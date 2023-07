Atskleidė kokių priemonių imasi siekiant paruošti automobilį „Febi Auto Show“ parodai

Kiekvienais metais rengiamoje modifikuotų automobilių parodoje „Febi Auto Show“ demonstruojami eksponatai visuomet praeina kruopštų, retkarčiais šiek tiek varginantį pasiruošimo procesą, kuris įpareigoja kiekvieną automobilio lopinėlį išblizginti, jog vėliau juos vertinanti komisija ir juos apžiūrintys žiūrovai liktų sužavėti.

Pasiruošimui reikia kruopštumo

10 minučių vizitas į artimiausią automobilių plovyklą gali pasirodyti kaip tinkama priemonė norint pašalinti ant automobilio kėbulo, žibintų ar ratlankių atsiradusius nešvarumus. Vis dėlto, tam paprieštarautų prie žemės prigludusio „Subaru Forester“ savininkas Evaldas Balinskas.

Iš bendro automobilių srauto išsiskiriančio „Subaru“ savininkas atskleidžia, jog jo automobilio plovimo procedūros įprastai trunka iki 30 minučių. Vis dėlto, vizitas plovykloje gali prailgti iki net 60 minučių, jeigu tuo pačiu metu norima kruopščiai pašalinti ant ratlankių susidariusius nešvarumus.

Pagrindinė to priežastis – išskirtinio stiliaus ratlankiai su daugybę smulkių stipinų. Po ganėtinai ilgos kelionės ten gali kauptis įvairūs nešvarumai, kuriuos tinkamai pašalina tik specialūs ratlankių valikliai. Be to, į pagalbą pasitelkus ir šepetėlį, bet kokie nešvarumai nuo ratlankių pašalinami akimirksniu.

Evaldas taip pat atskleidžia, jog vizitas plovykloje galėtų būti ir ilgesnis, jeigu ne jo paties priimti sprendimai automobilio kėbulą apsaugoti plėvele ir keramine danga. Vien šių apsauginių priemonių dėka, dabar automobilis nereikalauja kažkokios, specialios papildomos priežiūros ir pasiruošimą „Febi Auto Show“ parodai kaip reikiant palengvina.

„Užtenka savitarnos plovykloje nuplauti automobilį su distiliuotu vandeniu ir gerai nusausinti kėbulą“, – priduria Evaldas.

Vienos priemonės – neužtenka

Atsakinga automobilio priežiūra reikalauja atitinkamų priežiūros priemonių, kurios efektyviai padėtų pasiekti norimą rezultatą. Būtent todėl, automobilius blizginantys automobilistai turi atskirą savo mylimiems ratuočiams skirtų priemonių kraitelį, kuriame rastume skirtingas funkcijas atliekančių ploviklių ir valiklių.

Kiekvieno praeivio akį traukiančio „Subaru“ vairuotojas Evaldas atskleidžia, jog automobilio priežiūrai šiandien naudoja ne mažiau kaip 5 skirtingas priemones, su kuriomis galima pasiekti skirtingus tikslus.

Pavyzdžiui, stiklų valiklis padeda užtikrinti gerą matomumą, interjero apdailos detalėms skirtas valiklis padeda išlaikyti gerą jų būklę, o štai viena mėgstamiausių Evaldo priemonių – „Lesta Magic Wheel Cleaner“.

Nerūgštinis ratlankių valiklis efektyviai dorojasi su purvu, stabdžių dulkėmis ir nedidelėmis rūdimis, todėl toks universalus savybių mišinys nuolatos praverčia ne vieną priemonę išbandžiusiam ne vieną kartą „Febi Auto Show“ parodoje dalyvavusiam Evaldui.

Lietuviai labiausiai domisi naudingomis priemonėmis

Praktiškumą vertinantys automobilių vairuotojai visuomet yra linkę naudotis priemonėmis, kurios gali pasiūlyti gerą kainos ir kokybės santykį, todėl nenuostabu, jog paklausiausios „Lesta“ automobilių priežiūros priemonės daugiausiai perkamos dėl praktinių sumetimų.

„Lesta“ prekės ženklo vadovė Erika Piečiukaitienė atskleidžia, jog ištisus metus populiariausios priemonės titulas priklauso „Lesta Invisible Wipers“ – priedui, skirtam padengti priekinį automobilio stiklą ilgalaike hidrofobine danga, kuri atstumia purvą ir vandens lašus.

Į lietuvių mėgstamų priemonių trejetuką taip pat patenka jau anksčiau minėta ratlankių valymo priemonė „Lesta Magic Wheel Cleaner“ bei „Lesta Instant Bug Remover“ – priemonė, kuri vasaros metu praverčia kiekvienam vairuotojui, leidžianti efektyviai pašalinti ant priekinio buferio, žibintų ir langų esančias vabzdžių liekanas.

Tokį šių priemonių populiarumą galima labai lengvai pagrįsti. „Lesta“ prekės ženklo vadovė atskleidžia, jog tokį teigiamą efektą populiariausios automobilių priežiūros priemonės pasiekia tik prieš tai jas kruopščiai išbandžius specialioje laboratorijoje.

„Kadangi turime savo inovatyvią laboratoriją ir profesionalią chemikų komandą, mes galime už savo gaminamą produkciją atsakyti visu 100%. Taip pat turėdami nuosavą laboratoriją, turime visas galimybes kurti naujus ir inovatyvius produktus, su kuriais būtume šios srities lyderiais“, – pasakoja E.Piečiukaitienė.