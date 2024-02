Omane vykusiose drifto varžybose Benediktui Čirbai kelią dar kartą pastojo retai pralaimintis airis

Po lūkesčių nepateisinusio pirmojo etapo, lietuvis į antrąjį etapą žvelgė kaip į galimybę antrąjį lenktynių savaitgalį užbaigti gerokai pakilesnėmis nuotaikomis.

Pirmoji lenktynių dalis lenktynininkui iš Lietuvos klostėsi ganėtinai sėkmingai. Pasinaudojęs varžovų padarytomis klaidomis, B. Čirba įveikė savo TOP32 ir TOP16 porinių važiavimų etapus, tačiau tuomet atėjo metas grumtis dėl bilieto į tolimesnį ir svarbiausią etapą, kuriame varžomasi dėl galimybės lipti ant podiumo.

Šiame lemtingame etape lietuvis antrą kartą iš eilės susidūrė su retai pralaiminčiu James Dean – vienu tituluočiausių drifterių Europoje ir nuožmiu priešininku, prieš kurį tiesiog negalima daryti klaidų.

REKLAMA

REKLAMA

Abu lenktynininkai parodė finalo vertą važiavimą. Tiek porinius važiavimus stebėję žiūrovai, tiek varžybų komentatoriai gyrė B. Čirbą ir J. Deaną, tačiau, vėlgi, teisėjai vieningai nusprendė skirti pergalę J. Deanui.

REKLAMA

Apmaudo vėliau neslėpė ir B. Čirba: „Dar vienas savaitgalis, dar vienas pralošimas prieš James Dean'ą“, – sakė sportininkas.

„Padariau klaidą, per greitai išsinešiau. Iš to, turbūt, gero užsikaifavimo, neužteko vietos susistabdyti. Tai dėl to ir pralošiau, o realiai – turbūt būčiau laimėjęs“, – tęsė B. Čirba.

„Gaila, ką padarysi, bet dar turim vienas varžybas, kuriose bandysime atsiimti. Labai gaila, kad taip kortos sukrenta, kad su J. Deanu susitinku anksčiau negu finalas ar TOP4, bet yra kaip ir yra.“

Visą varžybų įrašą rasite žemiau.