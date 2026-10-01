„Žemaitukas“ Ovidijus kartu su žmona Evelina neslepia džiaugsmo: „Turim naujieną...“

Šeimos puoselėjamoje internetinėje parduotuvėje „Evo Family Shop“ atidaryta nauja skilties kategorija, kurioje nuo šiol bus galima įsigyti ne tik drabužių, bet ir įvairiausių žaislų vaikams.
Šia žinia O. Petrauskas sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Daugiau produktų galite pamatyti „Evo Family Shop“ internetinėje parduotuvėje – ČIA.
Trumpame vaizdo įraše sutuoktiniai gerbėjams nuotaikingai pademonstravo naująjį asortimentą: nuo streso mažinimui skirtų spaudomų žaislų, išskirtinių formų kramtukų iki spalvingų „NeeDoh“ bei kitų populiarių žaisliukų.
„Turim naujieną! Atidarom naują skiltį „Evo Family Shop“ parduotuvėje – žaislai! Net neįsivaizduojat, kokį pasirinkimą mes turim savo internetinėje parduotuvėje. Esam visiškoj euforijoj turėdami šiuos antistresinius žaislus! Tai viską galite įsigyti „Evo Family Shop“ parduotuvėje“, – džiaugėsi Evelina.
Laukia ir daugiau staigmenų
Ovidijus ir Evelina paminėjo, kad tai – tik pradžia, nes žaislų asortimentas bus nuolat pildomas, o ateityje pirkėjų laukia ir specialūs dovanų rinkiniai-dėžutės (boksai), suskirstyti pagal dydžius (S, M, L).
Ovidijus pridūrė, kad jau netrukus atsidarys ir „Evo Family Shop“ fizinė parduotuvė bei parodė būsimą logotipą.
Trumpame vaizdo įraše sutuoktiniai gerbėjams opiai ir nuotaikingai pademonstravo naująjį asortimentą: nuo streso mažinimui skirtų spaudomų žaislų, išskirtinių formų kramtukų iki spalvingų „NeeDoh“ bei kitų populiarių žaisliukų.
Surengs koncertą Kauno stadione
Primename, jog oficialiai paskelbta, kad kitų metų rugpjūčio 28 dieną , Kauno Dariaus ir Girėno stadione, laukia istorinis vakaras lietuviškai tradicinės popmuzikos scenai. Per daugiau nei dešimtmetį kelią nuo bendrabučio, vestuvių ir mažųjų miestelių scenų iki išparduotos didžiausios šalies arenos nuėję „Žemaitukai“ skelbia ambicingiausią savo karjeros projektą.
2027 m. rugpjūčio 28 d. Linas Vaitkevičius ir Ovidijus Petrauskas surengs didžiausią savo koncertą Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
„Žemaitukų“ istorija prasidėjo daugiau nei prieš dešimtmetį. Studijų metais susipažinę ir kambario draugais tapę Linas ir Ovidijus pastebėjo, kad jų balsai puikiai dera. Kaip vėliau prisiminė patys atlikėjai, pirmasis jų duetas spontaniškai suskambėjo bendrabučio duše.
2013 metais dar net savo grupės pavadinimo neturėję vaikinai pasirodė antrajame TV3 projekto „X Faktorius“ sezone. Du žemaičiai iš Skuodo ir Plungės iš karto pelnė publikos bei komisijos simpatijas, o televizijos projektas tapo jų bendro muzikinio kelio pradžia.
Tačiau pripažinimas neatėjo per vieną naktį. Daugybę metų „Žemaitukai“ koncertavo vestuvėse, kavinėse, miestų ir miestelių šventėse, atliko kitų kūrėjų dainas ir kantriai augino savo klausytojų ratą. Lemiamas lūžis įvyko duetui pradėjus kurti autorinę muziką ir, atsisakius primestų sceninių vaidmenų, tiesiog būti savimi.
2023 metais išleistas penkiolikos dainų albumas „Jeigu pasaulis priklausytų man“ tapo svarbiu grupės kūrybiniu posūkiu. Klausytojų pamėgti kūriniai „Jeigu pasaulis priklausytų man“, „Su draugais“, „Gėlės“, „Dėl to pasaulis nesustoja“, kartu su grupe „Grupe 2 – Karoliu ir Donatu“ įrašyta „Nepabaigta istorija“ bei duetas su Adrina „Man jau visko per daug“ skambėjo radijo stočių topuose bei rinko milijonines peržiūras.
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