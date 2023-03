„Ring Challenge“ surengs didžiausią lenktynių festivalį „Nemuno žiede“

REKLAMA

Atnaujinta tvarka

„Ring Challenge“ paskelbė šių metų žiedinių lenktynių kalendorių. „Nemuno žiede“ greičiausi šalies lenktynininkai susigrums tris kartus: birželio 25-ą, liepos 7-8 dienomis ir užbaigs rugsėjo 23-iąją. Organizatoriai kartu su Lietuvos automobilių sporto federacija atnaujino ir žiedinių lenktynių skirstymą. Aukščiausias laiptelis, kaip ir anksčiau, bus A lyga. Mėgėjai varžysis B lygos sprinto lenktynėse, o naujokai net ir su standartiniais automobiliais savo karjerą galės pradėti „Time Attack“, lenktynėse greičiausiam ratui, kuris taps oficialia Lietuvos čempionato C lyga.

Birželį ir rugsėjį vyks „Time Attack“, C lygos varžybos ir B lygos sprintas, o liepą – ir A lygos važiavimai bei Baltijos šalių žiedinės lenktynės su „BMW Cup“ sprintu.

„Šiuos metus pradedame atsinaujinę. Prie A ir C lygų atsiranda ir B. „Time Attack“ bus priskiriamas prie C lygos, bėgėjų sprintas taps B lyga, taip pat džiaugiamės, kad liepą prie mūsų prisijungs ir A lyga. Džiaugiamės, kad tapome visų lygų varžybų organizatoriais, ir tikime, kad Lietuvos lenktynininkai nuo šiol turės aiškumą kildami karjeros laiptais“, – išaiškino „Ring Challenge“ organizatorė Ugnė Rukšėnaitė.

Naujos klasės

Šiemet keisis ir klasių skirstymas, atsiras įskaita istorinėms transporto priemonėms, „Time Attack“ bus atskira klasė „BMW 325 Cup“ automobiliams.

Sveika konkurencinė aplinka sportininkams yra užtikrinama jų techniką skirstant į skirtingas klases pagal variklių darbinį tūrį. Šiemet nebeliks klasės automobiliams, kurių varikliai neviršija 1,6 litro. Paskutiniu metu tokių automobilių sumažėjo, o tie, kurie išliko, greičiu prilygo turintiems 2 litrų variklius. Šios klasės bus sujungtos. Atskirai dėl prizo „Time Attack“ disciplinoje varžysis ir „BMW 325 Cup“ automobiliai. Taip pat ir istoriniai. Lietuvoje yra daug istorinės lenktyninės technikos, ir entuziastų, norinčių ja lenktyniauti, tačiau jie negali prilygti šiuolaikiškiems automobiliams. Organizatoriai jiems sukurs konkurencingą aplinką lenktyniauti, o šie džiugins žiūrovus.

Didžiausios lenktynės vyks liepą

Vis tik didžiausia naujiena – dviejų dienų lenktynių festivalis liepos 7-8 dienomis, kai „Ring Challenge“ kolektyvas sujungs jėgas su Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato organizatoriais. Kačerginės „Nemuno žiede“ per savaitgalį įvyks tiek lenktynių važiavimų, kiek vienintelė trasa Lietuvoje per kai kuriuos metus nematydavo: visų trijų A, B ir C lygų Lietuvos čempionato kovos, „BMW Cup“, Baltijos šalių čempionato, Latvijos ABC lenktynių lygos.

„Penktadienį skirsime treniruotėms, daliai „Time Attack“ važiavimų, o šeštadienį be perstojo lenktyniausime. Tikimės, kad žiūrovams tai bus vienas įspūdingiausių renginių, kurį kada nors buvo galima pamatyti „Nemuno Žiede“, – sakė Ugnė Rukšėnaitė.