Las Vegase vykusiose „South Point 400“ lenktynėse – netikėtas „Nascar“ automobilio kūlverstis

T. Reddickas, reguliaraus sezono čempionas, netikėtai tapo tiek avarijos liudininku, tiek dalyviu. Pirmasis kontaktas įvyko tarp Chase'o Elliott'o ir T. Reddicko. Staigus šių automobilių susidūrimas lėmė, kad 9 ir 45 numeriu pažymėti automobiliai išslydo iš trasos ir įtraukė dar vieną „Nascar“ lenktynininką – Bradą Keselowskį.

Iš pradžių atrodė, kad avarija nebus rimta, tačiau per keletą akimirkų situacija kardinaliai pasikeitė. C. Elliott'o ir B. Keselowskio automobiliai sugrįžo į trasą be didesnių pažeidimų, tačiau T. Reddicko automobilis apsivertė.

Įdomiausia tai, kad nepaisant apsivertimo, T. Reddickas sugebėjo sugrąžinti savo automobilį į aptarnavimo zoną, kad technikai galėtų įvertinti žalos mastą. Deja, dėl patirtų gedimų T. Reddickas buvo priverstas pasitraukti iš „South Point 400“ lenktynių po vos 89 ratų.

„Per pakartotinius startus privalai būti agresyvus“, – sakė Reddick’as.

„Mačiau, kad abu vairuotojai turėjo problemų, ir turėjau vos akimirką sprendimui priimti. Kai supratau, kad jau esu bėdoje, buvo per vėlu. Vienas vairuotojas ėmė slysti, o kitas pavojingai artėjo prie mano šono. Tuo metu buvau išorėje ir jau nebeturėjau, kur trauktis“, – tęsė jis.

„Jei būčiau reagavęs anksčiau ir pasirinkęs atsargesnį sprendimą, galbūt pavyktų išvengti incidento – bet toks nesu. Gaila, nes tai mus pašalino iš lenktynių. Mūsų „Toyota Camry“ buvo labai greita, ir manau, kad galėjome būti tarp lyderių visą lenktynių laiką. Dabar ruošiamės Homesteado trasai – vietai, kurioje jau esu laimėjęs ir esu pasirengęs tai pakartoti.“

Kitas vairuotojas, sugrįžęs į trasą po avarijos, buvo Chase’as Elliott’as. Nors iš pradžių jam pavyko tęsti lenktynes, vėliau jis sugrįžo į aptarnavimo zoną, kad būtų atlikti didesni remonto darbai.

TYLER REDDICK FLIPS! Reddick and Chase Elliott both crash. Reddick was able to drive his car to pit road but is done for the day. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/kBjgRp4TC0