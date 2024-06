Alyvos slėgio jutiklis: kas tai ir kokie yra jutiklio gedimo simptomai?

Kadangi variklio alyva atlieka daug negu vieną funkciją, atitinkamas variklio alyvos lygis yra be galo svarbus, siekiant užtikrinti variklio patvarumą ilgalaikėje perspektyvoje, bet tai nėra naujiena.

Daugelį metų, norint patikrinti variklio alyvos lygį, užtekdavo atidaryti variklio dangtį ir pasinaudoti variklio alyvos matuokle, kuri per keletą akimirkų leisdavo suprasti ar variklyje esantis alyvos kiekis yra per mažas, pakankamas ar netgi per didelis. Vis dėlto, augantis elektroninių įrenginių kiekis automobiliuose, pamažu, išstumia senamadišką variklio alyvos lygio matuoklę ir vietoje jos sumontuota variklio alyvos lygio jutiklius bei matuokles.

Kaip veikia alyvos lygio jutiklis?

Pagrindinė šio įrenginio idėja – užtikrinti, jog variklyje esančios alyvos lygis būtų pakankamas. Automobilių inžinieriai, šį pailgą, ploną įrenginį montuojamas į alyvos karterį, kuriame jis alyvą matuoja automobiliui stovint ir automobiliui važiuojant.

Apskritai, variklio alyvos lygio jutiklio veikimo principas yra ganėtinai paprastas. Jeigu alyvos lygis nukrenta žemiau numatyto lygio, jutiklis išsiunčia signalą į pagrindinį automobilio kompiuterį, kuris išsiunčia pranešimą į prietaisų skydelį.

Didžioji dalis alyvos lygio jutiklių veikia taikant elektrinės varžos metodą. Kuo mažesnę jutiklio dalį dengia alyva, tuo didesnis varžos vertės pokytis. Tuo tarpu modernesniuose ar prabangesniuose automobiliuose automobiliuose naudojami pažangiausi ultragarsiniai jutikliai su pjezoelektriniu dažnio keitikliu, kuris siunčia impulsus į pačią alyvą, kad gautų atsakomuosius echoskopinius signalus. Tada ši informacija perduodama į ECU.

Kokie yra sugedusio alyvos jutiklio simptomai?

Moderniuose automobiliuose alyvos lygio jutiklio gedimus galima identifikuoti trimis būdais.

Skirtingi matuoklės rodmenys

Prietaisų skydelyje pasirodžius pranešimui apie sumažėjusį variklio alyvos lygį, iškart pasinaudokite tradicinės variklio alyvos lygio matuokle. Atlikite du arba tris alyvos lygio patikras ir įsitikinkite, jog alyvos lygis yra tinkamas. Jeigu alyvos lygio rodmenys nesutampa, galite padaryti išvadą, jog alyvos lygio jutiklis yra sugedęs.

Įspėjamoji lemputė apie alyvos lygį nuolatos įsijungia arba išsijungia

Jeigu variklio alyvos lygis iš tikrųjų yra mažesnis negu turėtų būti, tuomet įspėjamoji lemputė turėtų šviesti nuolatos. Jeigu įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje užsidega, vėl pradingsta, ar šviečia trumpą laiką, tai indikuoja alyvos lygio jutiklio gedimą.

Užsidega „Check Engine“ simbolis

Kai kuriuose automobiliuose esančios diagnostikos sistemos apie sugedusį variklio alyvos jutiklį praneša ne atskiru, bet bendriniu pranešimu, kurio metu prietaisų skydelyje įsijungia „Check Engine“ simbolis.

Ar saugu važiuoti esant žemam alyvos lygiui?

Trumpai tariant, ne. Tam, kad alyva atliktų savo funkciją, alyvos lygis turi būti reikiamo lygio.

Kaip pakeisti variklio alyvos slėgio jutiklį?

Įprastai, variklio alyvos slėgio jutiklio keitimas nepareikalaus labai daug jūsų laiko. Daugelyje automobilių, alyvos slėgio jutiklį galima pakeisti per maždaug 10-15 minučių.

Vis dėlto, norint tai padaryti, iš pradžių turėsite iš variklio išleisti alyvą. Tuomet atidžiai apžiūrėkite variklio karterį ir suraskite iš jo išeinančią jungtį. Atsukite reikiamus varžtus ir tiesiog išimkite ten esantį jutiklį.

Kai kuriuose automobiliuose, deja, alyvos slėgio jutiklis būna integruotas pačiame variklio karteryje, tad norint jį pakeisti, reikės nuimti alyvos karterį.