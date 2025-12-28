Testai apie gamtą
Tai žinių patikrinimo užduotys, skirtos suprasti įvairius gamtos aspektus: gyvūnus, augalus, ekosistemas, klimato reiškinius ir aplinkosaugą. Tokie testai padeda lavinti bendrą išsilavinimą, skatina domėjimąsi gamta ir ugdo sąmoningumą apie aplinkos išsaugojimą.
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus?
Nors ruduo įsibėgėja, darželiuose dar žydi nemažai rūšių gėlių ir kitų augalų. Ne vienas jų džiugina akį iki pirmųjų šalnų ar dar ilgiau. Išbandykite jėgas naujajame tv3.lt teste – jame rasite 10 tokių augalų nuotraukų – reikės juos atpažinti ar pabandyti atspėti. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos ežerus?
Lietuvoje yra 2830 ežerų, kurių plotas didesnis nei 0,5 ha, o mažesnių priskaičiuojama dar daugiau. Bet ar gerai juos pažįstame? Šis testas skirtas pasitikrinti žinias apie žinomesnius Lietuvos ežerus. Čia pravers ir seniau, gal dar mokykloje, išmokti faktai arba bus proga sužinoti naujų įdomybių. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie gamtos reiškinius?
Gamta mums dovanoja įspūdingų vaizdinių, kurie kitą kartą atrodo ne tik slėpiningai, bet ir yra pavojingi. Galbūt ne visus juos pavyks išvysti gyvai, tačiau bent galima pasitikrinti žinias apie juos ar smagiai praleisti laiką paspėliojant. Šiame teste rasite klausimų tiek apie galingas gamtos stichijas, tiek įdomius atmosferos ar fizininius reiškinius. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos paukščius?
Vasara (bent jau kalendorinė) beveik išsikvėpė – apie tai liudija sparčiai trumpėjančios dienos, nuo vaisių derliaus soduose linkstančios šakos ir skrydžiui į šiltus kraštus pradedantys ruoštis paukščiai. Jau netrukus, rugpjūčio 24-ąją, tradiciškai bus minima Gandrų išskridimo diena, simboliškai žyminti vasaros pabaigą, atsisveikinimą su baltaisiais gandrais ir rudens pradžią. Senovėje laikyta, kad šią dieną paukščiai palieka gimtąjį kraštą.
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus? (5)
Rugpjūčio 15-ąją minima Žolinė. Ši šventė nuo senų laikų buvo susijusi su svarbiausių lauko darbų baigimu. Tai – vasaros ir rudens sandūra. Pabaigtuvių, padėkos už visas vasaros gėrybes, derliaus nuėmimo, o kartu ir atsisveikinimo su želmenimis bei gėlėmis šventė. Ta proga naujienų portalas tv3.lt kviečia tradiciškai pasitikrinti žinias apie Lietuvoje žydinčius augalus. Rasite 10 nuotraukų, pagal kurias reikės atpažinti gerai pažįstamus ar mažiau girdėtus augalus.
Testas: ar atspėsite, kurie iš šių 10 vandens telkinių yra upės, o kurie – ežerai?
Šis testas skirtas Lietuvos geografijos mėgėjams. Šiame teste rasite 10 įvairių Lietuvos vandens telkinių pavadinimų. Jums reikės atsakyti, kas tai – upė ar ežeras? Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį. Galite išmėginti ir kiek sunkesnių klausimų sveikatos testą.
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Testas: ar atpažinsite bent 8 iš 10 žinomų Lietuvos vietų?
Vasara – puikus metas aktyviam poilsiui ir pažintinėms kelionėms Lietuvoje. Kitą kartą galima nustebti, kiek visokių įdomių lankytinų vietų, gamtos objektų ar muziejų po atviru dangumi gali būti visai pašonėje. Šiame teste rasite 10 gerai žinomų lankytinų šalies vietų, kurias reikės atpažinti pagal nuotrauką arba užuominas. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie audras?
Jei vieni žavisi audromis, kurias lydi įspūdingi žaibų blyksniai ir neretai fotoaparatų blykstės, kiti jų, kaip ir griaustinio, paniškai bijo. Nors audros, žaibai, perkūnija, uraganai, tornadai yra neatsiejama gamtos dalis, galbūt ne visada susimąstome, kokių sąlygų reikia jiems atsirasti. Taip pat kitą kartą pamirštame ir saugumo taisykles, kaip elgtis užklupus audrai, ypač būnant kur nors gamtoje.
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus? (4)
Vidurvasaris alsuoja šiluma ir spalvomis, kurias mums dosniai dovanoja ir įvairūs augalai. Kai viskas aplink žalia, kartais galbūt ir neatkreipiame dėmesio į mus supančių augalų įvairovę. Šį šeštadienį naujienų portalas tv3.lt vėl tradiciškai kviečia atpažinti dažniau ar rečiau sutinkamas vasarą Lietuvoje žydinčias gėles ir kitus augalus. Teste rasite 10-ies augalų nuotraukas ir reikės atpažinti ar pabandyti atspėti jo pavadinimą.
Gamtos testai 2026-07-18
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Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos kalvas ir piliakalnius?
Vasara – ne tik daugelio laukiamas ilgesnių atostogų metas, bet ir puikus laikas kad ir savaitgaliais pakeliauti trumpesnius atstumus Lietuvoje. Juo labiau kad mūsų šalyje pamatyti tikrai yra ką. Vienos tokių vietų – ir gerai ar mažiau žinomi piliakalniai, kalnai ir kitos kalvos. Šiame teste bus 10 tokių kalvotų vietų ir reikės įvardyti, kokiame Lietuvos rajone galima ją rasti.
Gamtos testai 2026-07-04
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos paukščius? (4)
Vasarai įsibėgėjus nemažai paukščių jauniklių jau yra palikę lizdus ir mokosi savarankiško gyvenimo. Nė nepajusime, kaip netrukus gerokai pritils ir jų čiulbėjimas. Bet kol dar džiugina jų trelės, neskubinkime įvykių. Šiame teste rasite puikiai pažįstamų bei rečiau matomų sparnuočių nuotraukas. Jūsų užduotis – pagal šią vizualią užuominą atpažinti arba atspėti, koks tai Lietuvoje sutinkamas paukštis.
Gamtos testai 2026-06-27
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus? (3)
Vasara jau įsibėgėjo, o kartu su ja vienas po kito žiedais dabinasi ir akį džiugina įvairiausi augalai. Šiame teste rasite pirmoje vasaros pusėje žiedus išskleidžiančius krūmus, medžius ir, žinoma, gėles. Pagal užuominą – nuotrauką reikės atpažinti arba atspėti augalą. Sėkmės pasitikrinant žinias! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Baltijos jūrą?
Nors vis dažniau lietuviai atostogauti veržiasi prie šiltų vandenų jūrų, daug kam Baltija lieka nepakeičiama ir pačia mieliausia. Šiame teste rasite 10 klausimų apie Baltijos jūrą – tai proga prisiminti žinotus faktus arba sužinoti kažką naujo. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą.
Gamtos testai 2026-06-06
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie gamtos reiškinius? (3)
Jei vienų gamtos reiškinių gyvai galbūt niekada ir neišvysime, su kitais susiduriame dažniau. Tačiau ne visada susimąstome, kodėl jie yra būtent tokie. Šiame teste rasite klausimų ne tik apie optinius, astronominius reiškinius, bet ir paslaptingus gamtos stebuklus. Pasitikrinkite, kiek klausimų pavyks įveikti. Sėkmės! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus? (2)
Nors ir šykšti didesnės šilumos, pavasaris jau išsiskleidė visu savo grožiu – sužaliavo medžiai, pražydo sodai, darželiuose viena po kitos skuba skleistis pavasario gėlės. Bet ar visus augalus gerai pažįstate? Pasirodo, nors ir įspūdingai žydi ir viliojančiai kvepia, ne visus juos galima drąsiai skinti – net ir vaistiniai augalai gali būti nuodingi. Kitą kartą jų nepatariama net uostyti.
Gamtos testai 2026-05-09
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Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos paukščius? (3)
Šiuo metu jau daugelis paukščių rūšių sugrįžusios į Lietuvą ir nuo ankstyvo ryto džiugina savo giesmėmis. Net sakoma, kad šiuo pavasario metu paryčiais galima išgirsti visą didingą paukščių chorą. Gegužės pradžia paukščių gyvenime – ypač aktyvi, tačiau ir įvairi. Jei vieni jų susukę lizdus jau peri jauniklius, kiti paukščiai, pavyzdžiui, čiurliai, dar tik sugrįžta.
Testas apie gamtą: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvoje žydinčius augalus? (1)
Atrodo, ką tik buvo kalnai sniego, o jau tuoj pilna jėga sužaliuos pievos ir sužydės sodai. Pirmieji gėlių žiedai vasarį skuba išlįsti labai anksti – kol dar šešėlio nemeta didesni augalai. Tačiau sulig kiekviena savaite sodų ir miestų darželiai pasidabins vis didesne žiedų gausa. Naujame naujienų portalo tv3.lt teste pasitikrinkite, kaip gerai pažįstate Lietuvoje žydinčius augalus. Prie kiekvieno klausimo rasite nuotrauką – tai ir bus pagrindinė užuomina.
Gamtos testai 2026-04-04
Savaitgalio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie gamtos reiškinius? (2)
Koks kartais pavargęs ar prislėgtas besijaustų žmogus, kartais užtenka pakelti akis į dangų. Gamta mus neretai ne tik išbando, bet ir dovanoja įspūdingai atrodančių reiškinių. Naujame teste pasitikrinkite, ką žinote apie įvairius meteorologinius, gamtos ar optinius reiškinius. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų! Taip pat čia rasite sveikatos testą.
Gamtos testai 2026-03-21
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Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos paukščius? (2)
Nors kai kur vis dar stūkso nemažos pusnys ir vandens telkinius sukaustęs ledas, pavasaris veržiasi nenumaldoma jėga. Užtenka tik atidžiau paklausyti – apie jį skelbia plyšaujančios zylės, jau sugrįžę varnėnai, gervės ir daug kitų gerai žinomų ar mažiau pažįstamų paukščių. Ne veltui rytoj, kovo 10-ąją, nuo seno yra minima 40-ies paukščių diena. Buvo tikima, kad šią dieną galima pamatyti iki 40 paukščių rūšių, kurie jau turėtų būti grįžę peržiemoje šiltuose kraštuose.
Gamtos testai 2026-03-09
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie pavasarį?
Ar jau jaučiate ore tą specifinį pavasario kvapą? Tas gaivus oras ir vis drąsiau šviečianti saulė praneša ne tik apie gamtos nubudimą, bet ir apie kasmetinį vandens stichijos šou. Lietuva – upių ir ežerų kraštas, todėl pavasarinis atšilimas mums reiškia ne tik lengvesnes striukes, bet ir įspūdingus, o kartais ir pavojingus potvynius. Šiame teste kviečiame pasinerti į pavasarišką hidrologijos ir meteorologijos pasaulį.
Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų klausimų apie gamtos reiškinius? (1)
Koks metų laikas bebūtų, gamta mums pateikia ne tik orų iššūkių, bet ir dovanoja įspūdingų reginių. Kai kurie jų atrodo gana paprasti ir kasdieniški, bet kiti – neeliniai, galbūt gyvai dažnam ir nepamatomi. Naujame teste pasitikrinkite, ar atpažinsite įvairius meteorologinius, gamtos ar optinius reiškinius. Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Gamtos testai 2026-02-23
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Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos paukščius? (1)
Kai už lango pilkuma ir visa gamta primigusi, atrodo, aplinkui, o ypač mieste, teišvysi vos vieną kitą paukštį. Tačiau jų galima sutikti daugiau, nei pirma pagalvotum. Lietuvoje ne tik lieka žiemoti nemažai rūšių paukščių. Kai kurie iš jų mūsų kraštuose kaip tik pasirodo žiemą. Naujame teste pasitikrinkite, ką žinote apie Lietuvoje gyvenančius ar čia apsilankančius paukščius.
Gamtos testai 2025-12-28