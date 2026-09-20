„Scania“ atnaujino R ir S serijų sunkvežimius: pakeitė net durų rankenėles

Atnaujinimai taikomi tiek sunkvežimiams su vidaus degimo varikliais, tiek elektrinėms jų versijoms. Pirmuoju atveju mažesnis energijos poreikis reiškia mažesnes degalų sąnaudas, antruoju – galimybę ta pačia baterijos įkrova nuvažiuoti daugiau. Tikslus skirtumas priklausys nuo konkrečios sunkvežimio komplektacijos ir eksploatavimo sąlygų.
Keitė net durų rankenas
Didelę dalį sutaupymo „Scania“ pasiekė mažindama oro pasipriešinimą. Įprastus šoninius veidrodėlius gali pakeisti kamerų sistema, pailginti šoniniai gaubtai, pakeista priekinių statramsčių forma ir net durų rankenos.
Pertvarkyta ir sunkvežimio priekinė dalis. Gamintojas pasinaudojo Europos taisyklėmis, leidžiančiomis sunkvežimių kabinas projektuoti ilgesnes, jeigu taip gerinama aerodinamika, saugumas ar energijos vartojimo efektyvumas.
„Scania“ skelbia, kad visų šių nedidelių pakeitimų visuma energijos vartojimo efektyvumą gali pagerinti maždaug 2 proc.
Kameros, pakeičiančios tradicinius veidrodėlius, turi ir kitą paskirtį. Vaizdas rodomas dviejuose „Full HD“ ekranuose, o vairuotojas gali rinktis standartinį, priartintą arba plataus kampo vaizdą. Ekrane taip pat gali būti rodomos orientacinės linijos su atstumo žymomis, palengvinančios manevravimą.
Kad sistema veiktų ir prastesnėmis oro sąlygomis, kamerų lęšiai įrengti nuo purvo labiau apsaugotose vietose ir turi šildymą, saugantį nuo rasojimo, sniego bei ledo.
Daug dėmesio vairuotojo darbo vietai
Kita didelė „Dynamic“ atnaujinimų dalis paslėpta kabinoje. Pakeistos apdailos medžiagos, sėdynės ir apšvietimas, o tolimųjų reisų vairuotojai gali rinktis 800 mm pločio lovą, kurios atlošas pakeliamas iki 60 laipsnių kampu.
Gamintojas daugiau naudoja ir perdirbtų medžiagų. Užuolaidos gaminamos iš visiškai perdirbtos žaliavos, o dalies sienų ir lubų apdailoje jos dalis siekia 70 proc.
Atnaujintas ir kabinos apšvietimas. Be įprastos baltos darbinės šviesos, siūloma „Ambient+“ sistema, leidžianti pasirinkti skirtingas spalvas bei iš anksto paruoštus apšvietimo režimus.
Kasdieniams poreikiams atsirado 15 W galios magnetinis belaidis telefono įkroviklis. Telefoną nuo perkaitimo saugo po juo cirkuliuojantis oras. Išorinėje daiktadėžėje įrengta ir vieta šlapioms ar purvinoms pirštinėms palikti, kad jų nereikėtų neštis į kabiną.
Keitė ir žibintus bei pagalbos sistemas
Atnaujintuose sunkvežimiuose montuojami ir pakeisti priekiniai žibintai. Gamintojo teigimu, tolimosios šviesos apšviečia didesnį plotą ir toliau, o automatinė jų valdymo sistema reguliuoja šviesos srautą taip, kad nebūtų akinami kiti eismo dalyviai.
Papildytas ir pagalbos vairuotojui sistemų sąrašas. Tarp jų – saugaus sustojimo funkcija, įspėjimas apie per mažą atstumą iki priekyje esančios kliūties bei pažeidžiamų eismo dalyvių aptikimo sistema.
Adaptyvioji greičio palaikymo sistema taip pat gali reaguoti ne tik į nustatytą greičio ribojimą, bet ir į artėjančius posūkius – prieš juos sumažinti greitį, o vėliau automobilį tolygiau pagreitinti.
„Kurdami „Scania Dynamic“, daug dėmesio skyrėme vairuotojų darbo vietai ir mažesnėms energijos sąnaudoms. Toliau tobuliname tai, kas jau pasiteisino“, – sako „Scania“ ir „TRATON Group“ prezidentas bei generalinis direktorius Christianas Levinas.
Naujieji „Scania Dynamic“ R ir S serijų sunkvežimiai šią savaitę pristatomi Hanoveryje vykstančioje „IAA Transportation 2026“ parodoje.
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