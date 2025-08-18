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Naujienos > Žmonės >

Pramoginis žaidimas - „The Floor“

„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ „Užvaldyk aikštelę. The Floor“

Finišo tiesioji: „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – intriguojantis paskutinis epizodas

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – finišo tiesioji. Įtampa jau pačiame aukščiausiame taške. Kas laimės 8 tūkstančius eurų? Žaidėjai grįžta į aikštelę pačiai intensyviausiai kovai. Įtampa kyla, o laimėjimai ir nesėkmės perbraižo jėgų balansą aikštelėje. Vis aiškiau matyti – čia laimi ne tik žinios, bet ir gebėjimas pasirinkti tinkamą momentą veikti.
(4)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-05-17
I. Kazlauskaitė – apie karta iš kartos šeimoje perduodamas tradicijas ir ypatingą Velykų dovaną: „Tai man taps geriausiu margučiu!“ I. Kazlauskaitė – apie karta iš kartos šeimoje perduodamas tradicijas ir ypatingą Velykų dovaną: „Tai man taps geriausiu margučiu!“
01:00:34

Išliks tik stipriausi ir drąsiausi: „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vis didesnė įtampa

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vis arčiau finišo tiesiosios. Projekte liko vos dvi laidos, tad įtampa – pačiame aukščiausiame taške. Žaidėjai grįžta į aikštelę dar intensyvesniai kovai. Įtampa kyla, o laimėjimai ir nesėkmės pradeda perbraižyti jėgų balansą aikštelėje. Vis aiškiau matyti – čia laimi ne tik žinios, bet ir gebėjimas pasirinkti tinkamą momentą veikti.
(4)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-05-10
TV žaidimo dalyvė Vaida TV žaidimo dalyvė Vaida

TV žaidimo dalyvė Vaida – apie vyro įkvėptas avantiūras ir netikėtą talentą: namus sutvarkyti gali vos per 10 minučių

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ klaidoms lieka vis mažiau vietos. Aikštelėje jau ryškėja favoritai ir jų strategijos – svarbu ne tik atsakyti į klausimus, bet ir skaityti varžovus.
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-05-10
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Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ „Užvaldyk aikštelę. The Floor“
01:03:00

Įtampa kyla: „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vis didesnė kova

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vis didesnė įtampa. Praėjusią savaitę startavo trečiasis etapas su 35 naujais žaidėjais, tačiau kiekvieną kartą jų lieka vis mažiau. Žaidėjai grįžta į aikštelę dar intensyvesniai kovai. Įtampa kyla, o pirmieji laimėjimai ir nesėkmės jau pradeda perbraižyti jėgų balansą aikštelėje. Vieni dalyviai pagaliau pagauna ritmą, kiti priversti stabtelėti ir iš naujo apgalvoti savo taktiką.
(3)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-05-03
Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
Žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ Žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“
01:00:36

„Užvaldyk aikštelę. The floor“ viskas prasideda iš naujo: 35 žaidėjai, iš kurių laimės tik 1

Jau šį sekmadienio vakarą startuoja trečias TV3 žiniasklaidos grupės žaidimo „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ etapas. 35 nauji žaidėjai, kurie kovoja dėl vieno tikslo – nurungti visus konkurentus, užvaldyti aikštelę ir namo grįžti su 8 tūkstančiais eurų. Pasauliniu fenomenu per stebėtinai trumpą laiką tapęs žaidimas taps geriausia savaitės pabaigos intriga, kuri įtrauks ne tik projekto dalyvius, bet ir kiekvieną žiūrovą, stebintį šias kovas namuose.
(1)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-04-26
Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
Žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ Žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“
57:45

Tarp „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ finalistų – ir Ingrida Kazlauskaitė: ar jai pavyks laimėti projektą?

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – finalinis žaidimas. Viena iš finalisčių tapo dainininkė Ingrida Kazlauskaitė. Ar žymi moteris taps viso žaidimo nugalėtoja? Finalinėje kovoje žaidėjai grįžta į aikštelę dar intensyvesnei kovai. Įtampai augant, strategijoms ryškėjant, matosi aikštelės lyderiai, kurie renkasi kovoti ar išlaukti, kol iššūkis bus mestas jiems. Kiekvienas sprendimas čia tampa svarbus.
(3)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-04-19
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Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
I. Kazlauskaitė – apie karta iš kartos šeimoje perduodamas tradicijas ir ypatingą Velykų dovaną: „Tai man taps geriausiu margučiu!“ I. Kazlauskaitė – apie karta iš kartos šeimoje perduodamas tradicijas ir ypatingą Velykų dovaną: „Tai man taps geriausiu margučiu!“
01:04:09

„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – intensyvi kova: aiškėja favoritai

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vis didesnė įtampa. Iš 35 žaidėjų kiekvieną savaitę lieka vis mažiau.  Žaidėjai grįžta į aikštelę dar intensyvesniai kovai. Įtampai augant, strategijoms ryškėjant, matosi pirmieji aikštelės lyderiai, kurie renkasi kovoti ar išlaukti, kol iššūkis bus mestas jiems. Kiekvienas sprendimas čia tampa svarbus.  Dalyvių vis mažiau, o iššūkių vis daugiau.
(4)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-04-12
Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ „Užvaldyk aikštelę. The Floor“
01:02:54

„Užvaldyk aikštelę. The floor“ – dalyvio su 141 IQ pasirodymas: ar nurungs konkurentus?

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vis didesnė įtampa. Praėjusią savaitę startavo naujas etapas su 35 naujais žaidėjais, tačiau kiekvieną kartą jų lieka vis mažiau. Žaidėjai grįžta į aikštelę dar intensyvesniai kovai. Įtampai augant, strategijoms ryškėjant, matosi pirmieji aikštelės lyderiai, kurie renkasi kovoti ar išlaukti, kol iššūkis bus mestas jiems. Kiekvienas sprendimas čia tampa svarbus.
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-04-05
Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
„Užvaldyk aikštelę. The floor“ „Užvaldyk aikštelę. The floor“
59:38

35 žaidėjai, iš kurių laimės tik 1: „Užvaldyk aikštelę. The floor“ – įnirtinga kova dėl didžiojo prizo

Jau šį sekmadienio vakarą startuoja antras TV3 žiniasklaidos grupės žaidimo „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ etapas. 35 nauji žaidėjai, kurie kovoja dėl vieno tikslo – nurungti visus konkurentus, užvaldyti aikštelę ir namo grįžti su 8 tūkstančiais eurų. Pasauliniu fenomenu per stebėtinai trumpą laiką tapęs žaidimas taps geriausia savaitės pabaigos intriga, kuri įtrauks ne tik projekto dalyvius, bet ir kiekvieną žiūrovą, stebintį šias kovas namuose.
(5)
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-29
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Žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ Žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“

Populiariame žaidime – netikėtumas Marijui Mikutavičiui: „Pagaliau...“

Jau šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ viskas prasidės iš naujo. Naujos kategorijos, nauji veidai ir naujos strategijos – kurie dalyviai išsiverš į priekį, o kurie su žaidimu atsisveikins pirmojoje laidoje? Didžioji intriga – jau šį vakarą. „Šiandien prasideda nauja kelionė.
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-29
Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ akimirkos „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ akimirkos
58:45

Tiesiogiai: „Užvaldyk aikštelę. The floor“ liko vos pusė dalyvių – kuris laimės piniginį prizą?

Ne tik žinias, bet ir greitą reakciją išbandantis naujasis TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ šį sekmadienį ir vėl pakvies įtampos kupinoms spėlionėms. Dalyviai užims vis didesnį interaktyvios aikštelės plotą – pamatysime ne tik lyderius, bet ir skaudžius jų pralaimėjimus.
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-15
Visas vaizdo įrašas
Visas vaizdo įrašas
Marijus Mikutavičius žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ Marijus Mikutavičius žaidime „Užvaldyk aikštelę. The Floor“
58:01

Lietuvą pasiekė pasaulį užkariavusi laida „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – kas taps jos nugalėtoju?

Šį sekmadienį TV3 televizijoje ir tv3.lt – vos per trejus metus visame pasaulyje išpopuliarėjęs, nuo pirmų sekundžių įtraukiantis žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“.  Nuo pirmos laidos aikštelę užpildė įvairūs skirtingi dalyviai – jie įdomūs tiek savo žiniomis, tiek amžiumi, tiek gyvenimo istorijomis.
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Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-08
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„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ akimirkos „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ akimirkos

Nuo Justino Bieberio iki „Hario Poterio“ žvaigždės: kaip greitai įvardintumėte, iš kokių šalių jie kilę?

Ne tik žinias, bet ir greitą reakciją išbandantis naujasis TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ šį sekmadienį ir vėl pakvies įtampos kupinoms spėlionėms. Dalyviai užims vis didesnį interaktyvios aikštelės plotą – pamatysime ne tik lyderius, bet ir skaudžius jų pralaimėjimus. Kas į priekį išsiverš šįkart? Kiekvienoje laidoje dalyviai stoja į strateginę žinių kovą interaktyvioje žaidimų aikštelėje.
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Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-08
„Kakės Makės“ Netvarkos nykštuką įkūnijęs aktorius „Kakės Makės“ Netvarkos nykštuką įkūnijęs aktorius

„Kakės Makės“ Netvarkos nykštuką įkūnijęs aktorius avantiūrai prikalbino ir savo žmoną: „Vaikystėje sau sakydavau, kad kai užaugsiu, žaisiu“

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia jau antroji visą pasaulį užkariavusio žaidimo „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ laida. Savo laimę žaidime išbando patys skirtingiausi dalyviai. Daugeliui iš istorijų apie „Kakę Makę“ pažįstamas Netvarkos nykštukas, kurį įkūnija Leonas Milius, vienas iš jų. Negana to, jis įkalbėjo žaidime sudalyvauti ir savo žmoną! Kiekvienoje laidoje dalyviai stoja į strateginę žinių kovą interaktyvioje žaidimų aikštelėje.
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Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-07
„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. pranešimo spaudai) „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. pranešimo spaudai)
01:04:19

Pokalbis su TV šou „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ dalyviu privertė Mikutavičių atvirauti: „Kaip noriu mergaitės“

TV3 žiniasklaidos grupėje – pasaulį užkariavęs fenomenas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“. Dar Lietuvoje nematytas, tačiau tūkstančius gerbėjų pasaulyje pritraukęs žaidimas – tai įtraukianti interaktyvi pramoga, kurioje kiekviena dvikova tampa kova už teritoriją. Daugiau nei 30 dalyvių laidoje stos į strateginę žinių kovą interaktyvioje žaidimų aikštelėje, kurioje kiekvienas atsakymas gali pakeisti visą laidos eigą.
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Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-03-01
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„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. Organizatorių) „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. Organizatorių)

Mikutavičius – ažiotažą pasaulyje sukėlusio projekto vedėjas: „Vieni šlovę išlaikys ilgai, o kiti to neteks labai greitai“

Šie metai su TV3 žiniasklaidos grupe pripildyti ne tik naujienomis, bet ir visą pasaulį užkariavusiais fenomenais. Dar niekuomet Lietuvoje nematytas, tačiau tūkstančius gerbėjų per rekordiškai trumpą laiką pasaulyje pritraukęs žaidimas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ – vienas iš jų. Tai – neįtikėtinai įtraukianti interaktyvi pramoga, kurioje kiekvienas atsakymas keičia situaciją, o kiekviena dvikova tampa kova už teritoriją.
Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2026-02-06
„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. Organizatorių) „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. Organizatorių)

TV3 Lietuvoje pristatys pasaulinio pripažinimo sulaukusį žaidimą: tapkite dalyviu jau šiandien

Puikios naujienos TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovams – naujasis sezonas pakvies ne tik jau pamiltoms programoms, bet pristatys ir pasaulinio lygio pramogas! Viena iš jų – pasaulinis žaidimų šou fenomenas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“, kuris tiek žiūrovams, tiek ir dalyviams žada išskirtinį reginį. Tapkite dalyviu jau šiandien! „The Floor“ – tai „Talpa Studios“ sukurtas žaidimo formatas, tapęs pasauliniu fenomenu per rekordiškai trumpą laiką.
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Pramoginis žaidimas - „The Floor“ 2025-08-18
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