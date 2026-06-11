Prieš lemiamą Ispanijos ir Argentinos finalą – ekspertų prognozė: viena rinktinė turi aiškų pranašumą
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorija, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite pasaulio čempionato finalą – Ispanijos ir Argentinos rungtynes.
(3)GOAL'as 2026-07-19
Įspūdingiausi šių metų pasaulio futbolo čempionato įvarčiai: štai kas atsidūrė 1-oje vietoje
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorija, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite pasaulio futbolo čempionato finalą – Ispanijos ir Argentinos rungtynes.
Kas iškovos bronzą – Prancūzija ar Anglija? Pasakė, kas turi didesnius šansus
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorija, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 00.00 val. per TV3 žiūrėkite Prancūzijos ir Anglijos kovą dėl 3-iosios vietos. 2026 m. pasaulio futbolo čempionatas artėja prie lemtingos pabaigos.
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Išgirdęs, kur vyks Martynas Starkus, taksistas liko šokiruotas: „Ten bus baisu“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 22.00 val. per TV3 žiūrėkite Argentinos ir Anglijos pusfinalio rungtynes.
Radzevičius atskleidė netikėtą faktą apie Starkų: „Žinau, kad esi nuo manęs užsikrėtęs baisia liga“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite Prancūzijos ir Ispanijos rungtynes. 6 tūkst.
Radzevičius pasipiktino – štai kas nervina šiame pasaulio futbolo čempionate: „Kokia tai yra nesąmonė“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. O šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite Belgijos ir Ispanijos ketvirtfinalio rungtynes.
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Dėl Starkaus veiksmų Radzevičius buvo atsidūręs ligoninėje: „Jaučiu kaltę iki šiol, atsiprašau viešai“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 23 val. per TV3 žiūrėkite Prancūzijos ir Maroko rungtynes. Pabudo nuo gaudesio Naujausiame laidos „GOAL'as“ epizode į studiją sugrįžo ir M. Starkus.
Radzevičius negali atsigrožėti vieno futbolininko žaidimu: „Kažkoks ne šios Žemės gyventojas“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 23 val. per TV3 žiūrėkite Prancūzijos ir Maroko rungtynes.
Internautų širdis užkariauja ispanų futbolo žvaigždės Yamalio broliukas: „Įspūdingi kadrai“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 19 val. per TV6 žiūrėkite Argentinos ir Egipto rungtynes, o 23 val. – Šveicarijos ir Kolumbijos susitikimą.
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Išskyrė rinktinę, pasaulio čempionate žaidžiančią gražiausią futbolą: didžiausi šansai laimėti?
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite Portugalijos ir Ispanijos rungtynes, o 03.00 val. – Jungtinių Amerikos Valstijų ir Belgijos susitikimą.
Vytarą Radzevičių kelionės metu sustabdė vietos policija: nuo rimtų bėdų išgelbėjo 1 žodis
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 23 val. per TV3 žiūrėkite Brazilijos ir Norvegijos rungtynes, o 03.00 val. – Meksikos ir Anglijos susitikimą.
Astą Žukaitę-Nalivaikienę TV studijoje užplūdo emocijos: „Aš net kažkiek susigraudinau“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 20 val. per TV3 žiūrėkite Kanados ir Maroko rungtynes, o 00.00 val. – Paragvajaus ir Prancūzijos susitikimą.
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Ronaldo ir Modričiaus susitikimas aikštėje – štai kiek kainavo pigiausias bilietas: kaina pribloškia
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 21 val. per TV3 žiūrėkite Australijos ir Egipto rungtynes, o 01.00 val. – Argentinos ir Žaliojo Kyšulio susitikimą.
Televizijos eteryje Asta Žukaitė-Nalivaikienė sužibėjo ypatingu talentu: pamatykite
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius apie turnyre dalyvaujančias šalis pasakoja ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina žiūrovus su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 22:00 val. per TV3 žiūrėkite Austrijos ir Ispanijos rungtynes, o 00:00 val. – Kroatijos ir Portugalijos susitikimą.
Norvegai JAV pasigenda 1 produkto – Radzevičius jiems pritaria: „Tai, ką jie geria...“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 19 val. per TV6 žiūrėkite Anglijos ir Kongo Demokratinės Respublikos rungtynes, o 23 val. per TV3 – Belgijos ir Senegalo susitikimą.
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Paaiškėjo populiariausios 2026 pasaulio futbolo čempionato rungtynės: bilietų kainos pribloškia
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir supažindina su jų kultūra, istorijomis, žmonėmis bei nacionaliniu charakteriu. Šiandien 20 val. per TV3 žiūrėkite Dramblio Kaulo Kranto ir Norvegijos rungtynes, o 00 val. – Prancūzijos ir Švedijos susitikimą.
Starkaus ir Radzevičiaus kelionė baigėsi vagyste: „Grįžę pamatėme, kad...“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 20 val. per TV3 žiūrėkite Brazilijos ir Japonijos rungtynes, o iš karto po jų – 23:30 Vokietijos ir Paragvajaus susitikimą.
Starkus sukritikavo muzikos atlikėjus – 1 dalyko pasigenda: „Dabar to nebėra, nebevyksta“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Prasideda FIFA šešioliktfinalis. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite Pietų Afrikos Respublikos ir Kanados rungtynes.
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Vytaras Radzevičius atskleidė, kuo išsiskiria vienos šalies gyventojai: „Jeigu reikės, įkas ir į ausį“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 3 val. per TV3 žiūrėkite Urugvajaus ir Ispanijos rungtynes, o 12 val. nakties – Kroatijos ir Ganos susitikimą.
Asta Žukaitė-Nalivaikienė prisiminė netikėtą pažintį vyrų tualete: „Vytarai, buvai ir tu“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite Norvegijos ir Prancūzijos rungtynes, o 3 val. nakties – Urugvajaus ir Ispanijos susitikimą.
Asta Žukaitė-Nalivaikienė kirto skeptikams: moterys futbolą išmano ne prasčiau nei vyrai
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 23 val. per TV3 žiūrėkite Ekvadoro ir Vokietijos rungtynes, o 2 val. nakties – Tuniso ir Nyderlandų susitikimą.
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Po šio incidento FIFA pakeitė taisykles: tokio futbolo neįmanoma žiūrėti
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite Šveicarijos ir Kanados rungtynes, o tuo pačiu metu per GO3 – Bosnijos ir Hercegovinos – Kataro susitikimą. 1 val. nakties – per TV3 – Škotijos ir Brazilijos rungtynės.
Neįtikėtina priežastis, kodėl Škotija kartą neatvyko į pasaulio futbolo čempionatą
Jau šiandien pasaulio futbolo čempionate prasidės lemiamos rungtynės pogrupiuose, o TV3 žiniasklaidos grupė kvies išvysti net dvi iš jų. Iš pradžių stebėkite, kaip Šveicarija susitinka su viena iš turnyro šeimininkių Kanada, o vėliau sekite Škotijos ir Brazilijos kovą tiesiai iš Majamio. Prieš abi rungtynes – ir laida „GOAL’as“. ŠVEICARIJA - KANADA Šio vakaro laidoje bus priminta istorija, kodėl taip susiklostė, jog itin svarbios rungtynės čempionato pogrupiuose vyksta vienu metu.
Cristiano Ronaldo ilgaamžiškumo paslaptys – vieną jų išbandęs Radzevičius: „Svarbiausia taisyklė“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 20 val. per TV6 žiūrėkite Portugalijos ir Uzbekistano rungtynes, o 23 val. per TV3 – Anglijos ir Ganos susitikimą.
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Messi ar Maradona? Starkus atsakė aršias diskusijas keliantiems gerbėjams: neturite ką veikti
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 20 val. per TV6 žiūrėkite Argentinos ir Austrijos rungtynes, o 00 val. per TV3 – Prancūzijos ir Irako susitikimą.
Prisiminė legendines Prancūzijos futbolininko Cantona frazes: „Atėjo, pasakė vieną sakinį ir išėjo“
Aistros pasaulio futbolo čempionate vis labiau kaista, o TV3 žiniasklaidos grupė šį pirmadienį kvies pamatyti ir dar daugiau intriguojančių kovų. Pasaulio čempionės Argentinos ir po 28 metų pertraukos į turnyrą grįžusios Austrijos mačą šiandien transliuos TV6, o Prancūzijos ir Irako kovą – TV3 kanalas. Kaip įprasta, prieš abi rungtynes stebėkite laidą „GOAL’as“, kuri atskleis ir dar daugiau įdomių futbolo istorijų.
Garsaus futbolininko marškinėlių kaina šokiravo Radzevičių: sumokėjau žiaurius pinigus
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 19 val. per TV6 žiūrėkite rungtynes Ispanija – Saudo Arabija, o 22 val. per TV3 – Belgijos ir Irano susitikimą.
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Išgirdę škotų repliką Starkus ir Radzevičius nesusivaldė: „Užvirė kraujas“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 20 val. per TV3 žiūrėkite rungtynes tarp Nyderlandų ir Švedijos, o 23 val. – Vokietijos ir Dramblio Kaulo Kranto susitikimą.
Aplankę garsų Lietuvos futbolininką Starkus ir Radzevičius liko šokiruoti: „Sulysęs, tiesiog permatomas“
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite rungtynes tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Australijos, o 1 val. nakties – Škotijos ir Maroko susitikimą.
Atskleidė, kodėl šios šalies futbolo rinktinė negali giedoti himno žodžių: niūniuoja tik melodiją
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL’as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 19 val. per TV6 žiūrėkite rungtynes tarp Čekijos ir Pietų Afrikos, o 22 val. per TV3 – Šveicarijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitikimą.
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Šį ketvirtadienį FIFA pasaulio futbolo čempionate, kurį transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė, prasidės antrasis grupių etapo turas. Pirmiausiai per TV6 stebėkite, kaip Čekija susitiks su Pietų Afrikos Respublika, o vėliau šį vakarą per TV3 žiūrovų lauks Šveicarijos bei Bosnija ir Hercegovinos mačas.
Radzevičius prisiminė lietuvių susitikimą su Portugalijos rinktine: kelionė baigėsi neeiline vagyste
FIFA pasaulio futbolo čempionatui skirtoje TV3 televizijos laidoje „GOAL'as“ Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 20 val. per TV6 žiūrėkite rungtynes tarp Portugalijos ir Kongo Demokratinės Respublikos, o 23 val. per TV3 – Anglijos ir Kroatijos susitikimą.
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Pasaulio čempionatas – metas, kai futbolo aistros nepaslėpsi. O ypač sunku ją paslėpti bus šį trečiadienį, kai pamatysime ir visame pasaulyje puikiais žinomas bei daugybę gerbėjų turinčias rinktines. TV6 kvies stebėti, kaip Portugalija su Cristiano Ronaldo priešakyje susitiks su Kongo Demokratine Respublika, o TV3 parodys Anglijos ir Kroatijos kovą.
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Štai ką valgo garsieji futbolininkai prieš žengdami į aikštę: „Jam užtenka, jis varo“
Prasidėjus FIFA pasaulio futbolo čempionatui, TV3 televizija pristato laidą „GOAL'as“. Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 22 val. per TV3 žiūrėkite rungtynes tarp Prancūzijos ir Senegalo, o 1 val. nakties – Irako ir Norvegijos akistatą.
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Prasidėjus FIFA pasaulio futbolo čempionatui, TV3 televizija pristato laidą „GOAL'as“, kurioje susitinka puikiai žinomi Lietuvos veidai – Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Ši trijulė pasakoja apie FIFA turnyre dalyvaujančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 19 val. per TV6 žiūrėkite rungtynes tarp Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio, o 22 val. per TV3 – tarp Belgijos ir Egipto.
Radzevičius prisiminė neįprastą patirtį kelionės metu – teko nusirengti: „Mums buvo didžiulis šokas“
Prasidėjus FIFA pasaulio futbolo čempionatui, TV3 televizija pristato laidą „GOAL'as“, kurioje susitinka visiems puikiai žinomi Lietuvos veidai – Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Ši trijulė papasakos apie FIFA turnyre susitinkančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien 20 val. žiūrėkite rungtynes tarp Vokietijos ir Kiurasao, o 23 val. – tarp Nyderlandų ir Japonijos.
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Sekmadienį FIFA pasaulio futbolo čempionato žiūrovų laukia dar dvi nepamirštamos rungtynės, kurias transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. Iš pradžių pamatysime, kaip keturis kartus pasaulio čempionė Vokietija susitinka su turnyro debiutante Kiurasao sala, o vėliau laukia Nyderlandų ir Japonijos kova. O prieš abi rungtynes žiūrovai kviečiami stebėti ir laidą „GOAL’as“, kurioje Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius dalijasi įdomiausiomis turnyro istorijomis.
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Prasidėjus FIFA pasaulio futbolo čempionatui, TV3 televizija pristato laidą „GOAL'as“, kurioje susitinka visiems puikiai žinomi Lietuvos veidai – Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Ši trijulė pasakos apie FIFA turnyre susitinkančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones. Šiandien, 22 val. žiūrėkite rungtynes tarp Kataro ir Šveicarijos, o 1 val. nakties – tarp Brazijos ir Maroko.
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Savaitgalis bus kupinas geriausio futbolo – TV3 žiniasklaidos grupė kviečia stebėti svarbiausias FIFA pasaulio futbolo čempionato kovas. Šeštadienio vakarą Kataras susitiks su Šveicarija, o po vidurnakčio laukia Brazilijos ir Maroko kova. Kaip įprasta, prieš rungtynes stebėkite ir specialią futbolo laidą „GOAL’as“, kurią veda Vytaras Radzevičius, Martynas Starkus ir Asta Žukaitė-Nalivaikienė. Kad futbolas – didžiulė šventė, jau spėjo įrodyti ir Lietuvos sirgaliai.
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Prasidėjus FIFA pasaulio futbolo čempionatui, TV3 televizija pristato naują laidą „GOAL'as“, kurioje susitinka visiems puikiai žinomi Lietuvos veidai – Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Ši trijulė pasakoja apie FIFA turnyre susitinkančias šalis ne tik per sporto prizmę, bet ir per jų kultūrą, charakterį, istorijas bei žmones.
Asta Žukaitė-Nalivaikienė prisiminė kuriozinį įvykį: netikėtas rankos lūžis ir palikta skylė lubose
Jau šį ketvirtadienio vakarą prasidės laukiamiausias vasaros įvykis – FIFA pasaulio futbolo čempionatas, kurį Lietuvos žiūrovams transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. Prieš kiekvieną mačą turnyro metu jūsų lauks speciali pramoginė futbolo laida „GOAL’as“, kurią patikėta vesti puikiai žinomiems ir futbolui neabejingiems veidams. Tai – Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius.
Paaiškėjo, kas TV3 žiūrovus lydės futbolo kelionėje: tai – 3 garsūs Lietuvos žmonės
Jau šį ketvirtadienio vakarą prasidės laukiamiausias vasaros įvykis – FIFA pasaulio futbolo čempionatas, kurį Lietuvos žiūrovams transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. Vakare stebėkite pirmąsias rungtynes tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos, o naktį – tarp Čekijos ir Pietų Korėjos. O prieš kiekvieną mačą turnyro metu jūsų lauks ir speciali pramoginė futbolo laida „GOAL’as“, kurią patikėta vesti puikiai žinomiems ir jo didenybei futbolui neabejingiems veidams.
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