Vėsiam rudens savaitgaliui su TV3 – jauki juosta visai šeimai ir įtraukiantis detektyvas

„Norėtum!“ – šeštadienį, 21.30 val. per TV3. 8-metė Alma – svajoklė mergaitė, kuri tiki, kad jos išsiskyrę tėvai ir vėl gali būti kartu. Mergaitė kartu su dviem broliais, dievobaiminga motina ir rusu patėviu auga Paryžiuje. Tuo tarpu jos tikrasis tėvas gyvena Romoje. Almos mama nuo savo vaikų slepia du dalykus – tai, kad laukiasi, ir kad visai netrukus kartu su jais ir nauju mylimuoju svajoja palikti Paryžių ir persikelti į Kanadą. Prieš didžiuosius pokyčius mama visus savo tris vaikus išsiunčia dar kartą apsilankyti pas tėvą, jo namuose Romoje. Deja, vargingai gyvenantis scenaristas neištęsi savo pažado, ir vietoje to, kad vaikus nusivežtų slidinėti, pasirenka pigesnį variantą – pakviečia juos jaukioms atostogoms prie jūros. Tačiau net ir čia jie keliauja ne vieni – kartu su tėvu ir vaikais į pajūrį išvyksta ir jo draugė. Tėvas tikina, kad jiedu – tik kolegos, tačiau Almos broliai į tokias kalbas žvelgia su didžiuliu nepasitikėjimu. Vis dėlto galiausiai paaiškėja, kad būtent minėtoji draugė tampa ta, kuri vietoje to, kad vaikams sukeltų skausmą, ima jiems padėti gydyti jų giliai slepiamus skaudulius. Filme susipina pirmosios meilės, paaugliško maišto ir harmonijos paieškos, o taip pat itin gerai atskleidžiamas ir tėvų portretas su priminimu, kad jie retai kada mūsų gyvenimuose būna herojais, ar, tuo labiau, griovėjais. Pozityvi juosta „Norėtum!“ apie netikėtus gyvenimo vingius – šeštadienį, 21.30 val. per TV3!

„Žmogžudžių atvirukai“ – sekmadienį, 22.00 val. per TV3. Niujorke dirbantis detektyvas Jacobas Kanonas išgyvena tikrą košmarą. Vos savo dukros vestuves atšokęs vyras sužino tragišką žinią – per medaus mėnesį jo talentingoji atžala ir jos sutuoktinis yra žiauriai nužudomi. Kaip paaiškėja vėliau, tai – ne atsitiktinė žmogžudystė. Per visą Europą viena po kitos nuvilnija žiaurios, panašios žmogžudystės, kai savo aukomis nusikaltėliai renkasi itin įsimylėjusias poras. Detektyvas pažada šiems bepročiams atkeršyti, o jam į pagalbą stoja švedų meno kritikė Dessie Larsson, ant kurios stalo netikėtai atkeliauja keistas atvirukas. Vėliau šie atvirukai pasirodo vis ant kito, neaiškia tvarka atrinkto žurnalisto stalo. Jų siuntėjas – narcizas žudikas, kuris jau planuoja kitą nusikaltimą… Savo ruožtu Dessie prisijungia prie detektyvo Jacobo, su kuriuo bando išnarplioti šias žmogžudystes. Abu jie susiduria ne tik su žiauria žmogaus psichologija, bet ir savo gyvenimus paverčia košmaru, iš kurio, atrodo, nėra išėjimo. Ar jiems pavyks užkirsti kelią žiaurioms žmogžudystėms ir išnarplioti mįslę, kas ir kodėl žudo įsimylėjėlius? Visi atsakymai – iškart po „X faktoriaus“, 22.00 val. per TV3, juostoje „Žmogžudžių atvirukai“!

