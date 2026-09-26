Ar vis dar išlaikytumėte KET egzaminą? Kviečia pasitikrinti savo žinias

Egzaminas vyks nuotoliniu būdu nuo 8 iki 20 val., todėl prisijungti bus galima pasirinktu metu. Organizatoriai skelbia, kad preliminari užduočių atlikimo trukmė sieks apie 45 minutes. Registracija jau prasidėjo.
Šiemet egzamine dalyvių laukia daugiau klausimų ir praktinių eismo situacijų. Užduotys suskirstytos į dvi pagrindines grupes – 7–12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. Testinę dalį papildys atvira užduotis, o geriausiai pasirodžiusių dalyvių atsakymus vertins komisija, kurioje – „Regitros“, policijos, vairavimo mokymo ir kitų sričių atstovai.
Patirtis prie vairo dar nereiškia, kad prisimename viską
Ilgiau vairuojant dalis taisyklių tampa įpročiu, tačiau rečiau pasitaikančios situacijos ar per kelerius metus atsiradę KET pakeitimai gali pasimiršti.
„Taisyklės keičiasi, todėl natūralu, kad po kelerių ar keliolikos metų dalies jų galime nebeprisiminti“, – sako „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Organizatoriai pabrėžia, kad egzaminas nėra skirtas vien automobilių vairuotojams. Kelių eismo taisyklės kasdien aktualios ir pėstiesiems, dviratininkams, keleiviams bei elektrinių paspirtukų ar kitų mikrojudumo priemonių naudotojams.
Norintiems įvertinti savo pasirengimą dar prieš spalio 8-ąją, egzamino svetainėje jau veikia treniruoklis su bandomaisiais klausimais.
Pernai prisijungė daugiau kaip 6 tūkst. žmonių
Pirmasis Saugaus eismo egzaminas surengtas 2025 metais. Tuomet prie jo prisijungė daugiau kaip 6 tūkst. dalyvių.
Po egzamino atlikta apklausa parodė, kad 82 proc. respondentų tokį žinių patikrinimą vertino kaip priemonę, galinčią paskatinti saugesnį elgesį kelyje, o 90 proc. teigė dalyvautų dar kartą.
Atsižvelgus į praėjusių metų dalyvių pastabas, šiemet užduotyse daugiau dėmesio skiriama praktinėms situacijoms, su kuriomis eismo dalyviai gali susidurti kasdien.
Saugaus eismo egzaminas vyks spalio 8 dieną nuo 8 iki 20 val. Dalyvavimas nemokamas, tačiau reikia išankstinės registracijos.
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