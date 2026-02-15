Auto testai

Testai apie automobilius
Tai smagūs klausimų testai apie automobilius su A, B ir C atsakymų variantais. Pasitikrink savo žinias, spręsk įvairius testus, sužinok įdomių faktų ir išsiaiškink, koks esi automobilių fanas.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Dakaro ralis, pasaulio ralio čempionatas, kartingas, žiedinės lenktynės, ralio krosas ar net „Formulė 2“ – talentingiausi Lietuvos lenktynininkai yra pasižymėję ne tik šiose, bet ir kitose autosporto disciplinose. Puikus to pavyzdys – Ryčio Gurklio triumfas Portugalijoje, kur lietuvis užsitikrino Europos ralio kroso RX3 klasės čempiono titulą. Tačiau tai – toli gražu ne vienintelis atvejis, kai mūsų šalies lenktynininkai garsiai priminė apie save už Lietuvos ribų.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Šiuolaikinis automobilis – kruopščiai apgalvotas, griežtų saugumo reikalavimų ir aerodinaminių sprendimų kupinas inžinerijos kūrinys. Tačiau kelias iki šios technologinės brandos buvo nusėtas beprotiškais eksperimentais, keistais patentais ir beatodairiškomis konstruktorių fantazijomis. Šį kartą kviečiame pasitikrinti žinias apie pačius neįprasčiausius automobilių pasaulio klystkelius.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Net patys garsiausi pasaulio automobilių gamintojai nėra apsaugoti nuo skaudžių klaidų. Kartais viena netinkamai suprojektuota smulkmena ar bandymas sutaupyti priverčia koncernų vadovus viešai atsiprašinėti, o vairuotojus – skubiai vykti į remonto dirbtuves. Šį kartą siūlome pasitikrinti, kaip gerai prisimenate garsiausius automobilių pramonės skandalus, kurie privertė gamintojus atšaukti milijonus automobilių visame pasaulyje.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Kelionės automobiliu po Europą vilioja laisve ir dar nematytomis vietovėmis, tačiau kirtus valstybių sienas įprasti vairavimo įpročiai gali virsti netikėtomis išlaidomis. Skirtingose šalyse galioja saviti, kartais itin griežti ar net kurioziški reikalavimai, apie kuriuos užsienio turistai neretai sužino tik išvydę policijos švyturėlius. Šį kartą kviečiame pasitikrinti žinias ir išsiaiškinti, kaip gerai orientuojatės Europos kelių įstatymų vingiuose.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Vasariška ramybė Lietuvos miestų gatvėse skaičiuoja paskutines dienas. Netrukus į kelius sugrįš tūkstančiai moksleivių, studentų ir po atostogų prie vairo vėl sėdusių vairuotojų. Sujudimas prie ugdymo įstaigų ir atgijusios spūstys reikalaus ne tik geležinės kantrybės, bet ir atidaus Kelių eismo taisyklių išmanymo.
Auto testai 2026-08-23
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Kelių eismo taisyklės nubrėžia aiškias elgesio ribas, tačiau tikrąją tvarką ir ramybę gatvėse kuria vairavimo kultūra. Vairuotojų bendruomenė turi savitą bendravimo kalbą ir nerašytas normas, kurių neišmokstama vairavimo mokykloje – jos perprantamos tik su patirtimi ir pagarba aplinkiniams.
Auto testai 2026-08-16
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilio prietaisų skydelis yra tarsi tiesioginis ryšio kanalas tarp jūsų ir transporto priemonės. Tik pripažinkime – retkarčiais ten įsižiebiantys ženklai atrodo kaip mįslingi hieroglifai, o ne konkretūs patarimai. Viena netikėta raudona ar geltona lemputė vieniems vairuotojams gali sukelti šaltą prakaitą, o kiti į ją reaguoja paprastai – tiesiog pagarsindami muziką.
Auto testai 2026-08-09
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Visi, bent kartą gyvenime ieškoję naudoto automobilio Lietuvos skelbimų portaluose, žino – tai yra atskiras pasaulis su savo unikalia kalba ir taisyklėmis. Automobilių pardavėjų (liaudyje meiliai vadinamų „perekūpais“) aprašymai kartais prilygsta geriausiems poezijos kūriniams, tačiau už gražių žodžių dažnai slypi visai kita realybė.
Auto testai 2026-08-02
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Kelių eismo taisykles vairuotojai dažnai prisimena tik tada, kai sustabdo policija, tenka pildyti eismo įvykio deklaraciją arba kelyje susiduriama su netikėta situacija. Tačiau dalis reikalavimų aktualūs kasdien. Šį kartą kviečiame pasitikrinti, kaip gerai žinote Lietuvoje galiojančias kelių eismo taisykles ir ar jums pavyks teisingai atsakyti 8 iš 10 klausimų. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Tai, kas šiandien mums atrodo kaip įprasta eismo ir vairavimo rutinos dalis, praeityje buvo tikros inovacijos ar net drąsūs automobilių kūrėjų eksperimentai. Šį kartą kviečiame ne tik pasitikrinti savo žinias, bet ir kartu sužinoti eilę įdomių faktų apie automobilių pasaulį. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą.
Auto testai 2026-07-19
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Šią savaitę Lietuvą skalbė tokios liūtys, kad kai kurios gatvės akimirksniu virto srauniomis upėmis. Tikriausiai ne vienam vairuotojui teko giliai atsidusti ir sukaupti drąsą, prieš neriant į dar vieną neaiškaus gylio balą. Būtent todėl šį sekmadienį siūlome trumpam atsikvėpti ir pasitikrinti, ką iš tiesų žinote apie automobilius ir jų akistatą su lietumi.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Vidurvasaris – atostogų ir kelionių įkarštis! Dauguma bent kartą išsileidžia į ilgesnę kelionę, o galbūt net išsinuomoja automobilį svečioje šalyje. Tačiau ar žinojote, kad užsienyje bauda gresia ne tik už greičio viršijimą ar ne vietoje pastatytą automobilį? Pasaulyje apstu eismo taisyklių, kurios lietuviams skamba kaip visiškas nesusipratimas ar geras pokštas. Kviečiame pakeliauti ir pasitikrinti žinias apie eismo taisykles, kurios Lietuvoje, tikėtina, sulauktų didžiulio atgarsio.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Savaitgalį Lietuvoje įsitvirtinant karščiams, vis dažniau pagalvojame apie vasariškas keliones, pajūrį, vingiuotus kelius ir automobilius nuleistu stogu. Kabrioletai daugeliui asocijuojasi su laisve, saule ir atostogomis, tačiau jų istorijoje netrūksta ne tik gražių vaizdų, bet ir netikėtų faktų. Vieni kabrioletai tapo kino žvaigždėmis, kiti išgarsėjo dėl garsenybių, dar kiti pakeitė supratimą apie tai, koks gali būti vasarai skirtas automobilis.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulyje netrūksta istorijų, kurios iš pirmo žvilgsnio skamba neįtikėtinai – nuo netikėtų lenktynių dalyvių iki automobilių, kurių trasoje niekas nesitikėtų pamatyti. Būtent tokių istorijų per daugiau nei du dešimtmečius sukaupė ir „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės. Šeštadienį Vilniuje įvyko šių lenktynių pristatymas, todėl dabar – gera proga prisiminti, kuo Palangoje rengiamas autosporto savaitgalis išsiskiria ir kokie faktai tapo jo istorijos dalimi.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Jau tapo gražia tradicija, kad sekmadienis – tai ne tik poilsio diena, bet ir metas pasitikrinti savo žinias apie automobilius. Po praėjusį sekmadienį vykusio „Porsche“ istorijos egzamino, šįkart pasukime į kino ekranus. Kinas ir automobiliai – tarsi neišskiriami partneriai. Nuo įspūdingų gaudynių perpildytose miestų gatvėse iki legendinių modelių, tapusių tikrais kino herojais.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Birželio mėnuo automobilių pramonės istorijoje žymi ne vieną svarbią sukaktį. Būtent šio mėnesio pradžioje, 1948 metais, buvo oficialiai įregistruotas pats pirmasis automobilis, paženklintas „Porsche“ vardu. Kadangi „Porsche“ birželio 8 dieną minės savo 78-ąsias veiklos metines, šį kartą dienos teste apie automobilius pasiūlysime artimiau susipažinti su šio gamintojo istorija ir kartu patikrinti savo žinias apie šį legendinį sportiškų ratuočių kūrėją.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulis pilnas netikėtumų ir įdomių istorijų. Nesvarbu, ar esate užkietėjęs automobilių entuziastas, žinantis kiekvieną variklio kodą, ar tiesiog mėgstate vairuoti. Kviečiame pasinerti į automobilių pasaulio užkulisius, prisiminti svarbius įvykius ir kartu pasitikrinti savo žinias. Ar sukauptų žinių pakaks, kad teisingai atsakytumėte į 8 iš 10 klausimų? Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Auto testai 2026-05-31
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulis pilnas netikėtumų ir įdomių istorijų. Nesvarbu, ar esate užkietėjęs automobilių entuziastas, žinantis kiekvieną variklio kodą, ar tiesiog mėgstate vairuoti. Kviečiame pasinerti į automobilių pasaulio užkulisius, prisiminti svarbius įvykius ir kartu pasitikrinti savo žinias. Ar sukauptų žinių pakaks, kad teisingai atsakytumėte į 8 iš 10 klausimų? Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Auto testai 2026-05-24
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Visi mes kasdien sėdame prie vairo (arba bent jau drąsiai patariame vairuotojui iš šturmano pozicijos), bet kiek iš tiesų žinome apie savo keturračius draugus? Naujame tv3.lt teste apie automobilius nerasite sudėtingų klausimų apie variklio tūrį ar tepalų klampumą. Neprašysime iššifruoti prietaisų skydelio simbolių.
Auto testai 2026-05-17
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Ar lengvai atskiriate „Ferrari“ nuo „Peugeot“? Ar galėtumėte lengvai išvardinti dalį japoniškų automobilių markių? Ar žinote kaip Kviečiame pasitikrinti savo žinias naujame tv3.lt teste apie automobilius. Ar jums pavyks atsakyti į 8 iš 10 klausimų apie automobilius? Kiekvieną dieną po naują testą Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Motinos diena – puiki proga prisiminti, kad mamos yra ne tik šeimos židinio puoselėtojos, bet ir nepakeičiamos vairuotojos. Be to, moterys automobilių istorijoje paliko ryškų pėdsaką, tad šįkart dienos testą skiriame motinos dienos ir automobilių ryšiui Kviečiame išbandyti savo žinias ir sužinoti dar negirdėtų faktų! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Balandžio 26-ąją pasaulyje minima Intelektinės nuosavybės diena. Nors automobilių pramonė vairuotojams dažniausiai asocijuojasi su inžineriniais pasiekimais, aerodinamika ir variklių galia, tikroji kova dažnai vyksta ne lenktynių trasose, o teismo salėse. Bendrovių vadovai ir teisininkai griežtai saugo patentuotus išradimus, dizaino elementus bei prekės ženklus, todėl bet koks bandymas juos kopijuoti ar neoficialiai modifikuoti greitai virsta milijoniniais ieškiniais.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Nuo kino ekranuose žibančių kultinių modelių iki keisčiausių gamintojų sprendimų – automobilių pasaulis yra kur kas spalvingesnis, nei gali pasirodyti žvelgiant į rytines spūstis gatvėse. Šį kartą paruošėme dienos testą apie automobilius, kuris puikiai tiks trumpai pertraukėlei nuo dienos darbų. Jums tikrai nereikia būti diplomuotu mechaniku ar mintinai žinoti variklių kodų – pakaks trupučio smalsumo ir, galbūt, lašelio sėkmės.
Auto testai 2026-04-19
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulis pilnas netikėtumų ir įdomių istorijų. Nesvarbu, ar esate užkietėjęs automobilių entuziastas, žinantis kiekvieną variklio kodą, ar tiesiog mėgstate vairuoti. Kviečiame pasinerti į automobilių pasaulio užkulisius, prisiminti svarbius įvykius ir kartu pasitikrinti savo žinias. Ar sukauptų žinių pakaks, kad teisingai atsakytumėte į 8 iš 10 klausimų? Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Kiekvienas automobilis slepia ne tik sudėtingus inžinerinius sprendimus, bet ir unikalią istoriją. Nuo netikėtų dizaino evoliucijos vingių iki kultinių modelių, pakeitusių ištisų kartų gyvenimo būdą – automobilių pramonė yra kupina įdomybių ir paslapčių. Šį kartą kviečiame pasinerti į automobilių pasaulio užkulisius, prisiminti svarbius įvykius ir kartu pasitikrinti savo žinias.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Entuziastai dažnai pabrėžia, kad automobilis – ne tik transporto priemonė, padedanti nuvykti iš vieno tašką į kitą. Nors šis teiginys yra labai dažnai siejamas su automobilių keliama emocija, tačiau juos kūrę inžinieriai dažnai į daugelį sprendimų žiūrėdavo elementariai. Šį kartą siūlome pailsėti nuo sudėtingų techninių specifikacijų ir į automobilių industriją pažvelgti kaip į kultūros, dizaino bei istorijos paveldo dalį.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulis žavi ne tik sudėtingais inžineriniais sprendimais, bet ir intriguojančiomis istorinėmis detalėmis. Populiarioji kultūra, netikėti išradimai ir legendinės asmenybės paliko ryškų pėdsaką automobilių evoliucijoje. Šį kartą kviečiame atsikvėpti nuo sudėtingų techninių specifikacijų ir pažvelgti į automobilių industriją pro kultūros, dizaino bei istorijos prizmę.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulis neapsiriboja vien arklio galiomis, degalų sąnaudomis ar padangų slėgiu. Už kiekvieno modelio ar technologinio sprendimo slypi bemiegės inžinierių naktys ar kurioziškos klaidos. Naujajame dienos teste apie automobilius paruošėme dešimt įvairių klausimų, kurie trumpam atitrauks nuo kasdienės rutinos ir pakvies pasitikrinti savo žinias.
Auto testai 2026-03-15
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Ar važiuodami gatve susimąstote, kada Lietuvoje buvo pradėta visiškai naujų automobilių prekyba? O galbūt svarstėte, kodėl Lietuvoje neturime visavertės automobilių gamyklos? Jeigu į šiuos klausimus atsakote teigiamai, tuomet jums paruošėme testą, kuriame išbandysite savo žinių bagažą ir patikrinsite, kaip gerai atsimenate tam tikrus įvykius iš Lietuvos automobilių ir eismo kultūros.
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Tobulos formos, unikalios linijos ir vos viena maža užuomina. Ar galėtumėte pasakyti, koks tai automobilis, matydami tik priekinį arba galinį žibintą? Automobilių dizaineriai praleidžia tūkstančius valandų gludindami kiekvieną kėbulo linkį, kad jų kūrinys taptų atpažįstamas iš pirmo žvilgsnio. Tačiau ar jiems pavyko? Šį kartą testas apie automobilius skirtas būtent jūsų pastabumui patikrinti.
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Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Nuo pat ankstaus ryto iki vėlaus vakaro mūsų miestų gatvėmis rieda tūkstančiai automobilių. Vieniems tai – tikra aistra, kitiems – tiesiog patogi priemonė nusigauti iš taško A į tašką B. Tačiau net ir nesidomint automobilių pasauliu, jame gausu įdomybių, kurias kasdien tiesiog praleidžiame pro akis. Naujame teste pasitikrinkite savo žinias ir sužinokite, kiek iš tiesų žinote tam tikrus faktus iš automobilių pasaulio.
Auto testai 2026-02-22
Auto testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie automobilius?
Automobilių pasaulis – neįtikėtinai įvairus ir spalvingas, o už kiekvienos emblemos dažnai slepiasi istorijos, kurios nustebina net didžiausius entuziastus. Ar esate pasiruošę kelionei po automobilių pasaulį? Šis testas patikrins kaip gerai atpažįstate populiariausius modelius, jų kilmę ir spalvingą istoriją. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Auto testai 2026-02-15