Pigiausi nauji iš tinklo įkraunami hibridai Lietuvoje: alternatyva elektromobiliams

Didėjantis susidomėjimas šio tipo automobiliais kyla dėl kelių svarbių priežasčių. Įkraunami hibridai laikomi „aukso viduriuku“ tarp tradicinių benzininių ir elektromobilių – jie gali nuvažiuoti kelias dešimtis (ar daugiau) kilometrų visiškai nenaudodami degalų, o tuo pačiu užtikrina patogų eksploatavimą ilgesnėse kelionėse ir nereikalauja stoti įkrovimo stotelėse.

Anksčiau iš tinklo įkraunamų hibridų technologijos buvo siūlomos tik brangesniuose modeliuose, tačiau šiandien Lietuvos naujų automobilių rinkoje net keletą skirtingų įdomių pasirinkimų, kurie, be abejonės, sugebės atliepti skirtingus vairuotojų poreikius.

Pigiausi iš tinklo įkraunami hibridai Lietuvoje:

Sudarydami pigiausių iš tinklo įkraunamų hibridų sąrašą, rėmėmės tik vienu pagrindiniu kriterijumi – automobilių kaina neturėjo viršyti 45 000 eurų.

Šiuo metu Lietuvoje šį kainos kriterijų atitinka 8 modeliai.

Cupra Leon e-Hybrid

Variklis: 1,5 litro, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 204 arklio galios

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 131 km

Kaina: 40 700 eur

„Cupra“ markės automobiliai Lietuvoje sulaukė vairuotojų susidomėjimo dėl puikaus kainos, kokybės ir važiavimo dinamikos derinio. „Cupra Leon“ – ne išimtis.

Šis modelis gaminamas hečbeko ir universalo kėbulo tipais ir leidžia rinktis iš kelių skirtingos galios variklių. Tarp jų – ir iš tinklo įkraunamas hibridas.

Lietuvoje siūloma tik viena iš tinklo įkraunamo hibrido versija, kuri išvysto 204 arklio galias. Su šiuo varikliu „Leon“ iki 100 km/val. įsibėgėja per 7,7 sekundės, o su pilnai įkrauta baterija gali nuvažiuoti iki 131 km.

Automobilis komplektuojamas su 25,8 kWh talpos (19,7 kWh naudotinos) baterija. Naudojant įprastą buitinį elektros lizdą, bateriją galima visiškai įkrauti per 6 valandas. Tuo tarpu naudojant namuose įrengtą įkrovimo stotelę, įkrovimo trukmė sutrumpėja iki 4 valandų.

Bateriją taip pat galima įkrauti viešoje įkrovimo stotelėje, nes „Cupra Leon“ palaiko iki 50 kW siekiančią įkrovimo galią. Tai leidžia visiškai įkrauti bateriją per maždaug 40 minučių.

Ford Kuga PHEV

Variklis: 2,5 litro, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 243 arklio galios

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 69 km

Kaina: 43 550 eur

Keletą metų iš eilės „Ford Kuga“ iš tinklo įkraunamų hibridų segmente buvo populiariausias modelis Europoje. Toks europiečių pasirinkimas neabejotinai buvo nulemtas automobilio kainos, praktiško kėbulo tipo ir efektyvaus veikimo.

Remiantis „Ford“ atliktos apklausos rezultatais, daugiau nei du trečdaliai „Kuga“ modelio vairuotojų kasdien nuvažiuoja ne daugiau kaip 50 kilometrų. Šį atstumą jie gali įveikti vien tik naudodami baterijos energiją.

Gamintojas taip pat pabrėžė, kad vairuotojai, siekdami sumažinti eksploatacijos išlaidas, dažnai naudojasi pigesniu naktiniu elektros tarifu. „Ford“ duomenimis, 45 proc. baterijos įkrovimų vyksta naktį, o 35 proc. atvejų įkrovimas per 230 voltų buitinį elektros lizdą trunka 12 valandų ar ilgiau. Tai rodo, kad automobilių įkrovimo įpročiai yra labai panašūs į išmaniųjų įrenginių įkrovimą.

Įvertinus vidutines degalų ir elektros kainas, 100 kilometrų atstumas, važiuojant vien benzininiu varikliu, kainuotų apie 8 eurus. Palyginimui – įkraunant bateriją tą patį atstumą galima įveikti už maždaug 2 eurus. Tokiu būdu per metus, įveikiant 15 000 kilometrų, galima sutaupyti apie 900 eurų.

Hyundai Tucson PHEV

Variklis: 1,6 litro, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 252 arklio galios

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 74 km

Kaina: 41 490 eur

Atsižvelgiant į nuolat augančią SUV tipo automobilių paklausą Lietuvoje, „Hyundai Tucson“ gali būti vienas įdomesnių pasirinkimų tarp iš tinklo įkraunamų hibridų.

Kuriant šią modifikaciją, „Hyundai“ nesiryžo imtis radikalių pakeitimų. Automobilis naudoja laiko patikrintą 1,6 litro benzininį variklį, kurį papildo galingas elektrinis motoras. Šis derinys padeda užtikrinti sklandų pajudėjimą iš vietos ar greitą pagreitėjimą, kai to reikia.

Skirtingai nei kai kurie konkurentai, „Hyundai“ siūlo galimybę rinktis iš priekiniais arba visais ratais varomų versijų. Tačiau, kalbant apie baterijos įkrovimą, šis modelis nebegali pasigirti itin konkurencingais sprendimais.

Maksimali baterijos įkrovimo sparta siekia tik 22 kW. Dėl to, kai ateina metas papildyti bateriją iki 100 proc. padalos, trumpiausias įkrovimo laikas sieks maždaug 5 valandas ir 40 minučių.

Opel Astra Plug-in Hybrid

Variklis: 1,6 litro, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 180 arklio galių

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 57 km

Kaina: 41 050 eur

2021 metais oficialiai pristatytas šeštosios kartos „Opel Astra“ siūlomas dviejų kėbulo tipų – hečbeko ir universalo.

Vairuotojai taip pat gali rinktis iš dviejų įkraunamų hibridinių versijų: 180 AG galios modelio, kuris nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 7,6 sekundės, ir 225 AG galios varianto, kuris tą pačią užduotį įveikia per 7,5 sekundės.

Nors iš tinklo įkraunamos hibridinės versijos yra galingiausios ir greičiausios, dėl automobilyje sumontuotos baterijos „Astra“ turi mažesnį (42 litrų) degalų baką, kuris sumažina nuvažiuojamą atstumą naudojant tik hibridinį režimą.

Kita vertus, atsižvelgiant į šios versijos paskirtį, tai neturėtų būti problema. Pilnai įkrauta baterija leidžia nuvažiuoti iki 57 kilometrų siekiantį atstumą, tad kasdieninės kelionės į darbą bus įveikiamos tik elektra arba sunaudojus vos keletą lašelių benzino.

Peugeot 308 Plug-In Hybrid

Variklis: 1,6 litro, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 180 arklio galių

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 57 km

Kaina: 42 500 eur

„Peugeot 308“ galima vadinti „Opel Astra“ broliu dvyniu. Abu modeliai sukurti naudojant absoliučiai identišką platformą, dalijasi ta pačia hibridine pavara, technologijomis ir daugeliu kitų komponentų.

Pagrindiniai skirtumai slypi automobilio išorės dizaine, salono stiliuje ir kainoje. „Peugeot 308“ kainuoja šiek tiek daugiau nei jo techninis „brolis“, tačiau šį skirtumą pateisina modernesnis „Peugeot“ salono dizainas.

Be to, „Peugeot“ siūlo pasirinkti vieną iš dviejų garantijos sąlygų: 5 metų garantiją be ridos apribojimo arba 6 metų garantiją, galiojančią iki 200 000 kilometrų.

Toyota C-HR PHEV

Variklis: 2,0 litrų, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 223 arklio galios

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 66 km

Kaina: 39 900 eur

„Toyota“ jau pelnė puikią reputaciją hibridinių automobilių segmente, o dabar siekia tokio pat sėkmės iš tinklo įkraunamų hibridų rinkoje.

Naujoji „C-HR“ modelio versija aprūpinta 13,6 kWh talpos baterija, kuri leidžia su pilna įkrova įveikti iki 66 kilometrų.

Nepaisant papildomo baterijos svorio, tai pati dinamiškiausia „C-HR“ versija, nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėjanti vos per 7,4 sekundės. Tai yra 0,7 sekundės greičiau nei įprastinė hibridinė versija su tokiu pačiu benzininiu varikliu.

Šios modifikacijos didžiausias privalumas – papildomas elektros variklis, kuris sumažina apkrovas bepakopei pavarų dėžei. Dėl to automobilis pagreitėja be aukštų ir įkyrių variklio sūkių, o važiavimo procesas tampa kur kas malonesnis.

Be to, hibridinė pavara veikia itin sklandžiai ir efektyviai. Net ir veikiant hibridiniu režimu, automobilis išlieka ekonomiškas, todėl ilgalaikėje perspektyvoje gali pasiūlyti reikšmingą pokytį tiems, kas siekia sutaupyti.

Volkswagen Golf eHybrid

Variklis: 1,5 litro, keturių cilindrų

Bendra hibridinės pavaros galia: 204 arklio galios

Nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu: iki 142

Kaina: 39 340 eur

Iš tinklo įkraunama hibridinė pavara „Volkswagen“ grupėje montuojama į daugelį skirtingų modelių, ir vienas jų – „Golf“.

Visgi „Volkswagen“ šią opciją siūlo tik hečbeko kėbule, o universalo versija su iš tinklo įkraunamu hibridu nėra prieinama. Tai atrodo keista, ypač turint omenyje, kad „Cupra Leon“ leidžia rinktis tiek hečbeko, tiek universalo versijas su hibridine pavara.

Kita vertus, Lietuvoje „Golf eHybrid“ yra šiek tiek pigesnis už „Cupra Leon eHybrid“ ir su pilnai įkrauta baterija gali nuvažiuoti kiek ilgesnį atstumą. Visais kitais parametrais šie du modeliai yra visiškai identiški.