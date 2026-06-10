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Naujienos > Gyvenimas >

BBQ vasara

TOP 5 rugpjūčio skoniai: ką verta ragauti, kol sezonas pačiame įkarštyje (nuotr. Shutterstock.com) TOP 5 rugpjūčio skoniai: ką verta ragauti, kol sezonas pačiame įkarštyje (nuotr. Shutterstock.com)

TOP 5 rugpjūčio skoniai: ką verta ragauti, kol sezonas pačiame įkarštyje

Jeigu yra mėnuo, kai verta dažniau užsukti į vaisių ir daržovių skyrių, tai – rugpjūtis. Šiuo metu derliaus piką pasiekia daugelis Lietuvoje auginamų sezoninių gėrybių, o lentynas papildo ir gausus vaisių iš Pietų Europos pasirinkimas. Būtent dabar sezoniniai vaisiai ir daržovės pasižymi geriausiu skoniu, aromatu bei kokybe, o dėl gausios pasiūlos juos galima įsigyti ir pigiau. „Iki“ išskiria penkis rugpjūčio favoritus, kuriuos šį mėnesį verta įtraukti į pirkinių krepšelį.
BBQ vasara 2026-08-10
Iškyla gamtoje Iškyla gamtoje

Smegenys „ragauja“ ne tik maistą: KTU mokslininkė atskleidė, kodėl lauke valgomi patiekalai skanesni

Vasarą daugelis pastebi tą patį reiškinį – pietūs gamtoje ar vakarienė terasoje suteikia daugiau malonumo, nors lėkštėje atsiduria tas pats maistas. Atsitiktinumas? Anaiptol. KTU ekspertė pastebi, kad mūsų smegenys „ragauja“ ne tik maistą, bet ir visą mus supančią aplinką – šviesą, temperatūrą, garsus, kvapus, o valgymo patirtį sustiprina ir socialinis kontekstas bei mūsų nuotaika.
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BBQ vasara 2026-07-27
projektui projektui

Dalinkis grilinimo ar gaminimo gamtoje akimirka ir laimėk Santa Maria prizus!

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BBQ vasara 2026-07-21
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Kokį šašlykų marinatą lietuviai mėgsta labiausiai? Kokį šašlykų marinatą lietuviai mėgsta labiausiai?

Kokį šašlykų marinatą lietuviai mėgsta labiausiai? Išbandykite 2 receptus

Vidurvasaris – pats grilio sezono įkarštis, kai įsiplieskia ne tik žarijos, bet ir diskusijos. Koks marinatas šašlykams yra tas vienintelis teisingas? Vieni prisiekia, kad čirškinant mėsą reikia ją palaistyti, kiti griebiasi už galvos pamatę pilamą alų. Šie klausimai geba net artimiausių draugų kompaniją padalyti į stovyklas. Lojalių „Iki“ pirkėjų apklausa atskleidė, ką šiais klausimais renkasi dauguma lietuvių – ir kai kurie rezultatai gali nustebinti.
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BBQ vasara 2026-07-20
Viena kepta bulvė gali nustebinti visus svečius: štai kaip ją patiekia užsienyje Viena kepta bulvė gali nustebinti visus svečius: štai kaip ją patiekia užsienyje

Viena kepta bulvė gali nustebinti visus svečius: štai kaip ją patiekia užsienyje

Ant grilio kepta mėsa jau seniai nieko nestebina, tačiau JAV, Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse vis daugiau gerbėjų turi dar viena vasaros vakarėlių idėja – vadinamasis keptų bulvių baras. Ant stalo patiekiamos karštos keptos bulvės ir įvairūs priedai, o kiekvienas svečias susikuria savo mėgstamą derinį. Prekybos tinklo „Iki“ ekspertai sako, kad ši tendencija puikiai tiktų ir lietuviškiems grilio vakarams, juolab kad liepą jau įsibėgėja ankstyvųjų bulvių sezonas.
BBQ vasara 2026-07-13
Štai kaip be vargo pamaitinti draugų kompaniją gamtoje: pravers paprasta taisyklė (nuotr. Shutterstock.com) Štai kaip be vargo pamaitinti draugų kompaniją gamtoje: pravers paprasta taisyklė (nuotr. Shutterstock.com)

Štai kaip be vargo pamaitinti draugų kompaniją gamtoje: pravers paprasta taisyklė

Vasaros savaitgaliais vakarienė dažnai persikelia ten, kur norisi leisti kuo daugiau laiko – prie ežero, į sodybą ar kiemą, kuriame aplink grilį renkasi draugai. Kai kompanija didesnė, svarbiausia gerai iš anksto įvertinti, kiek maisto iš tiesų reikės.
BBQ vasara 2026-07-07
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Grilis – ne tik kepsniams: 3 vasariški keptų vaisių desertai, kuriuos paruošite ant grotelių (nuotr. Shutterstock.com) Grilis – ne tik kepsniams: 3 vasariški keptų vaisių desertai, kuriuos paruošite ant grotelių (nuotr. Shutterstock.com)

Grilis – ne tik kepsniams: 3 vasariški keptų vaisių desertai, kuriuos paruošite ant grotelių

Daugeliui kepsninės vis dar pirmiausia asocijuojasi su didkepsniais, dešrelėmis ar daržovėmis, tačiau vaisiai taip pat vis dažniau atranda savo vietą ant grotelių. Ir ne be priežasties – trumpai pakepti ir pagardinti keliais gaiviais priedais, jie atskleidžia visai kitokį savo skonį. Ilgasis Liepos 6-osios savaitgalis – puiki proga tuo įsitikinti, rašoma „Wolt“ pranešime žiniasklaidai.
BBQ vasara 2026-07-02
Grilio trejybė Grilio trejybė

Trys produktai, be kurių lietuviškas grilis sunkiai įsivaizduojamas

Atrodo, lietuvių grilio stalą būtų galima nuspėti užsimerkus – šašlykai, šviežios daržovės ir kečupas. Ši trejybė jau ne vienerius metus karaliauja vasaros susibūrimuose. Tačiau prekybos tinklo „Iki“ atlikta lojalių pirkėjų apklausa atskleidė, kad net ir ištikimiausi klasikos gerbėjai nevengia naujovių. Nors pagrindiniai favoritai nesikeičia, dauguma pirkėjų prisipažįsta mėgstantys eksperimentuoti ir ieškoti naujų skonių. Apklausos duomenimis, net 87 proc. respondentų grilyje ruošia šašlykus.
BBQ vasara 2026-06-22
Plėšyta kiauliena namuose – paprasčiau ir pigiau, nei manote: 5 taisyklės tobulam Joninių patiekalui (nuotr. Shutterstock.com) Plėšyta kiauliena namuose – paprasčiau ir pigiau, nei manote: 5 taisyklės tobulam Joninių patiekalui (nuotr. Shutterstock.com)

Plėšyta kiauliena namuose – paprasčiau ir pigiau, nei manote: 5 taisyklės tobulam Joninių patiekalui

Plėšyta kiauliena – tikra barbekiu klasika, kuri vos pasklidus aromatui akimirksniu sužadina apetitą. Kartą paragavus aišku, kodėl ji taip vertinama: ypatingai minkšta, sultinga ir burnoje tirpstanti mėsa puikiai tinka įvairiems patiekalams. Nors dažniausiai pasirenkama šviežia kiauliena išlieka viena populiariausių dėl savo prieinamos kainos, tinkamai paruošta ji gali virsti išskirtiniu kulinariniu rezultatu.
BBQ vasara 2026-06-17
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Receptas
Receptas
Šašlykai, agurkai (nuotr. Shutterstock.com, Kviečiu į virtuvę) Šašlykai, agurkai (nuotr. Shutterstock.com, Kviečiu į virtuvę)

Šie saldžiarūgščiai agurkėliai – topų topas: prie šašlykų dings žaibiškai

„Šie agurkėliai puikiausiai tinka prie grilio patiekalų. Jie tokie skanūs, kad aš net šiek tiek pasigailėjau, kad negaminau jų daugiau. Patys pirmutiniai dingo nuo pietų stalo, o tai jau labai geras ženklas“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida. Porcijos 3-4. Užtruksite gaminant iki 10 min.
BBQ vasara 2026-06-12
Kiaulienos sprandinės šašlykas (nuotr. Shutterstock.com) Kiaulienos sprandinės šašlykas (nuotr. Shutterstock.com)

Grilis aktualus bet kokiu oru: patarė, kaip marinuoti mėsą sveikiau

Lietuviškas šašlykų ir grilio sezonas yra neatidėliojamas reikalas – nuo kepsninių tautiečių niekas neatbaido net tada, kai už lango matyti ir pravirkęs dangus. Vienas mėgstamiausių grilyje kepamų pirkėjų pasirinkimų vasarą – kiaulienos sprandinė. Daugelio ji vertinama dėl skonio, sultingumo bei mažos kainos.
BBQ vasara 2026-06-12
Saldžios bulvės Saldžios bulvės

Nuo bulvės žarijose iki šiuolaikinio grilio: ką verta išbandyti vietoj įprastų šašlykų

Kepimas lauke lietuviams nėra naujiena. Dar gerokai prieš atsirandant modernioms kepsninėms ant laužo buvo kepami paprasti, po ranka turimi produktai – bulvės, žuvis ar mėsa. Šiandien grilio kultūra gerokai platesnė: ant grotelių keliauja ne tik šašlykai, bet ir daržovės, sūriai, jūros gėrybės ar net desertai. Prekybos tinklo „Iki“ ekspertai pastebi, kad pirkėjai vis dažniau ieško naujų idėjų kepimui lauke bei siūlo nepamiršti ir produktų, kurie ant grilio vis dar atsiduria nepelnytai retai.
BBQ vasara 2026-06-12
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Grill ananasas (nuotr. Shutterstock.com) Grill ananasas (nuotr. Shutterstock.com)

Ananasas ant grilio? Su kiauliena jis gali nustebinti net skeptikus

Vos tik prasideda šiltesni vakarai, daugelyje kiemų ir terasų įkaista griliai. Prekybos tinklo „Iki“ ekspertai pastebi, kad vasarą pirkėjai ieško ne tik pamėgtų klasikinių pasirinkimų, bet ir naujų skonių derinių, kuriuos būtų paprasta paruošti namuose. Viena tokių idėjų – saldžiai sūrūs kiaulienos iešmeliai su ananasais, kuriuose susilieja sultinga mėsa ir lengvai karamelizuotų vaisių saldumas.
BBQ vasara 2026-06-10
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