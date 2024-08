Mažiausias „Audi Sport“ šeimos narys atsinaujino: „RS 3“ tapo greitesnis, tiksliau valdomas

Po atnaujinimo „Audi RS 3“ išvaizda tapo gerokai sportiškesnė. Dominuojantis priekinės dalies dizaino bruožas – šešiakampis „Singleframe“ rėmas su ryškiu apvadu. Plokštesnis ir gerokai platesnis nei anksčiau, jis išsiskiria rombų rašto grotelėmis ir išryškina kompaktiško sportinio automobilio dinamiką. Tas pats pasakytina ir apie dvi funkcionalias šonines oro įsiurbimo angas, kurias pabrėžia vertikalios juodos mentės, bei tris angas virš priekinio skirstytuvo – jos dabar driekiasi per visą automobilio plotį ir leidžia RS 3 sėdėti dar žemiau. Tai primena 1987 m. „Audi Sport quattro S1 Pikes Peak“ modelį.

RS 3 galinėje dalyje taip pat netrūksta užuominų į automobilių sportą, kurios dabar dar ryškesnės nei anksčiau. Vertikalūs šoniniai atšvaitai tęsia priekyje esančių oro įsiurbimo angų dizaino temą. Didelio funkcionalaus RS stiliaus difuzoriaus centre yra raudonas atšvaitas, o jo šonuose – du ovalūs RS išmetimo sistemos vamzdžių apvadai, kurie juoduose rėmeliuose atrodo dar didesni.

REKLAMA

REKLAMA

Interjere, kuriame taip pat dominuoja tamsių spalvų tonai, viskas pritaikyta geriausiam pasirodymui: naujas vairas, RS sportinės sėdynės, anglies elementai ir sportiniai ekranai. Viršuje ir apačioje suplotas vairas atrodo gerokai sportiškiau. Tiek standartinės komplektacijos perforuota oda aptrauktas vairas, tiek pasirenkamas „Dinamica“ pluošto vairas su akcentuotu 12 valandos žymekliu patikimai priglunda prie rankos, kai RS 3 įveikia staigius posūkius.

REKLAMA

Standartinis kontūrų ir aplinkos apšvietimas išryškina naujus dizaino elementus: daiktadėžę priešais plokštesnio dizaino pavarų perjungimo svirtį, centrinę konsolę su puodelių laikikliais ir duris. Naktį džiugina vadinamasis plokštuminis apšvietimas, kai šviesos šaltinis durelių skydelyje apšviečia šimtus įvairaus dydžio lazerinių rombų, dinamiškai šviečiančių RS 3 užrakinant ir atrakinant.

Raudonos ir žalios spalvos dizaino paketai suteikia spalvotų akcentų saugos diržams, sėdynių atlošams ir oro kondicionavimo angoms. Be to, atitinkamų spalvų – ir kontrastinės siūlės ant sėdynių, centrinio porankio, durų porankių, vairo bei 12 valandos žymeklio. Tas pats pasakytina ir apie juodo veliūro grindų kilimėlius, kuriuos puošia RS užrašas.

REKLAMA

REKLAMA

12,3 colių „Audi virtual cockpit plus“ ekranas su „Sport“, „Performance“ ir „Runway“ režimais – taip pat standartinėje įrangoje. „Runway“ režimu greitis vizualizuojamas atvirkštine tvarka: iš pradžių – didžiausios apsukos, o antrame plane – apsukos tuščiąja eiga. Prie šių funkcijų dabar prisideda ir naujasis apsukų skaitiklis, kuris prietaisų skydelio centre ryškiai rodo apsukas per minutę. Be to, rodomi galios, sukimo momento, sunkio jėgos, pagreičio ir rato įveikimo laiko rodikliai. Naudojant mechaninės pavarų dėžės režimą, RS būdingas mirksintis pavarų perjungimo indikatorius, kaip ir automobilių sporte, keičia apsukų rodinį iš žalios į geltoną ir raudoną, taip nurodydamas idealų laiką perjungti pavaras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Penkių cilindrų variklis su išraiškingesniu garsu

„Audi RS 3“ varomas legendiniu „Audi Sport“ 2,5 TFSI varikliu, kurio galia siekia 400 AG), o didžiausias sukimo momentas – 500 Nm. Tai reiškia, kad RS 3 nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,8 sekundės ir gali pasiekti 290 km/val. maksimalų greitį.

Daugybę laimėjimų automobilių sporte ir apdovanojimus pelnęs penkių cilindrų variklis yra vienas iš labiausiai įsimenančių „Audi“ variklių, dėl kurio RS 3 vairavimas tampa nepakartojama patirtimi. Ypač tai lemia jo unikalus garsas, kurio pagrindą sudaro firminė 1-2-4-5-3 cilindrų degimo seka.

REKLAMA

Kad įsitikintumėte, jog RS 3 yra greitas tiesiojoje, užtenka pažvelgti į jo pagreičio statistiką, kuri ir toliau lenkia pagrindinių konkurentų rodiklius. Kadangi važiavimą posūkiuose išreikšti skaičiais sudėtinga, juose daug daugiau lemia vairavimo pojūtis.

Tiesą sakant, jis nulėmė tiek daug, kad padėjo Frankui Stipleriui pagerinti Niurburgringo trasos rato įveikimo rekordą. „Audi Sport“ lenktynių ir plėtros vairuotojas pasiekė 7 min ir 33,123 s laiką ir ankstesnį šios automobilių klasės rekordą pagerino daugiau nei penkiomis sekundėmis.