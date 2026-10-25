„Žemaitukas“ Linas su žmona sužinojo būsimo kūdikio lytį: vaizdo įraše – nesuvaidintos emocijos

Socialiniuose tinkluose šeima paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Linas su žmona Rūta sužinojo, kas papildys jų šeimą.
Paaiškėjo kūdikio lytis
Kaip matyti vaizdo įraše, šiai progai susirinko daugybė Vaitkevičių artimųjų.
Iš pradžių jie visi spėliojo, kas gims – mergaitė ar berniukas.
Galiausiai Rūta su Linu susprogdino didelį balioną, iš kurio pabiro rožiniai konfeti.
Taigi, šeima sužinojo, kad gims mergaitė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Linas ir Rūta jau augina sūnų, kuris gimė 2020-aisiais.
Linas ir Rūta amžiną meilę vienas kitam prisiekė prieš penkerius metus Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčioje.