Atskleidė kiek uždirbo „Stellantis“ vadovas: kitus vertė veržtis diržus, o pats uždirbo milijonus

Carlosas Tavaresas buvo pirmasis ir iki šiol vienintelis bendrovės vadovas nuo pat „Fiat Chrysler Automobiles“ (FCA) ir „Peugeot Citroën“ (PSA Group) susijungimo 2021 m.

2021 m. jo pajamos siekė 19,15 mln. eurų, 2022 m. jos išaugo iki 23,46 mln. eurų, o 2023 m. buvo pelningiausi – jis gavo 36,49 mln. eurų. 2024 m. jo atlygis siekė 23,08 mln. eurų.

C. Tavareso bazinis atlyginimas buvo gerokai mažesnis nei bendra kompensacija – 2021 m. jis sudarė 1,99 mln. eurų, o 2022–2024 m. po 2 mln. eurų kasmet. Didžiąją jo pajamų dalį sudarė trumpalaikės ir ilgalaikės premijos, papildomos išmokos po atsistatydinimo bei kitos lengvatos.

2024 m. „Stellantis“ ataskaitoje taip pat nurodyta, kad C. Tavaresas dar gaus 2 mln. eurų išeitinę kompensaciją, o papildomi 10 mln. eurų bus išmokėti už strateginių tikslų įgyvendinimą. Be to, 2026 m. sausį jis gaus 800 000 „Stellantis“ akcijų, kurios jau buvo įtrauktos į 2024 m. atlyginimą.

REKLAMA

REKLAMA

Prastėjantys „Stellantis“ finansiniai rodikliai

Nepaisant dosnių išmokų buvusiam vadovui, „Stellantis“ finansiniai rezultatai 2024 m. ženkliai suprastėjo. Grynasis pelnas sumažėjo 70 proc., pajamos krito 17 proc., o pardavimai – 12 proc. Bendrovė aiškina, kad šiuos rodiklius lėmė vėluojantys naujų modelių pasirodymai.

REKLAMA

2025 m. pradžia taip pat nebuvo sėkminga – Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, sausio mėnesį „Stellantis“ pardavimai ES ir kaimyninėse šalyse smuko 16 proc.

Šiuo metu bendrovė vis dar ieško naujo generalinio direktoriaus, o jo įpėdinis turėtų būti paskelbtas pirmoje 2025 m. pusėje.