutiniškai suaugęs žmogus per vieną kartą išskiria 250–400 ml šlapimo – maždaug du puodelius.

„Polidipsija yra pernelyg didelis troškulys ir yra vienas iš pirmųjų diabeto simptomų“, – rašoma medicinos svetainėje.

„Jei nuolat jaučiate troškulį arba troškulys yra stipresnis nei įprastai ir nenumalšinamas net atsigėrus, tai gali būti ženklas, kad jūsų kūne ne viskas gerai. Kadangi visi esame patyrę troškulį, labai svarbu nedaryti pernelyg skubotų išvadų.

Tačiau polidipsijos simptomai pripažįstami kaip nuolatinis ir nepaaiškinamas troškulys – nepaisant to, kiek išgeriate – ir daugiau nei penki litrai šlapimo per dieną. Jei pradedate jausti neįprastą troškulį, verta pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje“, ‒ rašoma internetinėje svetainėje.

Kada kreiptis į gydytoją

Jei nuolatinis troškulys jus kankina keletą dienų, būtinai turite kreiptis į gydytoją. Labiausiai tikėtina, kad polidipsiją lydės dažnesnis nei įprasta šlapinimasis ir nuolatinis alkis. Tuo tarpu kiti diabeto simptomai yra didelis nuovargis be aiškios priežasties, įbrėžimai ar žaizdos, kurios ilgai negyja, ir net suprastėjęs regėjimas.

Tačiau valgydami sveiką subalansuotą maistą, galite sumažinti savo tikimybę susirgti diabetu. Reguliarus mankštinimasis taip pat yra labai svarbus norint apsisaugoti nuo didelio cukraus kiekio kraujyje, teigia NHS. Kiekvienas turėtų stengtis kiekvieną savaitę atlikti bent 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos.