„Drift Masters“ čempionate Benediktą Čirbą toliau lydėjo techniniai nesklandumai

Kvalifikacijoje Čirba liko 27: pirmuoju važiavimu surinko 65 taškus, antruoju - 83,5 taško. Nuolat besikeičiančios oro sąlygos itin apsunkino etapą visiems čempionato dalyviams. Trasos danga vietomis buvo šlapia, kitur sausa, bei padengta sluoksniu padangų gumos. Dėl to sukibimo lygis nebuvo vientisas ir vairuotojams pasidarė labai sudėtinga baigti trasą ir išvengti skaudžių avarijų.

Top32 etape Benediktas susitiko su vengru Kevin Piskolty. Tačiau porinis važiavimas nepavyko - šildant padangas prieš kovą Vengrijos atstovo automobilyje lūžo pusašis, todėl Benediktas be kovos pateko į Top16 formatą.

TOP16 etape lietuvis susitiko su jauniausiu čempionato vairuotoju, airiu, Conor Falvey. Prasidėjus kovai C. Falvey kliudė blokinę sieną, dėl to skilo bolido radiatorius ir ant trasos dangos išsiliejo aušinimo skystis. Benediktas taip pat susidūrė su techniniais sunkumais, tačiau, teisėjų sprendimu, Conor’o automobilis buvo per daug pavojingas tęsti ateinančias kovas, todėl B. Čirba gavo dar vieną kelialapį į kitą etapą, be porinės kovos.

TOP8 etape Benediktas prie starto linijos stojo su suomiu Lauri Heinonen. Ir sėkmė apleido lietuvį - techninius kaprizus rodęs BMW E92 „Eurofighter“ bolidas prarado galią porinio važiavimo pradžioje ir neužbaigtas Čirbos važiavimas lėmė Suomijos atstovo laimėjimą.

Etapo nugalėtoju tapo suomis Lauri Heinonen, antras liko Airijos atstovas Duane Mckeever, trečias - svečio kortą gavęs airis James Deane.

Po trijų „Drift Masters Grand Prix“ etapų Benediktas Čirba pakilo į 6 bendros sezono lentelės vietą, su 138 įskaitiniais taškais. 4 etapas vyks kaimyninėje Latvijoje, Bikerniekų trasoje, rugpjūčio 2-3 dienomis.