Abu Dabyje gedimo pristabdytas „Albe Alliance Racing by Motomarine“ duetas atskleidė ateities planus

Nors „Albe Alliance Racing by Motomarine“ duetą ir pristabdė techninės problemos, tačiau ekipažas įsitvirtino šeštoje klasės vietoje. Tačiau kaip teigia lietuviai, už pasiektą poziciją kur kas svarbesnė yra įgyta patirtis, kurios šiose varžybose pasisemti pavyko su kaupu.

Iškart brovėsi į penketuką

Ekipažo vairuotojas Justas Grendelis dar prieš startą Abu Dabyje deklaravo, kad jo ir šturmano Simono Ramanausko duetas į šias varžybas vyksta turėdamas vienintelį tikslą – pasisemti patirties lenktyniaujant kopose ir smėlynuose. Jau nuo pirmųjų greičio ruožų lietuviai parodė, kad jų adaptacija prie naujų lenktyniavimo sąlygų vyksta išties sklandžiai.

Pirmame greičio ruože tautiečiai užfiksavo penktą rezultatą, į priekį praleisdami tik gerokai labiau patyrusius ekipažus. Antrasis etapas „Albe Alliance Racing by Motomarine“ tandemui buvo dar sėkmingesnis – lietuviai į finišą parvažiavo ketvirtoje pozicijoje.

Po tokios sėkmingos pradžios ekipažo vairuotojas Justas Grendelis džiaugėsi, kad jo ir Simono Ramanausko ekipažas, kuris čia atvyko tiesiog rinkti kilometrus, gali važiuoti išties konkurencingu tempu ir kovoti dėl vietos penketuke.

Per kopas – viena ašimi varomu bagiu

Tačiau jau kitą dieną, trečiame etape iš penkių fortūna nuo lietuvių nusisuko – neatlaikė jų bagio reduktorius. Dėl šio gedimo lietuviai prarado nemažai laiko ir lentelėje nusirito pozicijomis žemyn.

„Techninius namų darbus buvome pasidarę tikrai gerai ir apart tos vienos problemos jokią kitą dieną kažkokių bagio gedimų neturėjome. Žinant, kad važiavome panašiu tempu su lyderiais ir per tiek kilometrų atsilikdavome vos keliolika minučių, rezultatas ir technikos patikimumas džiugino.

Mums koją pakišo tik tas priekinis reduktorius. Kodėl jis sprogo, kas jam atsitiko, galų gale dėl ko tai nutiko – ar per šiurkštus važiavimas, ar per smarkus nusileidimas po šuolio, dabar jau negalime pasakyti. Iš kitos pusės, tai atnešė naujos patirties. Tame greičio ruože be priekinio reduktoriaus, tik galu varomu bagiu važiavome 220 kilometrų per trečio lygio kopas. Be to, tądien nusukome galinį pusašį ir kopose jį keitėme. Ir tokie dalykai taip pat yra neįkainojama patirtis. Žiūrėdamas varžybas per televizorių jos tikrai neįgysi“, - sakė Justas Grendelis.

Perprato navigaciją

Po nesėkmingos trečiosios dienos SSV klasės rikiuotėje Justas Grendelis su Simonu Ramanausku nusirito į devintąją vietą, tačiau motyvacijos lenktyniauti toliau ir vykdyti savo pagrindinį planą – rinkti patirtį, lietuviai neprarado.

Jau kitą dieną „Albe Alliance Racing by Motomarine“ duetas užfiksavo penktą rezultatą, o paskutinę ralio dieną šį pasiekimą dar kartą pakartojo. Galiausiai Justas Grendelis ir Simonas Ramanauskas po 2500 kilometrų lenktynių įsitvirtino šeštoje pozicijoje SSV klasėje, pervažiavo per finišo pakylą ir pasipuošė medaliais.

„Patirties bagažą susirinkome tokį didelį, kokį ir norėjome. Šnekėjome ir su Roku Baciuška, ir su automobilių klasės lyderiais, kad pravažiavus šias varžybas kopos jau tampa nebebaisios ir galima žiūrėti į Dakarą.

Neblogai susitvarkėme ir su navigaciniais iššūkiais. Čia navigavimas skiriasi nuo to, ką mes įpratę važiuoti kitokiose ralio reido varžybose, kurios vyksta ne dykumose. Čia reikia laikytis laipsnių, tuo pačiu ieškoti greičiausio, patogiausio kelio ir skaityti kopas, kad neįkristume į piltuvą ar neapsiverstume ant kopos keteros.

Ketvirtą dieną buvome pasiklydę ir praradome gal 10 minučių, ieškojome kelio, bet tai irgi yra patirtis, nes kitaip jos nesusirinksi. Svarbiausia, kad supratome esmę, kas yra ta navigacija smėlynuose, kaip veikia kelio elektroninė kelio knyga, kurią gauname tik prieš pat startą. Labai smagu mokintis tokiuose kokybiškuose renginiuose“, - įspūdžiais dalijosi Justas Grendelis.

Nuobaudų išvengė

Organizatorių skelbiamuose protokoluose buvo galima rasti daugybę nuobaudų dalyviams už įvairiausius pažeidimus. Vienos jų buvo piniginės, kitos – laiko baudos. „Albe Alliance Racing by Motomarine“ ekipažas vieną baudą irgi gavo, tačiau ji buvo panaikinta ir galutiniam rezultatui įtakos nepadarė.

„Sulaukiau daug žinučių dėl trečios dienos, už ką mums buvo skirta bauda. Ten įsivėlė klaida organizatorių GPS sistemoje. Ji parodė, kad finišavome, bet neatvykome į bivaką, nors teisėjams laiko kortelę atidavėme. Pasirodo, kad kartais ir tokio lygio renginiuose būna nesklandumų su GPS, bet tą klaidą organizatoriai ištaisė ir mums tą baudą anuliavo. Jokių kitų nuobaudų neužsidirbome“, - sakė Justas Grendelis.

Lenktyniaus tik aukščiausiame lygmenyje

Po gana sėkmingo ir daug patirties suteikusio dalyvavimo „Abu Dhabi Desert Challenge“ varžybose Justo Grendelio ir Simono Ramanausko duetas sustoti neketina. Tiesa, jų šio sezono planuose vietos liks ne visiems renginiams.

Ekipažas nusprendė rinktis tik paties aukščiausio lygio varžybas, kuriose yra patys sunkiausi greičio ruožai ir pati didžiausia konkurencija.

„Minčių ir planų turime. Griežtai sau pasakėme, kad važiuosime tik FIA varžybas. Į Breslau ar Fenikso ralį, kurie nėra FIA kalendoriuje, nevažiuosime. Norint greitėti ir lygiuotis į geriausius, reikia važiuoti pasaulio čempionate. Ten patirties įgauni ne tik važiavimo prasme, bet gali pabendrauti, padiskutuoti su pačiais greičiausiais pasaulio vairuotojais, kurie tikrai mielai dalijasi savo žiniomis, patarimais ir informacija. Galų gale, varžybų kokybė ten labai aukšta, todėl po šių varžybų nusprendėme, kad niekur kitur, kas nėra FIA etapai, nevažiuosime.

Žinoma, tokio ambicingo plano įgyvendinti negalėtume be savo pagrindinių partnerių – „Albe Alliance“, „Motomarine“, „Busnex“, „Tint“, „TDS Group“.

Taip pat turime ir tokių partnerių, kurie prisideda ir tą ketina daryti ir ateityje neprašydami iš mūsų jokios grąžos, jokios pridėtinės vertės. Jie nesiekia būti matomi, bet tiki mumis kaip žmonėmis ir palaiko mūsų ambicijas, todėl jiems ypatingai dėkojame“, - kalbėjo Justas Grendelis.