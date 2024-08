Žinomi žmonės mėgavosi ledais iš rožių žiedlapių: negailėjo komplimentų

Būtent į neįprastų, pagal autorinį receptą paruoštų skanėstų degustaciją ir buvo pakviesti žinomi miestiečiai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Ledai man primena vaikystę. Turbūt visiems primena... Ir tai yra vienas žaviausių įspūdžių iš tų dienų, kai rūpėjo tik draugai bei išdaigos“, – šmaikštauja serialų prodiuseris Gediminas Juodeika.

Į renginį Laisvės alėjoje jis atvyko dvirate motorine priemone, kuria pastaruoju metu mieste naudojasi vis dažniau.

„Desertai, bičiuliai ir šiltas vakaras – kas gali būti geriau?“, – šypsosi G. Juodeika.

Jis negailėjo pagyrimų ne tik rožių žiedlapių, bet ir kitų skonių ledams bei šerbetams su bazilikais, svarainiais, juodaisiais serbentais, braškėmis, lietuvišku varškės sūriu, medumi, juoda duona, pistacijomis, šokoladu bei kitais kruopščiai atrinktais ingredientais.

„Nuolat eksperimentuojame su mūsų krašto žaliavomis, receptus kuriame pačios. Ledų gamybai naudojame ir smulkiųjų kepėjų juodą tikro raugo duoną, lietuviškame rožyne augintų rožių žiedlapius, savo sode užaugintas uogas ir vaisius. Turime sukūrę ledus su lietuvišku varškės sūriu, mūsų bityno medumi bei miško spanguolių uogiene. Už juos džiaugiamės gavę Kauno rajono savivaldybės įsteigtą apdovanojimą“, – pasakoja natūralių ledų Solveiga ir Evelina.

Ingredientus užaugina savo ūkyje

Taikydamos sau itin aukštus standartus, seserys ledų, tortų ir kitų skanėstų gamyboje naudoja tuos ingredientus, kuriuos užaugino savo ūkyje, arba įsigijo iš patikimų tiekėjų – žaliavos atkeliauja iš pirmų rankų. Būtent todėl jų kūrinius kauniečiai jau vadina natūraliais ledais, įkvėptais šeimos ūkio.

Degustacijos viešnios tapytoja ir visažistė Gintė Ramutytė, advokatė Aušra Ručienė, aktorė Rita Sekmokienė, dainininkė Giulija, operos solistė Monika Falcon, vyrų ir vaikų kirpimo studijos savininkė Egidija Šatikienė, plaukų priauginimo specialistė Gintarė Armalė pabrėžė, jog joms svarbu, kad desertai būtų ne tik skanūs, bet ir kuo palankesni sveikatai.

Dar prieš renginį internete informacijos apie neįprastus skanumynus ieškojusi Monika Falcon sužinojo, jog rožių žiedlapių ledai turi gilias tradicijas Artimuosiuose Rytuose, kur rožės yra plačiai naudojamos kulinarijoje. Ypač populiari rožių vandens ir sirupo gamyba – visa tai vėliau integruojama įvairiuose desertuose. Be to, rožių žiedlapių sudėtyje yra antioksidantų, vitaminų A, C, D, E ir B3. Jie taip pat turi priešuždegiminių savybių.

„Dar pirmųjų paskaitų metu Italijoje mums buvo išdėstytos elementarios ledų gamybos technologijos – kaip naudojant įvairius paruoštukus juos pagaminti greitai ir skaniai. Visgi, pasitarusios nusprendėme, kad norime atrasti tikrų „artisan“ namų gamybos ledų esmę ir tai, kaip juos pagaminti iš pirminių žaliavų: kiaušinių, pieno, grietinėlės, cukraus, – pasakoja viena iš „Ledainės“ įkūrėjų Evelina, – Nors mokslus jau baigėme ir žinias taikome praktikoje, nesustojame tobulintis ir iki šiol nuolat konsultuojamės su pasaulinio lygio ledų gamybos bei konditerijos šefais, ieškome naujų derinių ir receptų, atrandame vis naujas desertų rūšis“.

Kelias ledaines – desertines Kaune atidariusios seserys šypsosi – dažniausiai Solveiga kuria skanėstų receptus, o Evelina juos vertina. Kol kas viskas, kas buvo pateikta degustatorės teismui, nukeliavo ir į vitrinas.

„Yra ingredientų, apie kuriuos vien išgirdus imi įsivaizduoti, kaip tai bus skanu ir magiška. Tokie ir yra ledai iš rožių žiedlapių – kvepiantys, prabangūs, sodraus skonio. O labiausiai stulbina tai, jog juose nėra jokių sintetinių priedų ir viskas natūralu“, – susižavėjimo neslėpė plaukų stilistas Karolis Murauskas.

Kartu su juo tiek klasikiniais, tiek mažiau cukraus turinčiais ledais bei desertais ledainės „Saldu“ surengtoje skonių šventėje mėgavosi ir dainininkas Deividas Dubinovas Deivizo, aktorius Marius Sekmokas, realybės šou dalyvis Irmantas Pileckas, dainininkas Mindaugas Mickevičius – Mino, medalių kūrėja Irina My My, dizainerė Indrė Masilionytė Koženiauskienė bei kiti