Tauragės rajone įrengs 24 naujus elektromobilių įkrovimo taškus

„Inbalance grid“ jau artimiausiu metu pradės montuoti ir 15 metų valdys įkrovimo stoteles įvairiose Tauragės miesto vietose. Elektromobilių savininkai patogiai įsikrauti ir susimokėti galės naudodamiesi „Inbalance grid“ arba bendrovės partnerių mobiliosiomis programėlėmis.

Pasak „Inbalance grid“ vadovo Simono Stankaus, Tauragės rajono savivaldybės konkursas laikytinas pavyzdiniu: jis surengtas siekiant pritraukti skirtingus įkrovimo paslaugų tiekėjus, vertintas projekto įgyvendinimo greitis, taip pat technologinė operatorių pažanga. Visa tai Tauragėje sukurs tiekėjų konkurenciją ir patrauklesnes kainas.

„Iš Tauragės konkurso verta pasimokyti visai Lietuvai, nes buvo dėta daug pastangų užtikrinti konkurenciją. Pavyzdžiui, konkurse atskirti greitų ir vidutinio greičio stotelių krepšeliai – tai leidžia dalyvauti didesniam kompanijų spektrui ir užtikrinta, kad rajone nebus monopolio. Konkurso metu vertintas projekto įgyvendinimo greitis ir inovacijų diegimas, konsultuotasi su rinkos dalyviais, atsisakyta ydingo konkuravimo kainomis už stovėjimo vietą. Tai leis mums Tauragės elektromobilių vairuotojams taikyti apie 25ct/kWh sieksiančią įkrovimo kainą,” – sako S. Stankus.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad Tauragės rajono savivaldybė reikalavo pasirūpinti įkrovimo stotelių pasiekiamumu per tarptautines platformas. Be to, ilgalaikė sutartis su savivaldybe bei galimybė ją pratęsti operatorius įpareigos atsakingai investuoti.

„Stengiamės žengti į priekį didelį dėmesį skirdami aplinkosaugai, todėl ypatingai skatiname gyventojus naudotis elektromobiliais. Manau, kad įkrovimo stotelių infrastruktūra yra lemiamas veiksnys, skatinant elektromobilių naudojimą ir plėtrą. Turint pritaikytą infrastruktūrą, elektromobiliai tampa patrauklesniu pasirinkimu vartotojams, kurie taip pat gali pasinaudoti lengvatomis skirtomis elektromobiliams įsigyti. Tauragė jau pasiruošusi elektromobilumui. Tikiu, kad priimdami šiuos sprendimus tapsime pavyzdžiu kitoms savivaldybėms, kurios taip pat įgyvendins tokius projektus ir taip prisidės prie elektromobilumo skatinimo visoje Lietuvoje,”- sako Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono meras.

Sutartį su Tauragės rajono savivaldybe „Inbalance grid“ pasirašė laimėjusi konkursą kartu su dar vienu įkrovimo paslaugų operatoriumi – tiekėjų įvairovė buvo sąmoningai numatyta pirkimo sąlygose.

„Regitros“ duomenimis, šiuo metu Tauragės rajone įregistruoti 139 elektromobiliai.

Valdo daugiau kaip 400 įkrovimo taškų

Balandžio mėn. pradžioje pateikusi geriausią pasiūlymą rinkoje „Inbalance grid“ laimėjo „Via Lietuva“ (buv. Lietuvos automobilių kelių direkcijos, LAKD) konkursą valdyti 27 įkrovimo stoteles palei magistralinius šalies kelius.

Perėmus „Via Lietuva“ stotelių valdymą, „Inbalance grid“ operuojamų viešų ir pusiau viešų įkrovimo taškų skaičius Lietuvoje išaugs iki 430. Pačios stotelės nuosavybės teise ir toliau priklausys valstybei. Sutartis su „Inbalance grid“ pasirašyta metams su galimybe ją du kartus pratęsti.

Konkursą operuoti 27 ES lėšomis įrengtas stoteles „Via Lietuva“ paskelbė baigiantis 5 metų trukmės įsipareigojimui paslaugas jose teikti nemokamai. Kelių direkcija taip pat siekė sudaryti vienodas konkurencines sąlygas verslui diegti viešąsias įkrovimo stoteles šalia valstybinės reikšmės kelių bei gerinti paslaugos kokybę.