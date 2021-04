Žinomas Kauno plaukų stilistas įsiamžino saldžioje fotosesijoje: be kelnių liko per klaidą

Tiesa, per netikėtą klaidą Karoliui kur kas teko pozuoti išvis… be kelnių.

Karolis pasakojo, kad kai kuriose nuotraukose be kelnių jis pozuoja neatsitiktinai. „Atvykęs į fotosesiją pastebėjau, kad bekeliaudamas nuo pakabos pamečiau kelnes. Kadangi laikas buvo suplanuotas, fotografas Saugirdas Gumbis juokavo, kad gerai atrodysiu ir be kelnių – kadrai bus tik geresni. Nedvejodamas iškart sutikau, tad kol bičiuliai iš mano namų atvežė kitas kelnes, keliuose kadruose įsiamžinau be jų. Drąsos tam tikrai nereikėjo – buvo smagu išbandyti ir tokį pozavimą“, – juokėsi jis.

Karolis pasakojo, kad saldumynų tema fotosesijoje atsirado visai netikėtai. Artimai bičiulei atvežus itališkų pyragų dovanų, Karolis nusprendė juos išnaudoti originaliai, kadangi fotosesijas ypač mėgsta: „Man labai patinka fotografuotis, dėl to visai nesijaudinu. Galėčiau nors ir arenoje prieš daugybę žmonių fotografuotis – mane tai veža.“

Tiesa, kitaip, nei daugelis, saldumynams Karolis iš tiesų nejaučia jokios silpnybėms. „Saldumynų vengiu ne dėl to, kad turiu jiems silpnybę, o dėl kūno linijų. Juos ragauju per metus tik kartą ar du. Vietoje saldėsių man geriau silkutė ar salotos“, – šypsojosi jis.

Karolis teigė, kad įprastomis dienomis savo mitybą itin stengiasi prisižiūrėti. Tik atėjus šeštadieniui leidžia sau valgyti viską, ko tik tą akimirką norisi. Tad nors dietų ir nesilaiko, kalorijos visuomet būna suskaičiuotos.

„Įprastomis dienomis visada valgau sočius pusryčius, sveikus pietus ir kažką vakarienei. Pusryčiams būna lašiša, kiaušiniai, avokadai. Pietums visada kažkas kaloringiau. Vakarienei – kukliau, salotos ar jogurtas“, – sakė jis.

Ir pačiam stilistui virtuvės reikalai nėra svetimi. „Jei tik turiu laiko, visuomet gaminu pats. Mano firminis patiekalas – karališkos krevetės su grietinėlės padažu. Net mano draugai visada prašo, kad pagaminčiau. Tai – tikrai gera kalorijų bomba“, – sakė jis.

Per karantiną daugelis susidūrė su problema, kad beveik nebejuda, valgo daugiau ir kaloringiau. Karolis papasakojo, kas šiuo laikotarpiu padėjo jam: „Man prisižiūrėti yra gana paprasta, nes mėgstu daug vaikščioti. Per dieną nueinu apie 10 kilometrų. Žinoma, gaila, kad uždaryti sporto klubai – labai laukiu, kol vėl galėsime grįžti į sporto sales. Reikia daug judėti ir taip linijos visuomet išliks gražios. O kas liečia maistą, visuomet turiu motyvacijos valgyti sveikai.“

Žinomas vyras teigė, kad apskritai yra linkęs save lepinti. „Labai mėgstu save prisižiūrėti. Nueiti į SPA, masažus, pas kosmetologę, į sporto klubą. Niekada neskaičiuoju, kiek tam išleidžiu. Bet, turbūt, išeitų tikra apvali suma. Tačiau sau – negaila“, – baigdamas pokalbį sakė jis.