Elektromobilių rinkoje debiutuoja „Ford Puma Gen-E“: stebins pavyzdiniu efektyvumu

„Puma Gen-E“ vienu įkrovimu gali nuvažiuoti iki 376 kilometrų mišriu režimu, o miesto sąlygomis – net iki 523 kilometrų. Gamintojas tvirtina, kad vidutinės „Ford Puma Gen-E“ energijos sąnaudos sieks vos 13,1 kWh/100 km. Šie rodikliai turėtų nuraminti skeptikus, kuriems elektromobiliai dažnai siejasi su trumpais nuvažiuojamais atstumais. Be to, pritrūkus elektros energijos, bateriją iki 80 % galima įkrauti vos per 23 minutes.

Praktiškos naujovės

Iš pirmo žvilgsnio atnaujinta „Puma“ vis dar išlaiko pažįstamą siluetą, tačiau žvilgsnį patraukia atnaujintos priekinės dalies dizainas. Vietoje tradicinių radiatoriaus grotelių – aerodinamiškas „skydo“ stiliaus sprendimas, įkvėptas elektrinio „Mustang Mach-E“. Naujasis galinis aptakas ir išskirtinio dizaino ratlankiai taip pat neatsitiktiniai – jie sumažina oro pasipriešinimą, kuris yra itin svarbus elektromobiliams.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau tikroji intriga slypi viduje. Be tradicinės bagažinės, „Puma Gen-E“ siūlo papildomą 43 litrų erdvę priekyje, puikiai tinkančią smulkiems daiktams laikyti. O galinė bagažinė dabar tapo dar talpesnė – 574 litrai, daugiau nei kai kuriuose didesniuose SUV modeliuose. Toks praktiškumas turėtų būti patrauklus tiek miesto gyventojams, tiek jaunoms šeimoms.

REKLAMA

„Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (11 nuotr.) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) +7 „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo) „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis (nuotr. gamintojo)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Ford Puma Gen-E“ elektromobilis

Vairavimo potyriai

Nors elektromobilių vairavimo savybės dažnai vertinamos pagal efektyvumą, „Puma Gen-E“ siekia suteikti daugiau nei tik skaičius. Gamintojo teigimu, vairavimo pojūtis primena sportišką „Puma ST“, o greitesnė vairo reakcija dar labiau pabrėžia šį įspūdį. Nuo 0 iki 100 km/val. elektromobilis įsibėgėja per 8 sekundes – neįspūdingas, bet pakankamai greitas rezultatas kasdieniams poreikiams.

REKLAMA

REKLAMA

Automobilis taip pat siūlo vieno pedalo valdymo funkciją, leidžiančią mieste vairuoti dar paprasčiau. Papildomos vairuotojo pagalbos sistemos, tokios kaip prisitaikantis greičio palaikymas su „Stop & Go“ funkcija ar 360 laipsnių vaizdo kameros, padeda užtikrinti patogumą ir saugumą tiek miesto, tiek užmiesčio keliuose.

Elektrinė „Puma Gen-E“ bus surenkama Rumunijoje, o jos elektrinės sistemos – Didžiojoje Britanijoje. Nors užsakymai jau priimami, pirmieji automobiliai pirkėjus pasieks tik 2025 m. pavasarį.