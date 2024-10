Jonas Karklys „ADAC GT Masters“ sezoną užbaigė ant podiumo

Pirmenybės, kuriose lenktyniauja profesionalios ekipos, susidėjo iš šešių etapų bei dvylikos lenktynių garsiausiose Vokietijos, Belgijos, Olandijos ir Austrijos trasose . Sportininkai čia varžėsi GT klasės automobiliais: „Porsche“, „Mercedes“, BMW, „Ferrari“, „Lamborghini“ ir „Aston Martin“. Lietuvis „Engstler Motorsport by NordVPN“ komandoje su šveicaru dalijosi greituoju „Audi R8 LMS GT3 Evo 2“ automobiliu.

Pirmasis GT podiumas Lietuvos istorijoje

„Labiausiai šiame sezone įsiminė rugsėjį vykęs Belgijos etapas „Spa-Francorchamps“ trasoje, kur užėmėme trečią vietą. Startavome iš paskutinės pozicijos, tačiau viskas klostėsi labai palankiai ir po valandos važiavimo galiausiai pavyko pasiekti podiumą. Lietuvai tai – taip pat svarbus pasiekimas, nes tai - pirmas kartas, kai „ADAC GT Masters“ lenktynių podiume plevėsavo mūsų trispalvė“, – ryškiausia šio sezono akimirka džiaugiasi jis.

REKLAMA

REKLAMA

„ADAC GT Masters“ lenktynės trunka kiek ilgiau nei vieną valandą. Po 30 minučių važiavimo lenktynininkas turi įvažiuoti į techninio aptarnavimo zoną, kur pasikeičia su kitu vairuotoju. Tam jie turi tik 72 sekundes, todėl kiekviena uždelsta sekundė kainuoja labai daug trasoje.

REKLAMA

Taip nutiko ir praėjusio savaitgalio lenktynėse - būtent viena uždelsta sekundė besikeičiant nulėmė, kad pagrindiniai konkurentai su „Aston Martin“ kiek greičiau išvažiavo į trasą ir baigė lenktynes viena pozicija aukščiau.

Beveik visi dalyviai – vienoje sekundėje

Konkurenciją čia gerai atspindi J. Karklio kvalifikacija Hokenheimo trasoje. Lenktynininkas nuo lyderio atsiliko 0,8 sekundės ir tai leido startuoti tik iš 12 pozicijos.

Pirmose lenktynėse šeštadienį kvalifikavosi jo komandos draugas P. Schummas, kuris startavo iš 14 pozicijos. Tačiau antrame pirmo rato posūkyje nespėjo laiku sustabdyti, išvažiavo iš trasos ir kliudė kitą automobilį. Abu lenktynes tęsti galėjo be didesnių techninių nuostolių, tačiau teisėjai šveicarui skyrė pravažiavimą per baudos zoną ir tai nustūmė „Engstler Motorsport by NordVPN“ komandą į paskutinę poziciją.

REKLAMA

REKLAMA

Po pusvalandžio į „Audi“ sėdo J. Karklys ir po kelių lenkimų finišavo 12 pozicijoje. To užteko, kad „Pro-AM“ kategorijoje komanda pelnytų trečią vietą.

Paskutinis sezono pasispardymas

Antrų lenktynių kvalifikacija prasidėjo ankstų sekmadienio rytą, kol trasoje dar tvyrojo rūkas. J. Karkliui pavyko užfiksuoti geriausią savo savaitgalio vieno rato įveikimo rezultatą (1:38.50), tačiau, pasak sportininko, laikas nebuvo idealus. „Visą savaitgalį „Audi“ turėjo techninių kaprizų, dėl kurių sumažėjo automobilio pasukamumas. Niekaip neradome tinkamo reguliavimo, važiuoti palyginus su keliais praėjusiais etapais buvo labai sunku. Tačiau teisėjai čia diskvalifikavo 3 dalyvius ir pakilome į 9-ąją startinę poziciją.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Antrose ir kartu paskutinėse „ADAC GT Masters“ lenktynėse įtampa pasiekė aukščiausią tašką. Tai gerai iliustruoja faktas, jog lenktynių nebaigė 2 automobiliai, o vienas finišavo su tralu. Tokia suirutė leido lietuvio iš šveicaro ekipai pelnyti pirmą vietą „Pro-AM“ kategorijoje ir 12 bendroje įskaitoje.

„Visada norisi ryškesnių pergalių ir rezultatų, bet čia važiuojame komandiškai, todėl ne viskas priklauso nuo manęs vieno. Kad ir kaip ten bebūtų, „ADAC GT Masters“ lenktynių lygis yra labai aukštas ir kiekvienas finišuotas sezonas atneša didžiulį patirties bagažą, kurį galėsiu išnaudoti ateities startuose“, – šių metų sezoną apžvelgia J. Karklys.

Artimiausio starto jam ilgai laukti nereikės, nes jau spalio 26 dieną su to paties modelio automobiliu startuos autosporto olimpinėse žaidynėse „FIA Motortsport Games“ Valensijoje. Čia J. Karklys startuos su Arūnu Gečiausku bei „Jutos“ komanda. Lenktynininkai dalinsis „Audi R8 LMS EVO 2 GT3“ automobiliu 1 val. trukmės lenktynėse.