Kaip keičiasi vairavimo įpročiai persėdus į elektromobilį?

Pradėję vairuoti elektrinius automobilius vairuotojai pastebės ne vieną kardinalų pokytį – nuo pasikeitusios automobilio priežiūros iki kitokio jų valdymo. Tačiau didžiausias iššūkis visgi taps ne elektromobilio vairavimas, bet įsisenėjusių įpročių keitimas.

Į automobilio įkrovimą žvelgsime kaip į išmanaus telefono

Vairuodami benzininius ar dyzelinius automobilius esame įpratę savo kelionės maršrutą ir laiką planuoti negalvodami apie sustojimus degalų bakui papildyti. Mat degalinių tinklas platus, o užsipilti degalų – netrunka. Todėl keliaudami menkai sekame degalų likutį automobilyje.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu į elektromobilio baterijos įkrovimą reikia žvelgti taip, kaip į savo išmaniojo telefono: jeigu žinome, kad važiuosime toli, norėsime turėti pilnesnę bateriją, o jeigu šalia ir trumpam – į baterijos likutį nekreipsime dėmesio. Pavyzdžiui, jei pilnai įkrautas elektromobilis gali nuvažiuoti apie 300 kilometrų, o žmogaus kelionė į darbą ir iš jo sudaro apie 50 kilometrų, vadinasi, automobilį bus galima įkrauti kartą per 4-5 dienas. Jei įkrovimo stotelę turėsite savo namų kieme ar darbe, automobilį, kaip ir savo išmanųjį įrenginį, galėsite palikti krautis tol, kol dirbsite, miegosite ar užsiimsite kita veikla. Tiesa, susiruošus į ilgą, kelių šimtų kilometrų kelionę, priklausomai nuo elektromobilio, gali tekti susiplanuoti 30 min. trukmės sustojimą baterijai įkrauti. O tokį įkrovimą prasminga suderinti su kokia kita veikla – pavalgymu ar kt.

REKLAMA

Beje, gamintojai itin sparčiai tobulina baterijas ir šiuolaikiniai elektromobiliai jau geba viena įkrova įveikti 500-600 km, t.y. priartėjo prie vidaus degimo variklį turinčių automobilių nuvažiuojamo atstumo.

Paprastesnė automobilio priežiūra

Kitas pokytis, kurį pastebės vairuotojai – mažesnis įsitraukimas į automobilio priežiūrą. Šiandien benzininius ar dyzelinius automobilius reikia tikrinti dažniau nei tik techninės apžiūros metu: reguliariai ir atidžiai apžiūrėti vidaus degimo variklių diržus, keisti degalų ar alyvos filtrus, ir pan. Vairuotojams ir patiems tenka žvilgtelėti po automobilio dangčiu bei patikrinti įvairių skysčių – aušinimo, tepalų – lygį.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu pradėjus vairuoti elektrinį automobilį iš karto bus galima pajusti, kad jis reikalauja žymiai mažiau priežiūros. Jame net ir fiziškai yra mažiau detalių – jeigu vidaus degimo važiuoklėje yra per 2000 tūkst. judančių dalių, tai elektromobilyje – vos 20. Be to, elektrinėje transporto priemonėje labai daug dalykų yra valdomi programinės įrangos, todėl paties vairuotojo įsikišimo reikia labai nedaug. Labai tikėtina, kad jums rūpintis reikės tik langų plovimo skysčio papildymu. Pavyzdžiui, „BMW iX“ modelyje variklio dangtis neatsidaro – prasiveria tik BMW ženkliukas, po kuriuo slepiasi langų plovimo skysčio bakelis.

Vairavimo pradžioje vos keli mygtukų paspaudimai

Nors elektrinio automobilio vairavimą galime iš dalies prilyginti automobiliui su automatine pavarų dėže, svarbu pabrėžti ir vieną esminį skirtumą – čia pavarų nerasite. Tokios technologijos pliusas toks, kad vos tik spustelėjus koja akceleratoriaus pedalą, elektromobilis iš karto įgaus galios ir nereikės laukti, kol persijungs pavaros.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vairavimo pradžia taip pat skirsis nuo jau įprastinės, tačiau svarbu tai, kad daugumos elektrinių automobilių vairavimo būdas iš esmės yra vienodas. Elektromobilį įjungti galėsite vos vieno mygtuko paspaudimu. Nustebsite, bet neišgirsite užsivedant variklį. O kelionei pradėti pakaks pasirinkti vairavimo pasirinktį.

Kitoks stabdymo būdas

Elektromobiliai, kaip ir įprasti automobiliai su automatine pavarų dėže, turi tik du pedalus – stabdžių ir akceleratoriaus. Tačiau gali būti, kad dažniausiai važinėsite naudodami tik vieną – akceleratoriaus – pedalą.

Taip yra todėl, kad elektriniai automobiliai naudoja regeneracinį stabdymą – atleidus greičio pedalą automobilis pradeda pats stoti, nes įsijungia įrenginys, kuris riedėjimo energiją paverčia elektra ir grąžiną ją į elektromobilio bateriją. Taigi, išsiugdysite įprotį sustoti ne paspaudus stabdžio pedalą, bet tiesiog laiku atleisdami akceleratorių. Verta paminėti ir tai, kad toks vairavimo įprotis leis taip pat sutaupyti baterijos energijos, tuo pačiu atitolinant ir elektromobilio įkrovimo laiką, taip pat tausos stabdžių diskus ir kaladėles.

REKLAMA

Apibendrinant, perėjimo prie elektrinio automobilio vairavimo ir pokyčių bendrąją prasme tikrai neišvengsime. Todėl tiems, kurie jau vairuoja automobilius su automatine pavarų dėže, elektromobilio vairavimo patirtis turėtų būti artimesnė, tačiau nereiškia, kad žmonės, kurie šiandien vairuoja automobilius su mechanine pavarų dėže, ateinančius pokyčius priims sunkiau. Anaiptol – elektromobiliai ne tik gerokai supaprastins patį vairavimą, bet ir suteiks galimybę pigiau juos eksploatuoti ir prižiūrėti.

Komentaro autorius: Aurimas Tamašauskas