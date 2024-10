Lietuvoje debiutuoja naujas elektrinis kompaktinis visureigis – „Mini Aceman“

„Naujojo „Mini Aceman“ premjera Lietuvoje – svarbus momentas mūsų rinkai. „Mini“ prekinis ženklas jau ilgą laiką yra inovacijų lyderis, o su šiuo modeliu žengiame dar toliau, siūlydami pirmąjį visiškai elektrinį visureigį. Lietuvoje „Mini“ visada buvo vertinamas už savo stilių, tačiau šįkart kartu su stiliumi siūlome ir tvarumą bei pažangias technologijas. „Aceman“ puikiai tinka miestui ir jo gyventojams, kuriems svarbios tiek tvarios mobilumo priemonės, tiek komfortas ir dizainas“, – teigia „Mini“ įgaliotosios atstovės Lietuvoje „Krasta Auto“ vadovas Aurimas Tamašauskas.

Elektriniai varikliai

„Mini Aceman“ debiutuoja su dviem skirtingomis elektrinėmis versijomis. „Aceman E“ modelis pasižymi 135 kW/184 AG varikliu, kuris leidžia įsibėgėti iki 100 km/h vos per 7,9 sekundės. Ši versija turi 42,5 kWh talpos bateriją, leidžiančią viena įkrova nuvažiuoti iki 310 km (pagal WLTP standartą). Tai idealus pasirinkimas kasdieniam miesto gyvenimui, kai svarbu greitai reaguoti į kintančias sąlygas ir išlaikyti aukštą našumo lygį.

Antrasis modelis – galingesnis „Aceman SE“ – siūlo 160 kW/218 AG varikį ir didesnę, 54,2 kWh bateriją, kuri pasižymi dar įspūdingesnėmis techninėmis savybėmis. Ši versija gali įveikti net iki 406 km viena įkrova ir iki 100 km/h įsibėgėja per 7,1 sekundės. Abi versijos palaiko greitąjį įkrovimą: SE modelis gali būti įkrautas iki 95 kW galia, o „Aceman E“ – iki 75 kW. Baterijos iki 80 proc. įkraunamos vos per 30 minučių. Šios savybės suteikia vairuotojams ne tik patogumą kasdienėse kelionėse, bet ir užtikrina ilgesnių atstumų įveikimą be dažnų sustojimų įkrovimui.

Britiška estetika

„Mini Aceman“ dizainas iškart patraukia dėmesį savo išskirtiniais elementais, kurie atspindi tiek klasikinę „Mini“ estetiką, tiek modernią viziją. Priekinėje automobilio dalyje dominuoja aštuonkampės grotelės ir ryškūs LED žibintai, o galinėje dalyje – vertikalūs žibintai su Didžiosios Britanijos vėliavos motyvais. Šonuose išsiskiria kampuotos ratų arkos ir elegantiški 17–19 colių ratlankiai, suteikiantys modeliui atletiškumo. Ratų dizainas yra pritaikytas ne tik pagerinti automobilio išvaizdą, bet ir optimizuoti aerodinamiką, todėl „Mini Aceman“ važiuoja stabiliai ir efektyviai įvairiomis sąlygomis.

„Mini Aceman“ salone dominuoja minimalizmas, kurio centre – 24 cm OLED ekranas. Šis ekranas tarnauja ne tik kaip prietaisų skydelis, bet ir kaip valdymo bei pramogų platforma. Dėl jutiklinio valdymo sistema yra intuityvi ir greita. Taip pat vairuotojui leidžiama suasmeninti ekraną pagal poreikius – spidometro dydį ar ekrano foną.

Salonas sukurtas ne tik atsižvelgiant į estetiką, bet ir į keleivių komfortą. Didelis panoraminis stogas ne tik sustiprina erdvės pojūtį, bet ir įleidžia daug natūralios šviesos, sukuriant atvirumo ir jaukumo jausmą, o erdvus interjeras leidžia patogiai keliauti iki penkių keleivių. Bagažinė, kurios talpa yra 300 litrų, gali būti išplėsta iki 1005 litrų, nulenkus galines sėdynes, todėl šis modelis puikiai tinka tiek miesto, tiek ilgesnėms kelionėms.

Technologijos užtikrins komfortą

„Mini Aceman“ ne tik siūlo galingą variklį, modernų dizainą ir komfortą, bet ir yra aprūpintas pažangiausiomis vairuotojo pagalbinėmis sistemomis. Automobilyje įdiegta „Driving Assistant Plus“ sistema, kuri apima eismo juostos palaikymo asistentą, greičio ribojimo atpažinimą ir įspėjimus apie galimus susidūrimus. Tai leidžia vairuotojui labiau atsipalaiduoti ir sutelkti dėmesį į vairavimo malonumą.

Tarp papildomų sistemų galima rasti „Parking Assistant Pro“ funkciją, kuri leidžia automobilį parkuoti nuotoliniu būdu naudojant išmanųjį telefoną. Tai ypač naudinga mieste, kur dažnai tenka parkuotis ribotoje erdvėje. O inovatyvi „MINI Digital Key Plus“ sistema leidžia telefoną naudoti kaip skaitmeninį raktą, kad vairuotojas galėtų atrakinti ir užrakinti automobilį automatiškai, kai priartėja prie jo.

Vairuotojai taip pat galės naudotis „MINI Experience Modes“ sistema, kuri leidžia personalizuoti interjerą pagal savo nuotaiką ir poreikius. Pavyzdžiui, keleiviai gali pasirinkti norimą apšvietimą ar ekraną, kuris keisis pagal pasirinktas nuotraukas ar vaizdus iš telefono.

Kaip skelbia „Mini“ įgaliotoji atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ grupei, Lietuvoje debiutuojantis „Mini Aceman“ kainuoja nuo 40 950 („Aceman E“) ir nuo 44 950 („Aceman SE“) eurų.