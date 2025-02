„Toyota“ kuria itin greitą vandenilio papildymo technologiją

Vandenilis – tai viena iš alternatyvų tradiciniam kurui, tačiau jo gamyba ir saugojimas kelia nemažai iššūkių. Kadangi vandenilio molekulės yra itin mažos, jos lengvai prasiskverbia per įvairius paviršius, todėl kuro talpyklos turi būti itin sandarios. Be to, joms reikia atlaikyti aukštą slėgį, o tai dar labiau padidina sistemos kainą.

Nepaisant to, ilgalaikėje perspektyvoje vandenilis gali tapti puikia alternatyva tiek tradiciniams degalams, tiek elektromobilių baterijoms. Nors lengvųjų automobilių segmente ši technologija dar nesulaukia plataus pritaikymo, sunkiasvorės transporto priemonės – sunkvežimiai, traukiniai ir laivai – gali pasinaudoti jos pranašumais.

Nauja greitojo papildymo technologija

„Toyota“ kartu su „Hydrogen Refueling Solutions“ (HRS) ir „ENGIE“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią siekiama sukurti naujos kartos vandenilio papildymo stotis. Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir yra „RHeaDHy“ iniciatyvos dalis, kurios tikslas – spartinti vandenilio infrastruktūros plėtrą.

Naujosios technologijos pagrindas – „Twin Mid Flow“ sistema, kuri naudoja dvigubą kuro papildymo antgalį su padidintu srautu. Tai leidžia sunkvežimius užpildyti greičiau nei per 10 minučių, o lengvuosius automobilius – greičiau nei per 5 minutes. Tokia inovacija pašalina poreikį skirtingoms papildymo kolonėlėms, todėl degalinės tampa efektyvesnės ir lengviau pritaikomos.

Platesnė vizija – daugiau vandenilio stočių Europoje

Naujieji vandenilio papildymo sprendimai ne tik leis sutrumpinti kuro papildymo laiką, bet ir sumažins infrastruktūros kaštus. Tai padės įgyvendinti Europos Sąjungos alternatyvių degalų infrastruktūros reglamento (AFIR) tikslus – iki 2030 m. užtikrinti, kad vandenilio papildymo stotys būtų įrengtos kas 200 km transeuropiniame transporto tinkle.

Pagal susitarimą „Toyota“ pristatys bandomąją papildymo stotį bei sunkvežimį su „Twin Mid Flow“ technologija, o „HRS“ ir „ENGIE“ sukurs naujos kartos degalines, pritaikytas šiai sistemai. Pirmosios realios sąlygomis išbandytos stotys pradės veikti 2025 m. ketvirtąjį ketvirtį.

„Sujungę savo žinias, galime paspartinti vandenilio stočių plėtrą Europoje ir pasaulyje, sumažinti kuro papildymo laiką bei padaryti šią technologiją labiau prieinamą. Tai yra mūsų indėlis į ateitį, kurioje vandenilis taps svarbiausia transporto dekarbonizacijos dalimi“, – teigė „Hydrogen Refueling Solutions“ generalinis direktorius Hassen Rachedi.