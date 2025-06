Skubėjo parduoti – prarado milijonus: amerikietiškas „Plymouth“ parduotas praktiškai už dyką

Parduodant automobilį be iš anksto nustatytos kainos – t. y. nenurodant minimalios sumos, už kurią objektas gali būti parduotas – galima pritraukti daugiau pirkėjų. Teoriškai tai padidina tikimybę, kad vyks atkaklios varžytuvės ir galutinė kaina išaugs.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau tai dažniau pasiteisina kalbant apie pigesnius modelius, turinčius platesnį pirkėjų ratą. Tuo tarpu siauram entuziastų segmentui skirtas modelis gali nesulaukti reikiamo pirkėjo, o galutinė kaina gali pakilti tik nežymiai virš pradinės. Tokiu atveju tenka priimti bet kokį rezultatą.

REKLAMA

Iš pirmo žvilgsnio „Plymouth Superbird“ gali pasirodyti keistas. Nesidomintiems amerikietiškų automobilių istorija jis gali priminti savadarbį eksperimentą. Tačiau žinovai puikiai supranta jo vertę.

Tai ypatinga „Road Runner“ kupė versija, sukurta specialiai „NASCAR“ lenktynėms. Modelis debiutavo 1969-aisiais, kai aerodinamika tapo pagrindiniu pranašumu lenktynių trasose. Tuo metu legendinis lenktynininkas Richardas Petty, nusivylęs „Road Runner“ galimybėmis, perėjo į „Ford“ ir su juo laimėjo net dešimt lenktynių.

REKLAMA

REKLAMA

„Plymouth“, siekdama susigrąžinti šią autosporto žvaigždę, sukūrė radikalų „Superbird“ – su aerodinamiška priekine dalimi ir milžinišku galiniu sparnu. Šie pakeitimai ne tik įtikino R. Petty – jis grįžo į komandą ir 1971 metais tapo „NASCAR“ čempionu.

Kaip bebūtų keista, tačiau „Plymouth“ salonuose šis modelis nebuvo labai populiarus. Dėl 1970 metais įsigaliojusių čempionato taisyklių gamintojas privalėjo pagaminti bent po vieną „Superbird“ egzempliorių kiekvienam atstovui. Taip buvo sukurta beveik 2 000 vienetų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iki šių dienų išliko tik apie pusę visų pagamintų automobilių. Dėl to modelis tapo tikru kulto objektu – aukcionuose kainos kilo, o rekordas buvo pasiektas 2022 m., kai Bobby Knudsen už ypatingai retą egzempliorių sumokėjo net 1,5 mln. dolerių (tuomet apie 1,28 mln. eurų).

Aukcione parduotas „Plymouth Superbird“ (18 nuotr.) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) +14 Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions) Plymouth Superbird (nuotr. Mecum Auctions)

(18 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aukcione parduotas „Plymouth Superbird“

Deja, 2023-ųjų gruodį B. Knudsen mirė, palikęs kelių dešimčių automobilių kolekciją. Tačiau aistra greitiems automobiliams jo artimiesiems nepersidavė. Jie nusprendė visą kolekciją kuo greičiau parduoti.

REKLAMA

Išskirtinis „Superbird“ buvo pasiūlytas aukcione be iš anksto nustatytos kainos, viliantis pakartoti 2022-ųjų kainų kovą. Tačiau šįkart tikrovė buvo kur kas skaudesnė.

Automobilis, nuvažiavęs vos 53 tūkst. kilometrų, buvo parduotas už 380 tūkst. dolerių (maždaug 328 tūkst. eurų). O tai – ketvirtadalis sumos, už kurią jis buvo įsigytas prieš dvejus metus.

REKLAMA

Kas tiksliai nutiko Indianapolio aukcione – klausimas be atsakymo. Juolab kad šiuo metu „Superbird“ analogai, net ir prastesnės būklės ar mažiau išskirtinės komplektacijos, vidutiniškai parduodami už 515 tūkst. eurų. Tuo tarpu aukcione pasiūlytas egzempliorius buvo vienas iš vos 135, kuriuose montuotas galingiausias „Hemi“ variklis, išvystantis 431 AG.

Galia buvo perduodama galiniams ratams per automatinę pavarų dėžę – tokių versijų buvo pagaminta tik 77 vienetai. Be to, automobilis dar garantiniu laikotarpiu gavo naują transmisiją, o vėliau buvo visiškai restauruotas.

Jeigu paveldėtojai būtų nustatę minimalią pardavimo kainą, galbūt šįkart automobilis ir nebūtų parduotas. Tačiau anksčiau ar vėliau kas nors būtų už jį sumokėjęs daugiau nei milijoną eurų. Dabar gi naujasis savininkas gali tik trinti rankas – sumokėti vos 328 tūkst. eurų už tokį „Superbird“ beveik prilygsta legaliai vagystei iš aukciono salės.