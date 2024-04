Padangų slėgio davikliai: Kodėl jie gendai ir ar brangu juos pakeisti?

Jeigu reikėtų įvardinti vieną svarbiausių priedų, kuris buvo pradėtas diegti į visus naujus automobilius, juo neabejotinai taptų padangų slėgio davikliai.

Pagal 2012 m. įsigaliojusią Europos Sąjungos direktyvą, nuo 2014 m. lapkričio 1-osios visi nauji automobiliai standartinėje įrangoje privalėjo turėti padangų slėgio daviklius.

Europos Sąjunga šį reikalavimą patvirtino norėdama padėti ne tokiems atidiems vairuotojams išvengti nemalonumų kelyje. Pernelyg aukštas arba per mažas slėgis padangose gali įtakoti ne tik automobilio valdymą, bet ir stabdymo kelią, o tai gali įtakoti nemalonaus incidento baigtį. Be to, padangų slėgio davikliai buvo pradėti diegti ir dėl neatidžių vairuotojų, kurie labai retai tikrina padangų slėgį arba į jį visiškai nekreipia dėmesio, kol nesprogsta padanga.

Dviejų tipų slėgio stebėjimo sistemos

Informacijos apie padangoje esančio slėgio pasikeitimus stebinčios sistemos (vadinamos padangų slėgio stebėjimo sistemomis, sutrumpintai TPMS) yra pagrįstos dviem veikimo principais. Kai kuriuose automobiliuose tai nustatoma netiesiogiai, stebint rato apsisukimo greitį, kituose - tiesiogiai, naudojant slėgio jutiklius.

Netiesioginė padangų slėgio stebėjimo sistema veikia stebėtinai primityviai. Automobilyje įdiegtas kompiuteris analizuoja visų ratų sukimosi greitį, naudodamasis iš ABS jutiklių gaunamais duomenimis. Jei viename iš ratų sumažėja slėgis, tuomet vieno rato skersmuo sumažėja. Kuo mažesnis rato skersmuo, tuo daugiau kartų jis apsisuka, lyginant su kitais ratais.

Modeliuose su netiesiogine padangų slėgio stebėjimo sistema, esant poreikiui, prietaisų skydelyje įžiebiama informacinio pobūdžio lemputė, kuri įspėja, jog padangų slėgis pasikeitė. Tačiau slėgio lygis ratuose nerodomas. Be to, sistema nėra tiksli, ji reaguoja į maždaug 20 % slėgio sumažėjimą.

Tuo tarpu tiesioginė padangų slėgio stebėjimo sistema yra gerokai tikslesnė ir naudingesnė vairuotojui. Ši sistema veikia naudodamasi kiekviename rate įtaisytais jutikliais su radijo siųstuvais, kurie nuolatos siunčia informaciją apie slėgį į borto kompiuterį.

Automobiliuose, kuriuose slėgis matuojamas tiesiogiai, prietaisų skydelyje galima matyti tikslius duomenis, gaunamus iš kiekvieno rato.

Ką verta žinoti?

Problemos dažniausiai kyla automobiliuose su tiesiogine stebėjimo sistema. Neteisingi jutiklio rodmenys gali erzinti vairuojant, nes prietaisų skydelyje bus rodomi įspėjamieji pranešimai. Kita vertus, jie leidžia vairuotojui būti ramiam – padangos pradūrimo tiesiog neįmanoma nepastebėti.

Nors padangų slėgio kontrolės sistema nėra nauja, vis dar pasitaiko atvejų, kai nuėmus padangą pažeidžiamas jutiklis. Labai dažnai pasitaiko atvejų, kuomet mechanikai bando ištaisyti pažeidimą suklijuodami jutiklį, todėl gedimas gali atsirasti po kurio laiko.

Kiekvienas padangų slėgio jutiklis turi ne tik radijo siųstuvą, bet ir bateriją. Pastaroji, specialistų teigimu, baterija turėtų tarnauti 5-8 metus, o po to jutiklį reikėtų pakeisti nauju. Oficialiai – maitinimo šaltinis nekeičiamas, tačiau apsukrūs specialistai tai gali padaryti už atitinkamą kainą.

Kiek kainuoja naujas padangų slėgio daviklis?

Naujo padangų slėgio daviklio kaina priklauso nuo markės ir modelio. Padangų slėgio daviklio kaina taip pat skirtis priklausomai nuo jo tipo ir ar tai yra originalus, trečiųjų šalių ar universalus daviklis.

Originali detalė, be abejonės, bus brangesnė, tačiau ir jos tarnavimo laikas dažniausiai būna ilgesnis. Tuo tarpu trečiųjų šalių gamybos arba universalūs padangų jutikliai bus gerokai pigesni, tačiau jų tarnavimo laikas bei kokybė kelia dviprasmiškus jausmus.

Orientacinės padangų jutiklių kainos: