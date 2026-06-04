Vilius Narkūnas
VRK kilo klausimų dėl Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socdemo Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje. Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą.
(4)Aktualijos 2026-07-09
Seimo Etikos ir procedūrų komisija spręs, ar Žemaitaitis nepažeidė elgesio normų
Trečiadienį posėdžiausianti Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) ketina diskutuoti ir apsispręsti, ar „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijaus Žemaitaitis nenusižengė galiojančioms elgesio bei etikos normoms. „Kiek mačiau pagal projektą, išvadų rengėjų nuomonės išsiskyrė, todėl turėsime diskusijas. Daugiau apie tyrimą kaip ir negaliu atskleisti, kol nepadarytas sprendimas.
Aktualijos 2026-07-08
Rimantas Sinkevičius: Maskvos pareiškimai apie tariamą rusakalbių deportaciją – eilinė provokacija
Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius tokią dezinformacinę kampaniją vadina eiline Maskvos provokacija. „Mes žinome apie suaktyvėjusią Rusijos ir Baltarusijos dezinformacinę kampaniją. Tas yra pastebima visose srityse, ypač siekiant užvaldyti protus, įsitikinimus, požiūrius.
Aktualijos 2026-07-07
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Seimas pritarė platesniam poligrafu tikrinamų asmenų ratui
Seimas praplėtė sąrašą asmenų, kuriuos būtų galima tikrinti poligrafu, įtraukiant ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius bei tiekėjų atstovus. Už įstatymo pakeitimus balsavo 81 parlamentaras, 14 susilaikė, o 4 Seimo nariai buvo prieš. Projektu siūloma į tyrimo poligrafu objektų sąrašą įtraukti tiek juridinių, tiek fizinių asmenų tiekėjus, kurie turi ar pretenduoja gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija arba turi tiekėjo patikimumo pažymėjimą.
Aktualijos 2026-07-07
Lietuva gali leisti dislokuoti branduolinį ginklą: Seimas žengė žingsnį keisti Konstituciją
Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti 137-ąjį Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o dar 6 Seimo nariai susilaikė. Pristatydamas projektą Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių Aljanso gynybos dalių, leidžianti sumažinti plataus masto agresijos rizikas.
Aktualijos 2026-07-07
Sinkevičius: principinė pozicija dėl Baltarusijos nesikeičia
Opozicijai kritikuojant paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programą dėl pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu, šis sako, jog Lietuvos principinė pozicija nesikeičia. „Aš tiksliai nepamenu tos formuluotės, bet ten tikrai yra vieta, kur aiškiai pasakyta, kad stiprinsime izoliaciją Baltarusijai, jeigu ji toliau bendradarbiaus ar padės vykdyti Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Aktualijos 2026-07-07
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Olekas atmeta kritiką dėl Vyriausybės programos: „Galbūt opozicijai skaudu“
Opozicijai kritikuojant antradienį Seimui pateikiamą paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programą, parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad oponuojančioms politinėms jėgoms skauda, nes būtent socdemai daro tuos darbus, kuriuos neva turėjo padaryti konservatoriai. „Man atrodo, kad opozicija parodė, kad nesugebėjo atlikti tų darbų, kuriuos reikėjo atlikti, ir dabartinei pozicijai reikia tuos darbus dirbti. Pinigų, kaip suprantate, surasta. Gynybai paskirti 5,38 proc.
Aktualijos 2026-07-07
Seime – sprendimas dėl Bernotaitės skyrimo į VTEK pirmininkes
Seimas antradienį galutinai apsispręs, ar į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkės pareigas skirti Jolantą Bernotaitę. Seimas J. Bernotaitę į VTEK narės pareigas paskyrė dar gegužės pabaigoje. Ji yra baigusi studijas Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete. Nuo 2022 metų vadovauja Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui. VTEK sudaroma iš 5 narių.
Seimui – siūlymas išbraukti Konstitucijos straipsnį dėl branduolinio ginklo dislokavimo
Seimui antradienį bus pateiktas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti 137-ąjį straipsnį, tokiu būdu sudarant galimybes prireikus Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. „Priėmus įstatymo projektą, būtų sudarytos teisinės prielaidos užtikrinti Lietuvos Respublikos visavertį dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos ir atgrasymo sistemoje, sustiprinti Lietuvos Respublikos ir viso NATO rytinio flango atgrasymo patikimumą“, – teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
Aktualijos 2026-07-07
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Šimonytė kritikuoja Sinkevičiaus sprendimą keisti kai kuriuos ministrus
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Ingrida Šimonytė kritikuoja paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus sprendimą keisti santykinai gerai dirbusius ministrus. Politikė ypač išskiria laikinai finansų ministro pareigas einantį Kristupą Vaitiekūną, kurio adekvatus požiūris į tam tikras iniciatyvas, anot jos, galėjo nepatikti būsimam Vyriausybės vadovui, besitikinčiam lojalumo iš savo siūlomų kandidatų.
Aktualijos 2026-07-05
Juozas Olekas pateikė projektą dėl Raimondo Šukio atleidimo iš Seimo vicepirmininko pareigų
Seimo pirmininkas Juozas Olekas užregistravo nutarimo projektą, kuriame numatyta atleisti „Nemuno aušros“ deleguotą Seimo pirmininko pirmąįį pavaduotoją Raimondą Šukį iš pareigų jam atsistatydinus. Kaip teigiama Seimo nutarimo projekte, liepos 1 dieną R. Šukys pateikė atsistatydinimo prašymą.
Pinskuvienės mamos bute – kratos: paimti dokumentai, dukros telefonas
Ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merėsŽivilės Pinskuvienės ir jos mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo vykdanti teisėsauga trečiadienį atliko kratas ir poėmius. Kratos atliktos ir Širvintų rajono savivaldybėje. Apie kratas Palangoje esančiame bute portalui „15min“ patvirtino pati Ž. Pinskuvienė ir jos mamos advokatas Jovitas Elzenbergas.
Aktualijos 2026-07-01
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Nausėda įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriams Egipte, Belgijoje ir Norvegijoje
Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos nepaprastiesiems ir įgaliotiesiems ambasadoriams. Skiriamuosius raštus gavo ambasadoriai Egipte Valdas Lastauskas, Norvegijoje – Vytautas Pinkus ir Belgijoje – Ramūnas Davidonis.
Matulionis patvirtino: nėra kandidatas į užsienio reikalų ministrus
Nors viešojoje erdvėje prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis ne kartą buvo įvardytas kaip neva galimas kandidatas į užsienio reikalų ministrus, šis tokias kalbas neigia. „Kodėl jūs galvojate, kad aš turėčiau būti užsienio reikalų ministru? Aš nesu kandidatas į užsienio reikalų ministrus ir tokių teorinių klausimų neturiu teisės kažkaip ir svarstyti“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams nurodė D. Matulionis.
Matulionis atskleidė, kaip prezidentas vertina Katelyną kaip kandidatą į vidaus reikalų ministrus
Prezidentui Gitanui Nausėdai kandidatas į vidaus reikalų ministrus, socialdemokratas Martynas Katelynas paliko neblogą įspūdį ir pasirodė kaip rimtas pretendentas šios srities ministerijos vadovo pareigoms užimti, teigia vyriausiasis šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis. „Prezidentui kandidatas paliko neblogą įspūdį.
Aktualijos 2026-07-01
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Remigijus Motuzas: kinai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis
Lietuvos ir Kinijos santykiuose yra poslinkių, sako Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas. Anot jo, Pekinas dabar yra linkęs susitikti su Vilniaus atstovais, o tai, sako URK pirmininkas, yra ryškus pokytis nuo 2021 m., kada ir pašlijo dvišaliai santykiai.
Aktualijos 2026-07-01
Iš kariuomenės – žinia dėl galimų kyšių iš šauktinių
Prokuratūrai nustačius, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, jog jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos, Lietuvos kariuomenė teigia – įtartiną veiklą pirmieji pastebėjo būtent patys kariai. Pasak kariuomenės, toks elgesys fundamentaliai prieštarauja propaguojamoms vertybėms. „Patys kariai pirmieji pastebėjo įtartiną veiklą ir kariuomenė inicijavo veiksmus, padėjusius atskleisti galimą nusikaltimą“, – antradienį „Facebook“ paskelbė kariuomenė.
Aktualijos 2026-06-30
Seimas denonsavo Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos
Seimas antradienio popietę apsisprendė, ar denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
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Mindaugo Sinkevičiaus lūkesčiai naujajai koalicijai
„Nemuno aušros“ frakcijoje Seime besilankantis į premjerus kandidatuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, jog iš naujosios koalicijos tikisi daugiau stabilumo ir mažiau konfliktų. „Negaliu sakyti, kad viskas buvo tamsu, pilka ir prastai. Ar bus kažkoks kokybiškas šuolis su nauja koalicija? Visą laiką toks lūkestis sudarant naujas politines santuokas yra.
Aktualijos 2026-06-30
Lietuva ir Ukraina pasirašė verslo partnerysčių deklaraciją – programai skirs 1 mln. eurų
Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas su Ukrainos ekonomikos, aplinkos ir žemės ūkio ministru Oleksii Sobolevu pasirašė deklaraciją, kuria siekiama stiprinti abiejų valstybių verslo partnerystes, prisidėsiančias prie Ukrainos rekonstrukcijos ir integracijos į Europos Sąjungą (ES). „Lietuva Ukrainoje pradeda vystyti specialią verslo partnerysčių programą, kuriai bus skiriamas 1 milijonas eurų.
2026-06-28
Sinica: „Nacionalinis susivienijimas“ jau dabar padarė paslaugą Lietuvai
Imigraciją kritikuojantis ir apie galimas jos grėsmes kalbantis „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Sinica pripažįsta bijantis, jog jo politinė jėga gali tapti vieno klausimo partija. Visgi, kaip tikina parlamentaras, svarbiausias jo vadovaujamos partijos rezultatas – jog viešoje erdvėje radosi daugiau diskusijų apie imigracijos įtaką valstybei. „Bijau ir visada stengiuosi balansuoti, įtraukti ir kitų klausimų.
Aktualijos 2026-06-27
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Iš Šimonytės – kritika valdandiesiems: „Atrodo nelabai profesionaliai“
Buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdantieji neprofesionaliai pasielgė susiedami Kinijos klausimą su užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tolimesniu likimu pareigose. Anot jos, atrodo komiškai, jog dabar agresorę Rusiją remianti valstybė gali nulemti Lietuvos diplomatijos vadovo ateitį. „Atrodo nelabai profesionaliai.
Aktualijos 2026-06-26
Kondratovičius sureagavo į Nausėdos priekaištus dėl RC skandalo: pasiteisinimų neieškau
Prezidentui Gitanui Nausėdai teigiant, jog įžvelgia laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislavas Kondratovičius atsakomybę nutekėjusių Registrų centro (RC) duomenų skandale, šis sako pasiteisinimų neieškantis. „Jeigu prezidentas mato (mano atsakomybę – ELTA), tai, reiškiasi, mato. Mūsų, kaip Vyriausybės, irgi formatas yra toks, kad ministras pirmininkas viršininkas, darbdavys. Tai ta atsakomybė yra bendra. Čia daug ministerijų yra, politikų yra susidėjusių, atsakomybių iš mūsų pusės.
Kondratovičius – griežtas dėl migrantų: „Suprantame darbdavių poreikius, tačiau saugumas svarbiausias“
Su Vilniaus meru Valdu Benkunsku susitikęs laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius aptarė sostinės saugumo ir migracijos valdymo klausimus. Ketvirtadienį vykusio susitikimo metu aptarti strateginiai klausimai, susiję su civilinės saugos stiprinimu migracijos srautais, infrastruktūros apsauga.
Aktualijos 2026-06-25
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Lietuvos policijos atstovas Marius Draudvila tapo Europolo valdybos pirmininku
Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila išrinktas Europolo valdybos pirmininku. M. Draudvila į šias pareigas išrinktas birželio 22-23 dienomis Kipre vykusio Europolo valdybos posėdžio metu. „Europolo stiprybė slypi visų valstybių narių bendrame įsitraukime, profesionalume ir atsakomybėje.
Kasčiūnas sureagavo į Matulo pasitraukimą: „Labai gaila“
Ilgamečiui parlamentaruiAntanui Matului išstojus iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako dėkojantis ilgamečiam partiečiui ir teigia, jog durys jam visada yra atviros. „Labai gaila, kad taip atsitiko. Kiek buvo įmanoma, aš pats bandžiau moderuoti visą situaciją. Bet kartais taip būna, kad didelių stiprių skyrių viduje atsiranda tam tikros takoskyros, galbūt nesusikalbėjimai, galintys peraugti į tam tikrus konfliktus.
Aktualijos 2026-06-23
„Luminor“ skolina 16,7 mln. eurų „Green Genius“ saulės elektrinių parkams
Bankas „Luminor“ suteikė 16,7 mln. eurų paskolą atsinaujinančios energetikos įmonės „Green Genius“ įrengtiems saulės elektrinių parkams. „Tolimesnė energetikos sektoriaus transformacija būtų sunkiai įsivaizduojama be vietinio skolos kapitalo įsitraukimo, todėl džiaugiamės galėdami ir toliau didinti bendradarbiavimo apimtis su „Luminor“ komanda ir vertiname reiškiamą pasitikėjimą mūsų vystomais projektais“, – „Luminor“ pranešime cituojamas „Green Genius“ Projektų finansavimo ir investicijų vadov...
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Iš prokuratūros – raginimas LRT ištaisyti pažeidimus
Po Seimo Audito komiteto prašymo ir papildomai atsiųstų dokumentų, Generalinė prokuratūra ragina Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) pašalinti nustatytus teisės pažeidimus, susijusius su programų pirkimais.
Aktualijos 2026-06-19
Lietuva pasiūlius Kinijai atkurti diplomatinį atstovavimą, Budrys nedaugžodžiauja: diplomatija yra diskretiška
Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkui Remigijui Motuzus pareiškus, kad Lietuva yra pasiūliusi Kinijai dabartiniame etape atkurti diplomatinį atstovavimą laikinųjų reikalų patikėtinių lygmeniu, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako parlamentaro žodžių netvirtinsiantis. „Tikrai aš to nedarysiu. Apie mūsų veiksmus, kuriuos darome, komitetą informuojame, tai, kas yra iš Užsienio reikalų ministerijos (RUM) pusės.
Aktualijos 2026-06-18
Sinkevičius tikisi susitikimo su Nausėda: įvardijo galimą datą
Ketvirtadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerėms pasirašius koalicinę sutartį, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako norintis tikėti, kad kitą savaitę susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. „Kol kas aš nesu gavęs prezidento kvietimo. Jis turbūt yra išvykęs ar išvykstantis į EVT. Noriu tikėti, kad kitą savaitę mes tikrai pasimatysime“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
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Koalicijoje – ideologiniai nesutarimai: „valstiečiai“ nepritaria partnerystės įteisinimo
Valdančiojoje koalicijoje toliau dirbsianti Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcija žada nepalaikyti kai kurių klausimų, pavyzdžiui, partnerystės įteisinimo, Reprodukcinės sveikatos įstatymo. Apie tai, ko dirbdama naujoje valdančiojoje koalicijoje nepalaikys, Seimo LVŽKŠS frakcija išdėstė sutarties dėl koalicinės Vyriausybės priede. Tarp klausimų, kuriems frakcijos nariai nepritars, – partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.
Aktualijos 2026-06-18
Po užmojų naikinti Augalininkystės tarnybą – Sinkevičiaus kirtis: ragų ir nagų organizacijos turėtų išnykti
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie į koaliciją grįžtančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ užmojus naikinti Valstybinę augalininkystės tarnybą (VAT), partijos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, jog tai būtų daroma tik atlikus korupcijos rizikos vertinimą ir auditą. Anot jo, neaiškių tarnybų eliminavimas padėtų optimizuoti viešuosius finansus ir išvengti korupcinių rizikų. „Tai nėra vien tik susiję su Augalininkystės tarnyba.
Olekas dėl kreipimosi į STT: sieks daugiau aiškumo dėl įdarbinimo Seime
Po Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) perspėjimo Seimo valdybai, kad parlamente įdarbinimo procedūros galimai yra neskaidrios, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog nuspręsta prašyti papildomos medžiagos šiuo klausimu.
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Kariuomenės vadas: Lietuva dar šiemet gali gauti dronų perėmimo sistemas
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomuosius interceptorių prototipus. Pasak jo, jeigu į šalies oro erdvę įskristų dar vienas bepilotis orlaivis, šios priemonės būtų panaudotos. „Dronai prieš dronus“ arba tie vadinami interceptoriai, kuriais galėtume perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus – daugiau eina kalba apie „Shahed“ tipo bepiločius orlaivius.
Iš STT – rimtas įspėjimas Seimo valdybai
Seimo kanceliarijoje vykdomose įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminės rizikos ir pažeidimai, teigiama Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rašte Seimo valdybai.
Buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas pradėjo naują darbą
Krašto apsaugos viceministro pareigas palikęs Tomas Godliauskas ėmė vadovauti asociacijai „Visuotinė gynyba“. „Tai buvo vienas iš mano apsisprendimo elementų prisijungti prie „Visuotinės gynybos“ asociacijos, kuri tuo metu dar tik formavosi, su tikslu darbuotis tame pačiame darbalaukyje, kur darbavausi iki šiol, tik ne per valstybės institucijų perspektyvą, bet per piliečių, organizacijų, kurios yra visuotinės gynybos dalis“, – trečiadienį LRT radijui teigė T. Godliauskas.
Aktualijos 2026-06-17
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Įvertino Nausėdos metinį pranešimą: „Valstybė buvo vaizduojama kaip tvirtovė“
Jei pernai prezidento Gitano Nausėdos metiniame pranešime dominavo gynyba, saugumas ir geopolitika, tai šiemet pagrindiniu raktažodžiu tapo atsparumas, rodo informacinio lauko tyrimų bendrovės „Mediaskopas“ analizė. Be to, kaip parodė šalies vadovo kalbos analizė, buvo ir kritikos oponentams bei poleminių intarpų.
Aktualijos 2026-06-16
Ar ministrą Budrį paliks už borto? Štai ką sako Sinkevičius
Apie sprendimą imtis premjero pareigų pranešęs socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatskleidžia, koks bus užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas naujai formuojamoje Vyriausybėje. „Mes vis tik mėgstame viską suvesti, kas lengviausia, į asmenybę. Bet man svarbu turinys, ne tik, kas už to turinio stovi“, – antradienį „Delfi“ laidoje teigė M. Sinkevičius. Socialdemokratų lyderis nurodė, kad pakalbės su K. Budriu ir išsiaiškins, ar šis atitinka keliamus lūkesčius.
Aktualijos 2026-06-16
Gitanas Nausėda perspėja: esame taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės
Didžiausias iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje, skaitydamas metinį pranešimą pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, dažnu atveju saugumo iššūkiai slypi ten, kur įprastai net nesidairoma. „Esame taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Diena iš dienos, metai iš metų, priešiškos jėgos mėgina mūsų budrumą ir atsparumą“, – antradienį į parlamentarus kreipėsi G. Nausėda.
Aktualijos 2026-06-16
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Po visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų – pirmasis LRT tarybos posėdis
Antradienį į pirmąjį posėdį renkasi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba, kuri apžvelgs, kaip Seimui teikiama 2025 m. ataskaita bei kaip veikia visuomeninis transliuotojas oro pavojaus metu. „Bus sekama pagal darbotvarkę. Vieni klausimai įtvirtinimui, kiti diskusijai. Vienas klausimas yra viešoje dalyje, vieša transliacija.
Aktualijos 2026-06-16
Dienos svarbiausi įvykiai glaustai: skelbia, kaip ministerijos pasidalino naujoji koalicija
ELTA glaustai pristato svarbiausius birželio 15 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmadienį paaiškėjo, kad į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos apsaugos ministerijos – tačiau, kas joms vadovaus, dar neaišku. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas priėmė nuosprendį pernai vasarą Žvėryne įvykdytos žmogžudystės byloje – paauglį nužudžiusiam nepilnamečiui skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė.
Aktualijos 2026-06-15
VMVT atšaukia draudimą organizuoti renginius su porakanopiais ūkiniais gyvūnais
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atšaukia daugiau nei metus galiojusį draudimą organizuoti renginius su porakanopiais ūkiniais gyvūnais. Anot VMVT, sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos (SNL) atvejų žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama.
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Išsidalino ministerijas: štai kurios atiteko demokratams naujoje koalicijoje
Į koaliciją pakviestiems Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos. Tai Eltai patvirtino laikinasis demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius. Tiesa, anot V. Sinkevičiaus, galimų ministrų pavardės paaiškės šiek tiek vėliau. „Pirmiausia turime išgirsti sprendimą dėl ministro pirmininko“, – Eltai teigė laikinasis demokratų „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
Aktualijos 2026-06-15
Demokratai į derybas su socialdemokratais atsinešė savo programines nuostatas
Trečiadienį įderybas su socialdemokratais dėl naujos koalicijos atvykę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuva“ atstovai atsinešė ir dešimt skirtingas sritis apimančias nuostatas, kurias jie norėtų matyti naujosios Vyriausybės programoje. Demokratai kviečia susitarimą dėl bendro darbo pasiekti iki pavasario sesijos pabaigos.
Aktualijos 2026-06-10
Ruginienės patarėjas apie SAM įstaigoje fiksuotą kibernetinį incidentą: pavesta surinkti informaciją
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai patyrus kibernetinį įsilaužimą, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, kad ministrė pirmininkė pavedė surinkti visą reikalingą informaciją ir įvertinti šio incidento priežastis. „Premjerė apie incidentą buvo informuota vakar vėlai vakare. Ji iš karto pavedė savo patarėjams surinkti visą reikalingą informaciją apie incidento aplinkybes bei jo valdymą.
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Kasčiūnas ir Čmilytė-Nielsen: bendro darbo pozicijoje su „Nemuno aušra“ nebus
Socialdemokratams vėl užsimojus keisti koalicinę sudėtį, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako nematantis bendro darbo opozicijoje su „Nemuno aušra“. „Ne, nematau bendro darbo. Bendrą darbą opozicijoje matau su Liberalų sąjūdžiu, bet ne su Nemuno aušra“, – antradienį Seime žurnalistams teigė L. Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-06-09
Griškevičius: daugelis „Vardan Lietuvos“ skyrių pirmininkų pasisako už derybas dėl koalicijos
Pirmadienio išvakarėse į posėdį susirinkę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyrių pirmininkai pasisako, kad reikia eiti į derybas dėl koalicijos, teigia šios politinės jėgos valdybos narys Domas Griškevičius.
Aktualijos 2026-06-08
Inga Ruginienė atvira: Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, premjerė Inga Ruginienė sako pasitikinti diplomatijos vadovu. „Jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė – užsienio reikalų ministru K. Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai“, – Seimo Vyriausybės valandoje teigė I. Ruginienė.
Aktualijos 2026-06-04
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Kaunas: dėl Budrio sprendimus turėtų priimti premjerė
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako su diplomatijos vadovu įprastai randantis sutarimą. Visgi, pabrėžia jis, Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovo darbą turėtų vertinti premjerė. „Kiek teko bendrauti su K. Budriu, mes sutarimą randame.
Aktualijos 2026-06-04
Pirma kartą Lietuvoje: atidaroma Caravaggio paveikslo ekspozicija
Nuo ketvirtadienio Valdovų rūmų muziejuje lankytojai galės pamatyti vieno pagrindinių Baroko epochos tapybos atstovo Caravaggio (Michelangelo Merisi) paveikslą „Šv. Marijos Magdalietės ekstazė“. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Caravaggio kūryba. Ši iniciatyva sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Teigiama, kad taip atliepiami Lietuvos kultūros metai Italijoje ir šios šalies Respublikos 80-ųjų metinių minėjimas.