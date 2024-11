Debiutui Dakare pasiruošęs Mykolas Paulavičius atskleidė, koks rezultatas jį tenkintų

Ant motociklo – pusė gyvenimo

Mykolas Paulavičius Lietuvos motociklų sporto padangėje žinomas dar nuo 2010-ųjų, kai pradėjo skinti pergales Enduro varžybose ir per tą laiką susižėrė ne vieną šalies čempiono titulą. Keletą sezonų jis lenktyniavo ir užsienyje, iš kur taip pat parsivežė nemažai trofėjų.

Sportininkas sako, kad dešimtys tūkstančių valandų, praleistų lenktyniaujant motociklu bei varžybų metu sukaupta patirtis galiausiai atvedė jį prie sprendimo, jog galiausiai laikas įgyvendinti savo svajonę ir startuoti kultiniame Dakaro ralyje.

REKLAMA

REKLAMA

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Planą varžytis motociklų įskaitoje Mykolas Paulavičius brandino keletą pastarųjų metų, o 2022-aisiais netgi buvo išvykęs į Saudo Arabiją, kur Dakaro ralyje dalyvavo kaip „Mediafon“ komandos mechanikas.

REKLAMA

Sportininkui tai buvo proga pamatyti visą šių varžybų virtuvę iš vidaus ir susidaryti dar aiškesnį vaizdą apie tai, kas jo paties lauktų pačiam nusprendus leistis į šį gyvenimo iššūkį.

„Po to, kai su „Mediafon“ komanda pamačiau Dakarą gyvai, pradėjau ruoštis ir savo startui. Būdamas ten supratau nemažai dalykų apie šias varžybas. Daug kas vyko visiškai kitaip, nei iki tol regėdavau šias lenktynes žiūrėdamas per televiziją, sekdamas jų naujienas internetu. Pasisėmiau tikrai vertingos patirties.

REKLAMA

REKLAMA

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Taigi po trejų metų įtempto darbo, įdėtų didelių pastangų ruošiantis, ieškant partnerių, formuojant biudžetą, galiausiai svajonė virto realybe ir galiu patvirtinti, kad 2025-ųjų metų Dakaro ralyje aš dalyvausiu motociklų įskaitoje.

Mano kelias Dakaro link lengvas nebuvo. Visi galvoja, kad ateis rėmėjai ir jie duos viską, tereikės tik važiuoti. Tačiau viskas yra visiškai kitaip.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aš jaučiu, kad visa tai užsidirbau. Tais pačiais 2022-aisiais metais, kai išvažiavau su „Mediafon“ komanda, aš buvau užsiregistravęs pats dalyvauti motociklų kategorijoje.

Pagal reglamentą mane turėjo priimti, bet pasikeitus taisyklėms tais pereinamaisiais metais manęs organizatoriai nebepriėmė. Be to, ilgai negrąžino ir startinio mokesčio, kurį jau buvau sumokėjęs.

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Organizatorių tiesiai šviesiai paklausiau – ko man trūksta, kad galėčiau kvalifikuotis Dakaro raliui. Tuomet bendrai visiems motociklininkams dalyvavimo Dakare kartelė buvo pakelta dar aukščiau, reikalavimai dar padidėjo ir viskas perėjo į dar profesionalesnį lygį. Būtent čia ir užtrukau trejus metus, siekdamas atitikti naujus organizatorių reikalavimus“, - sakė Mykolas Paulavičius.

REKLAMA

Rinko patirtį ir informaciją

Vadovaujantis nauju Dakaro ralio reglamentu Mykolui Paulavičiui prireikė įveikti mažiausiai du Pasaulio čempionato etapus, sudalyvauti ralio stovykloje, surinkti pakankamų skaičių valandų lenktyniaujant dykumoje.

Tačiau tokį papildomą iššūkį Mykolas Paulavičius priėmė ne tik kaip galimybę įgauti dar daugiau patirties lenktyniaujant motociklu, bet ir žvalgantis į potencialias komandas, su kuriomis būtų galima startuoti Dakaro ralyje.

REKLAMA

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

„Ilgai galvojau, ar rinktis kažkokią komandą, ar važiuoti savo motociklu, ar nuomotis. Ar turėčiau važiuoti „vienišių“ kategorijoje, ar bendroje įskaitoje. Buvo tikrai daug svarstymų.

Per trejus metus spėjau išmėginti visus variantus. Fenikso ralyje važiavau tarsi tai būtų „Malle Moto“ įskaita, nes viską dariau pats – tvarkiau motociklą, rūpinausi dalimis, karpiau bei žymėjausi kelio knygą. Vėliau bandžiau važiuoti profesionalioje komandoje, kur realiai pats esi tiktai „raideris“, o viskuo kitu pasirūpina ekipa – mechanikai paruošia motociklą, personalas kelio knygoje tau netgi pažymi pavojingas vietas, nurodo, kur paspausti, kur pasisaugoti, net suplanuoja, kada tau eiti miegoti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat išbandžiau ir dar vieną variantą – važiuoti šeimos komandoje, kur tu esi motociklo nuomininkas. Bet jautėsi, kad tu ir esi tik nuomininkas, o ne tos šeimos dalis. Grįžti vakare ir vis tiek pats būni atsakingas už save“, - kalbėjo Mykolas Paulavičius.

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Galiausiai susirinkęs šūsnį informacijos ir įgijęs vertingos patirties startui 2025-ųjų metų Dakare lietuvis pasirinko jam tinkamiausią scenarijų. Mykolas Paulavičius artėjančiose varžybose taps išties solidžią patirtį turinčios komandos dalimi ir lenktyniaus iš jų nuomojamu KTM motociklu. Toks sprendimas motociklininkui pasirodė priimtiniausias ir profesionaliausias.

REKLAMA

„Per trejus metus atsirado proto, kad į viską reikia žiūrėti profesionaliai. Visgi nemaži pinigai kainuoja startuoti Dakare, todėl jaučiu didelę atsakomybę prieš partnerius, rėmėjus ir draugus, kurie prisideda. Pasirinkau tikrai ne pigiausią, bet, mano nuomone, geriausią variantą – startuoti su profesionalia, viena geriausių komandų iš Ispanijos.

Jos vadovas yra Armandas Monleonas, kuris yra šturmanavęs ir Rokui Baciuškai važiuojant bagiu. Be to, pirmą sykį pats startavęs Dakaro ralyje motociklu jis užėmė dešimtą vietą, aplenkęs tokias Dakaro žvaigždes kaip Joanas Barreda Bortas, Samas Sunderlandas ar Matthiasas Walkneris.

REKLAMA

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Labai džiaugiuosi, kad prisijungsiu prie tokios komandos. Ekipos mechanikai irgi turi solidžią, per 30 metų siekiančią patirtį įvairiausiose pasaulio varžybose“, - kalbėjo lietuvis lenktynininkas, pridūręs, kad Armandas Monleonas be to, kad turi savo motociklų komandą Dakare, pastaruoju metu skaito kelio knygą T1+ kategorijoje lenktyniaujančiam itin greitam brazilui Lucasui Moraesui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prisijungė prie autoritetingos komandos

Mykolas Paulavičius 2025-ųjų metų Dakaro ralyje startuos KTM motociklu. Šio gamintojo rezultatai Dakare – nekvestionuojami. Būtent KTM techniką vairavę motociklininkai iškovojo daugiausiai titulų šiose varžybose skaičiuojant nuo pirmojo Dakaro ralio 1979-aisiais. Be to, KTM priklauso ir ilgiausiai besitęsusi pergalių serija. Šio gamintojo techniką vairavę „raideriai“ pergalę Dakare be pertraukų šventė net 19 metų.

REKLAMA

2001-aisiais šį triumfo maratoną su KTM atidarė Italas Fabrizio Meoni. Pastarasis, beje, žuvo 2005-aisiais. Prieš startą deklaravęs, kad važiuoja savo paskutinį Dakarą, jis patyrė tragišką avariją 11-ame greičio ruože.

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Tačiau KTM gamintojas savo pergalių seriją tęsė ir be šios italų legendos. Iki pat 2020-ųjų metų, kai galiausiai su „Honda“ nugalėjo Ricky Brabecas, KTM spalvas ant aukščiausio prizininkų podiumo laiptelio eilę metų vežė tokios motosporto legendos kaip Nani Roma, Cyrilas Despres, dabartinis Dakaro ralio lenktynių direktorius Marcas Coma bei vėliau KTM garbę gynę Toby Price, Samas Sunderlandas bei Matthias Walkneris.

REKLAMA

„Startuosiu 2024-ųjų metų KTM „Rally Replica“ modeliu. Šis modelis bus nestandartinis. Tiek pakaba, tiek variklis ir pavarų dėžė bus perdaryti, kad sugebėtų atlaikyti šių varžybų krūvius, tempą. Standartinio motociklo pakaktų turbūt keturioms lenktynių dienoms.

Su būsimu savo Dakaro motociklu važiavau Abu Dabyje. Aišku, kai pirmą kartą ant jo sėdau, buvo tikrai daug klausimų, bet dabar jau esu iki paskutinio varžtelio su šiuo motociklu susipažinęs. Žinau, kiek kas kainuoja jei krenti ir kažką sulaužai. Žinau, kur jo privalumai, kokie trūkumai. Kadangi esu profesionalus sportininkas, tai tuos dalykus suprantu labai gerai.

REKLAMA

REKLAMA

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Netgi tai, ką galima gauti parduotuvėje naujausią, nėra tas pats, su kuo važiuojama Dakare. Tie modeliai yra smarkiai modifikuoti. Tobulumui ribų nėra. Reikšmingas kiekvienas patobulinimas, jeigu jis veikia, padeda taupyti jėgas, išlaikyti tave ant „balno“.

Ir jei tie patobulinimai veikia, tai kitąmet juos perima ir kitų gamintojų komandos. Nes tai yra pasiteisinę techniniai sprendimai, kurie padeda važiuoti ne tik greitai, bet ir turėti didelį patikimumą. Aš stebiu, kaip ir kas vyksta pas KTM. Jie labai mėgsta naujoves ir nuolat tobulina savo motociklus“, - mintimis dalijosi Mykolas Paulavičius.

Pasiruošimo tempas – kitoje fazėje

Mykolas Paulavičius sako, kad iki Dakaro ralio likus mažiau nei dviem mėnesiams didieji organizaciniai rūpesčiai dėl artėjančio starto jau yra išspręsti. Lieka tik susidėlioti skrydžius ir kitus procesus. Visa tai atlikęs lapkritį ir gruodį lenktynininkas skirs fizinės formos palaikymui, o visais likusiais formalumais dėl Dakaro ralio procedūrų jau rūpinsis Mykolo Paulavičiaus komandos vadovas.

„Nuo dabar jau kiekvienas darysime savo darbą. Tai yra didelės varžybos, didelis projektas man pačiam. Tikiuosi, kad nebus didelių netikėtumų. Noriu suvažiuoti sklandžias lenktynes.

REKLAMA

Mykolas Paulavičius (nuotr. asm. archyvo)

Žinoma, visi klausia apie tai, kokius tikslus sau keliu. Man tai pirmas Dakaras, todėl pagrindinė mano užduotis, kurią apkalbėjau ir su savo sporto psichologe – finišuoti. Važiuojant pirmą kartą ir turint labai suspaustą biudžetą, kai iš paskos manęs tikrai nevažiuos antras „raideris“ ir neveš man atsarginių dalių, būtų normalu sau kelti tikslą pasiekti finišą.

Tačiau, žinoma, dėsiu visas pastangas, kad pasiekčiau kaip įmanoma geresnį rezultatą. Nevažiuoju ten tik pasivažinėti. Nenoriu nuvilti nei savęs, nei savo rėmėjų, Prie šio projekto ženkliai prisidėjo tokie partneriai kaip mano maitinimu besirūpinanti ir viena pagrindinių mano bendražygių – kompanija „Planet Superfood Lietuva“, mano sportinius pasiekimus palaikanti įmonė „Fegda“, technine motociklo būkle besirūpinanti bei ypač dideles apkrovas gaunančiomis dalimis – guoliais prekiaujanti kompanija „AlbaServis“. Be šių pagrindinių partnerių yra ir dar daugiau įmonių, kompanijų, kurios tiki manimi ir mano galimybe pirmame mano Dakare pervažiuoti finišo podiumą“, - kalbėjo Mykolas Paulavičius.

Daugiau Dakaro ralio 2025 naujienų – atskirame polapyje.