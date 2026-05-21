Самые опасные профессии в Литве: вот где несчастные случаи на работе происходят чаще всего
Одна секунда на неустойчиво поставленной лестнице, не пристёгнутый страховочный ремень или короткий момент «быстро сделаю» — именно в таких ситуациях чаще всего происходят самые тяжёлые несчастные случаи на работе. Хотя безопасность труда в Литве постепенно улучшается, некоторые профессии по-прежнему остаются крайне опасными. По данным Valstybinė darbo inspekcija, в 2025 году в Литве на рабочих местах произошло 18 смертельных несчастных случаев, а тяжёлые травмы получили 122 р...
(1)Безопасно работать 2026-05-21
«Сказали, что это всего лишь мелочь»: неисправность электрооборудования на работе закончилась травмой
Работа с электрическим оборудованием считается одной из самых опасных — особенно в трансформаторных подстанциях, где высокое напряжение и сложное оборудование требуют максимальной ответственности. Даже, казалось бы, незначительная неисправность в такой среде может представлять серьёзную угрозу для здоровья или жизни. Специалисты подчёркивают, что такая работа требует не только знаний, но и строгого соблюдения правил безопасности, потому что ошибки здесь не прощаются. Тем не менее в реальн...
Часы перед экраном: «Сначала устали глаза, а позже потребовалось серьёзное лечение»
Работа за компьютером для многих стала повседневностью — особенно в современной рабочей среде, где большая часть задач выполняется с использованием экранов. Часы, проведённые перед монитором, часто кажутся неизбежными, а усталость глаз — просто «частью работы». Однако игнорирование сигналов организма со временем может привести к более серьёзным проблемам со здоровьем. Фрилансер-копирайтер Эгле (прим. авт. — имя изменено) согласилась анонимно поделиться своим опытом...
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„Я думал, это дело на секунду“: одна ошибка на работе закончилась травмой
Логистические центры сегодня являются одной из самых интенсивных сфер труда — здесь всё происходит быстро, точно и без остановки. Потоки товаров большие, сроки строгие, а каждая минута может повлиять на всю цепочку поставок. Работники ежедневно работают с техникой, перемещают грузы, передвигаются между зонами хранения и часто сталкиваются с давлением работать как можно эффективнее. Один из сотрудников такого центра согласился анонимно поделиться своим опытом. Он рассказывает, что, хотя бо...