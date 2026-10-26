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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje įvyko išskirtinė filmo premjera: vakaro dėmesio centre – Justinas Jankevičius

2026-10-26 19:51 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-26 19:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvykusi režisieriaus Roberto Kuliūno komedijos „Instruktorius“ premjera subūrė šalies kino, teatro ir humoro scenos garsenybes. Raudonuoju premjeros kilimu žengė ir vienas iš filmo scenarijaus kūrėjų Dominykas Klajumas, ir pagrindinio vaidmens atlikėjas, humoristas Justinas Jankevičius.

Roberto Kuliūno filmo „Instruktorius“ premjera (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
GALERIJA (108)

Kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvykusi režisieriaus Roberto Kuliūno komedijos „Instruktorius“ premjera subūrė šalies kino, teatro ir humoro scenos garsenybes. Raudonuoju premjeros kilimu žengė ir vienas iš filmo scenarijaus kūrėjų Dominykas Klajumas, ir pagrindinio vaidmens atlikėjas, humoristas Justinas Jankevičius.

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D. Klajumas premjeros vakarą pradėjo prisipažinimu, kad labai jaudinasi, nors socialinių tinklų žvaigždė Baltalietuvis jį nuraminęs, kad jam visiškai vienodai.

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FOTOGALERIJA. Roberto Kuliūno filmo „Instruktorius“ premjera

„Ačiū jums, kad grąžinote man tikėjimą kinu. Žinau, kad mano vieta – čia“, – filmo komandai dėkojo vienas iš scenarijaus autorių. Kitas – humoristas Benas Lastauskas – premjeros įvykius seka iš Pietryčių Azijos.

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Prisipažinimą premjeros auditorijai turėjo ir filmo režisierius R. Kuliūnas. „Tai, kad šitiek daug jūsų susirinko, rodo, jog kinas gyvas. Dėkoju jums, o labiausiai – savo žmonai, kuri laukiasi. Dabar tai – įdomiausias mano filmas.“

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Apie filmą

„Instruktoriaus“ istorija prasideda nuo nemalonaus įvykio – smagi kelionė J. Jankevičiaus personažui baigiasi tuo, kad jis netenka teisių. O kartu – ir savo sužadėtinės, kuri, paaiškėja, o varge, laukiasi jo vaiko.

Netrukus tampa aišku: vairuoti automobilį yra kur kas lengviau nei susitvarkyti gyvenimą. Martynas įsitikinęs, kad išsilaikęs teises susigrąžins mylimąją, tačiau ne viskas taip paprasta. Vairavimo mokykla, kurioje jis atsiduria, moko kur kas daugiau nei taisyklingai pastatyti automobilį, o iš vairavimo instruktoriaus Martynui tenka išgirsti tai, ko apie save galbūt nenorėjo žinoti.

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Prie filmo „Instruktorius“ vairo kino aikštelėje stojo žmonės, kuriems netrūksta humoro ir gebėjimo pasišaipyti iš savęs. Kai kurie iš jų gyvenime yra patyrę tokių vairavimo istorijų, kad scenaristams pavyktų sukurti ne vieną filmą.

Vienas iš filmo scenarijaus autorių D. Klajumas aiškiai žino, ką reiškia vairavimo pamokos – teisių jis ir pats iki šiol neturi. Aktorė Rasa Marazaitė į filmavimo aikštelę pateko po gana netikėto susirašinėjimo su scenarijaus bendraautoriumi, o Ramūnas Rudokas sako iki šiol prisimenantis savo pirmąjį vairavimo egzaminą.

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Komedija „Instruktorius“ Lietuvos kino teatruose pasirodys spalio 30 dieną. Filmas žada juokingą kelionę per vairavimo pamokas ir santykių išbandymus, o kartu mėgina pagauti akimirką, kai tenka pripažinti, kad atėjo laikas suaugti.

Filmo kūrėjai perspėja, kad „Instruktorius“ skirtas suaugusiesiems, todėl afišose šviečia žyma „N-16“. „Būtų keista, jei būtų kitaip, juk vairuodami mes dažnai sakome žodžius, kurių vaikams geriau negirdėti“, – juokiasi filmo scenaristas D. Klajumas.

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Komedija „Instruktorius“ Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Filme vaidina J. Jankevičius, D. Klajumas, Ramūnas Rudokas, Giedrė Pupalaigė, Gytis Pintulis, Dovydas Stončius, Indrė Endriukaitė, Rasa Marazaitė ir Konstantinas Kučko. „Instruktorių“ režisavo R. Kuliūnas, scenarijų parašė D. Klajumas ir B. Lastauskas, filmą prodiusavo Deividas Misiulis, Mantvidas Žalėnas, Gediminas Struckas ir Titas Motuzas.

Filmo anonsą žiūrėkite čia: 

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