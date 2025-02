Toyota pristato naujos kartos vandenilio kuro elementus: bus patvarūs kaip dyzeliniai varikliai

Šiuo metu „Toyota“ vandenilinio transporto flagmanas – sedanas „Mirai“, kuris Japonijos ir Europos rinkose yra vienas iš nedaugelio serijinių modelių, leidžiančiu mėgautis vandeniliu varoma mašina.

Vis dėlto trečiosios kartos kuro elementų sistema skirta ne tik lengviesiems automobiliams. „Toyota“ planuoja ją naudoti ir komerciniuose sunkvežimiuose, viešajame transporte bei elektros gamybos įrenginiuose. Kompanija prognozuoja, kad šios technologijos plėtra sparčiausiai vyks Japonijoje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Kinijoje, o naujieji kuro elementai rinką pasieks ne anksčiau kaip 2026 m.

REKLAMA

REKLAMA

Efektyvesnė ir ilgaamžiškesnė technologija

Vienas pagrindinių naujosios sistemos privalumų – dvigubai ilgesnis tarnavimo laikas, kuris, pasak „Toyota“, prilygsta moderniems dyzeliniams varikliams. Tai reiškia, kad naujieji kuro elementai gali padėti įveikti šimtus tūkstančių kilometrų, o jų eksploatacijos laikas siekia visą automobilio gyvavimo ciklą.

REKLAMA

Be to, kuro elementų efektyvumas padidėjo apie 20 proc. Atsižvelgiant į dideles vandenilio kainas, kai kilogramas gali kainuoti daugiau nei 20 eurų, šis patobulinimas itin svarbus komerciniams naudotojams, kurie siekia sumažinti eksploatacijos išlaidas.

Naujoji sistema taip pat gali būti naudojama stacionariuose elektros generatoriuose, kurie tampa vis aktualesni augant atsinaujinančios energetikos sektoriui. Vandenilis gali būti naudojamas perteklinės energijos kaupimui, todėl jis tampa perspektyviu sprendimu kartu su saulės ir vėjo energetika.

REKLAMA

REKLAMA

Tolimesni planai ir „Toyota“ vandenilio strategija

Nuo 2014 m. „Toyota“ visame pasaulyje pardavė daugiau nei 28 tūkst. „Mirai“ sedanų. Be to, nuo 2019 m. kompanija tiekia kuro elementų sistemas autobusams, geležinkeliams ir stacionariems energijos generatoriams. Per šį laiką jau pristatyta daugiau nei 2 700 vienetų daugiau nei 100 klientų visame pasaulyje.

Nors vandenilio technologijos dar nėra plačiai naudojamos lengvųjų automobilių segmente, „Toyota“ mato jų potencialą sunkiajame transporte ir pramoniniuose sprendimuose. Ar ši technologija taps realia alternatyva tradiciniams degalams – parodys artimiausi dešimtmečiai, tačiau „Toyota“ aiškiai signalizuoja, kad neketina sustoti ir toliau plėtos vandenilio inovacijas.