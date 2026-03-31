Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų. Išbandyti savo jėgas čempionų teste galite ir jūs! Žaidime kiekviena dalyvių pora gauna klausimus apie buityje aktualias problemas ir galimus atsakymo variantus, iš kurių turi atrinkti, kurie patarimai yra teisingi, o kurie – ne. Laidos vedėjai studijoje išbando visus patarimus ir taip paaiškėja, kiek atsakymų pora pateikė teisingai.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalijasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalijasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
TV3 televizijos žiūrovai kviečiami gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų. Išbandyti savo jėgas čempionų teste galite ir jūs! Žaidime kiekviena dalyvių pora gauna klausimus apie buityje aktualias problemas ir galimus atsakymo variantus, iš kurių turi atrinkti, kurie patarimai yra teisingi, o kurie – ne.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagūs pokalbiai, bet ir naudingi patarimai, kurie padės buityje ar sode. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalijasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų.
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Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
TV3 televizijos žiūrovai kviečiami gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų. Išbandyti savo jėgas čempionų teste galite ir jūs! Žaidime kiekviena dalyvių pora gauna klausimus apie buityje aktualias problemas ir galimus atsakymo variantus, iš kurių turi atrinkti, kurie patarimai yra teisingi, o kurie – ne.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalijasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagūs pokalbiai, bet ir naudingi patarimai, kurie padės buityje ar sode. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalinasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
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TV3 laida „Kasdienybės čempionai“ – ne tik smagus vakaro praleidimo būdas, bet ir naudinga laida, kurioje galima sužinoti neįprastų, bet veikiančių buities patarimų. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalijasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
Kasdienybės čempionai 2026-05-12
Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
Kiekvieną antradienį TV3 televizijos žiūrovai kviečiami gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų. Išbandyti savo jėgas čempionų teste galite ir jūs! Žaidime kiekviena dalyvių pora gauna klausimus apie buityje aktualias problemas ir galimus atsakymo variantus, iš kurių turi atrinkti, kurie patarimai yra teisingi, o kurie – ne.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti itin naudingų buities patarimų. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia naujam gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalinasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
Kasdienybės čempionai 2026-05-05
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Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
Kiekvieną antradienį TV3 televizijos žiūrovai kviečiami gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų. Išbandyti savo jėgas čempionų teste galite ir jūs! Žaidime kiekviena dalyvių pora gauna klausimus apie buityje aktualias problemas ir galimus atsakymo variantus, iš kurių turi atrinkti, kurie patarimai yra teisingi, o kurie – ne.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti naudingų buities patarimų. Laidoje apsilankė garsioji Vaigauskų šeimyna, kuri filmavimo metu, prisiminusi su buitimi susijusias istorijas, nesusivaldė ir susikivirčijo.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti itin naudingų buities patarimų. Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus kviečia naujam gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje dvi garsenybių komandos stoja į linksmą kovą, kurioje ne tik bando vieni kitus įveikti, bet ir dalinasi triukais iš savo pačių kasdienybės.
Kasdienybės čempionai 2026-05-01
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti itin naudingų buities patarimų.
Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis kiekvieną antradienį TV3 televizijos žiūrovus kviečia naujam gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti itin naudingų buities patarimų.
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Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis kiekvieną antradienį TV3 televizijos žiūrovus kviečia naujam gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje žymūs svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti itin naudingų buities patarimų.
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TV3 televizijos laidoje „Kasdienybės čempionai“ kiekvieną savaitę galima ne tik smagiai praleisti vakarą, bet ir sužinoti itin naudingų buities patarimų.
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Geriausias gyvenimiškų patarimų žaidimas „Kasdienybės čempionai“ jau šį antradienio vakarą pažers krūvą naudingiausių patarimų. Nuo to, kaip paprasčiausia namuose visuomet palaikyti tvarką iki to, kaip panaikinti aukštakulnių įbrėžimus ant grindų – naujasis TV3 žiniasklaidos grupės projektas atsakys į visus rūpimus klausimus. O šių atsakymų ieškos dvi garsenybių komandos: aktoriai Mindaugas Papinigis ir Vytautas Medineckas-Ironvytas bei Vytaras ir Laisvė Radzevičiai.
Čempionų testas: ar atsakysite į 8 iš 10 buities klausimų?
Naujas duetas – Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis – kiekvieną antradienį TV3 televizijos žiūrovus kviečia naujam gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Laidoje žymūs svečiai varžosi, kas atsakys į daugiau su buitimi susijusių klausimų.
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Naujas duetas televizijoje – Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis – šį antradienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus pakvies naujam gyvenimiškų patarimų žaidimui „Kasdienybės čempionai“. Jau pirmojoje laidoje dvi garsenybių komandos stos į linksmą kovą, kurioje ne tik bandys vieni kitus įveikti, bet ir dalinsis triukais iš savo pačių kasdienybės. Kas jų žino daugiausiai? Pirmieji šio vakaro žaidimo iššūkį priims keturi aktoriai.
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Tikriausiai būtų sunku rasti žmogų, kuris nenorėtų įvairių kasdienių buities klausimų išspręsti bent kiek greičiau ir lengviau. Juk kam daryti kažką sunkiai, jei galima išsisukti gudriai?! Būtent tokių gyvenimiškų patarimų gidu taps naujasis TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Kasdienybės čempionai“. Kartu su vedėjais Rūta Ščiogolevaite ir Vytautu Rumšu jaunesniuoju, žaidimas nuo šiol kiekvieną antradienį dvi garsenybių poras kvies linksmai kovai apie kasdienybėje pasitaikančius darbus, kurių nei...
Kasdienybės čempionai 2026-03-31
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