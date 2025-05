TV vedėja Kristina Rimienė 1 vaikų staigmenos nepamirš visą gyvenimą: „Verkiau iš laimės“

Kristina Rimienė, TV3 televizijos laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja, naujienų portalui tv3.lt papasakojo apie savo motinystės kelią, apie tai, kaip tapusi mama atrado visai kitokią meilę ir atsakomybę, kurios niekada anksčiau nepatyrė, bei koks yra ryšys tarp jos ir 19-metės dukros Marijos ir 16-mečio sūnaus Raigardo.

Gražiausia dovana Mamos dienos proga

Rytoj Lietuvoje minima viena jautriausių ir gražiausių metų švenčių – Mamos diena. K. Rimienė pasakoja, kad jų šeima neturi tradicijų šiai progai, tačiau pripažįsta, kad vaikai kasmet nustebina gėlėmis, mažomis dovanėlėmis, o kartais kartu su tėčiu suplanuoja malonią išvyką ar kitą veiklą.

Tačiau, pasak jos, didžiausia ir gražiausia dovana buvo kai vaikai, dar būdami maži, padainavo jai dainą „Aš širdyje labai myliu savo mamą“.

„Be abejo, aš verkiau iš laimės, nes tai buvo pati nuostabiausia dovana Mamos dienos proga“, – jautrią akimirką nostalgiškai prisimena Kristina.

Šie paprasti, bet labai nuoširdūs vaikų meilės gestai tapo svarbiausiu ir brangiausiu prisiminimu, kuriuo mama džiaugiasi kasmet. Meilė ir rūpestis, pasak Kristinos, yra tai, kas tikrai padaro šią dieną ypatinga.

Kalbėdama apie savo motinystės kelionę, Kristina sako, kad tapusi mama, ji atrado visai kitokią meilės rūšį:

„Atrodo, esame suaugę, mylime, turime šeimas ir atsakomybes, tačiau kai susilauki savo vaiko, atrandi visiškai kitokį meilės jausmą. Tai yra meilė, kurios niekada anksčiau nesu patyrusi.

Tapus mama, iš tiesų atrandi, kiek daug naujų jausmų gali išgyventi ir kaip ši meilė gali užpildyti širdį. Tuo pačiu atsiranda ir didžiulė baimė už savo vaikų gerovę.“

Kaip pasakoja K. Rimienė, susilaukus vaikų net gi pradedi bijoti skristi lėktuvu.

„Ne dėl to, kad bijai, jog jis gali nukristi, bet dėl to, kad galvoji, kaip tavo vaikas išgyventų be tavęs“, – sako Kristina, atskleisdama, kaip motinystė keičia net pačius kasdienius gyvenimo momentus.

Dukros pasirinkimas po mokyklos

Tačiau motinystė nėra tik džiaugsmas. Kaip ir kiekviena mama, Kristina patyrė daugybę iššūkių, ypač dukros paauglystės metu.

„Mes su vyru, Marijos tėčiu, kartais sakydavome, kad „gerai, dar liko metai iki 12 klasės ir mūsų kančios baigsis“, – šypsosi ji, prisimindama laiką, kai dukra buvo paauglė.

Paauglystė, pasak jos, yra ypatingai sudėtingas laikotarpis, kupinas hormonų pokyčių ir emocinių svyravimų, dėl kurių kartais vaikai jaučiasi nesuprasti.

Jie jaučiasi, kad visi aplink yra priešai, draugai tik supranta, o su tėvais nebėra bendros kalbos. Tai, kaip mano Kristina, tik fiziologiniai dalykai ir visiškai nereiškia, kad vaikas yra blogas ar piktas. Tereikia išlaukti šį laikotarpį.

Dabar, kai dukra jau suaugusi ir jų santykiai tapo labai artimi, Kristina gali džiaugtis, kad per tą sunkią paauglystę sugebėjo išlaikyti ryšį.

„Dabar mes su dukra esame geriausios draugės. Kiekvienoje šeimoje tai pasireiškia skirtingai, tačiau mes turėjome ir lengvų, ir sunkių akimirkų. Paauglystė jautėsi, santykiai buvo šiek šiek šaltesni, mažiau suprasti, tačiau ją išgyvenus, dabar viskas atrodo tobula“, – pasakoja ji, akcentuodama, kad per tą laiką sugebėjo sukurti gilų, patikimą ir nuoširdų ryšį su savo dukra.

K. Rimienės dukra Marija pernai baigė mokyklą. Pasiteiravus, ką mergina nusprendė veikti po mokyklos, Kristina atskleidžia, kad Marija yra pasirinkusi laisvus metus ir kol kas niekur nestojo.

Po mokyklos, metus laiko ji nusprendė siekti modelio karjeros. Kaip pasakoja laidų vedėja, dukra dirbdama modeliu jau aplankė Korėją, Japoniją bei Kiniją, o visai neseniai pasirašė kontraktą dėl darbo Italijoje, Milane.

Kristina džiaugiasi, kad dukra turi galimybę pažinti pasaulį, dirbti ir augti savarankiškai. Tai, kad ji nusprendė ne tik užsidirbti, bet ir pažinti kitas šalis rodo, kaip svarbu yra išdrįsti žengti į pasaulį ir siekti savo tikslų.

Didžiausia vertybė – šeima

Kalbėdama apie vertybes, kurias perduoda savo vaikams, Kristina pabrėžia, kad viena pagrindinių jos šeimos vertybių – tai artimi ir nuoširdūs santykiai.

„Mes labai puoselėjame suvokimą, kas yra šeima. Visada sakome vaikams, kad mes esame vyresni ir natūralu, kad anksčiau išeisime, bet jūs turite rasti bendrą kalbą tarpusavyje, nes jūs liksite vieni kitiems – ta šeima, kurios galbūt kiti nariai pasitrauks, šeimos branduolys sumažės“, – pasakoja ji, pabrėždama, kaip svarbu yra išlaikyti ryšį ir supratimą šeimoje, nes tai yra vienas iš tvirtų pagrindų, ant kurių remiasi visa šeimos struktūra.

Motinystės kelionė, pasak Kristinos, dažnai būna kupina iššūkių, tačiau ji pataria kitoms mamoms nepamiršti vieno svarbaus dalyko: svarbiausia yra mylėti savo vaikus ir jiems tai sakyti.

Anot Kristinos, kartais vaikas gali nesuprasti tėvų pabarimų, gali jaustis nemylimas, nors tėvų mintyse tai neturi nieko bendro su meile. Vaikai, augantys šeimoje, kurioje nėra tik vienas vaikas ir jie turi dalintis, kartais gali jausti atstūmimą arba net meilės trūkumą. Kristina tikina, kad svarbu nuolat priminti vaikams apie meilę, kad jie žinotų, jog jie yra mylimi ir brangūs.

„Labai stengiamės, kad bendravimas tarp visų šeimos narių būtų nuoširdus, atviras, tikras ryšys. Ypač rūpinamės, kad mūsų vaikai tarpusavyje bendrautų. Netgi turime žaidimą „Dvi tiesos, viena netiesa“, kurį žaisdavome nuo mažens, kad sužinotume daugiau apie savo šeimos narius, net ir paauglystėje, kai jie nenori pasakoti.

Vertybės yra: pagarba kitam žmogui, atsakomybė, nuoširdumas. Visos šios pagrindinės vertybės yra svarbios, bet svarbiausia – šeima“, – tikina K. Rimienė.

Žodis kitoms mamoms

Pokalbio pabaigoje, paprašius Kristinos skirti patarimą kitoms mamoms, moteris minutėlę pagalvojusi atsiminė jautrią citatą, kurią jai pasakė viena iš laidos „Pasaulis pagal moteris“ viešnių:

„Ji manęs klausia: „Ar žinai, Kristina, kas yra vitaminas M?“ Ir aš visai neseniai sužinojau, kad egzistuoja vitaminas M. O jis – meilė, mamos meilė vaikui, žmogaus meilė artimam.

Jei kalbant apie motinystę ir patarimus, kuriuos norėčiau duoti, svarbiausia yra mylėti savo vaikus ir jiems tai sakyti. Kartais vaikas gali nesuprasti mūsų pabarimų.“

Todėl, pasak laidų vedėjos, svarbu daugiau kalbėti su vaikais apie meilę, kad jie žinotų, jog jie tėvams yra brangiausi, mylimiausi ir kad tėvai juos myli iš visos širdies. „Aš manau, kad tai padės išvengti daug nesusipratimų ir vidinių konfliktų, augant vaikams. Jie tikrai žinos, kad yra mylimi.“

Kristinos dukros šilti žodžiai mamai

Marija, K. Rimienės dukra, apie santykius su savo mama kalba šiltai ir atvirai. Pasak jos, nors kelias iki artimos draugystės nebuvo paprastas, šiandien jų ryšys – tvirtas, lygus ir kupinas pagarbos bei švelnumo.

„Mūsų santykiai šiuo metu tapo tolygūs ir gražūs, mes viena kitą labai palaikom, meiliai pasišnekam“, – sako Marija, prisimindama, kad paauglystėje visko pasitaikydavo. „Kai man buvo paauglystė, tarp manęs su mama būdavo visko, vaikui ir ragai augdavo.“

Tačiau būtent laikas, kaip ji pati teigia, padėjo susitikti „kelyje“ ir užaugti draugystei, kuriai bręsti reikėjo abipusio supratimo.

Ryšys su mama nenutrūksta net ir tada, kai Marija išvykusi dirbti į užsienį. Ji pasakoja, kad bendrauja su šeima kiekvieną dieną:

„Kiekvieną dieną susiskambiname, būna dienelę vieną kitą praleidžiame, bet visada susirašome, susiskambiname ar su vaizdu, ar paprastai.“

Dalinimasis kasdienėmis akimirkomis – nuotraukomis, žinutėmis ar juoku – palaiko artumą, dėl kurio net grįžus į Lietuvą „atrodo, kad viskas taip pat likę, kaip prieš išvažiavimą.“

Nepaisant technologijų suteikiamų galimybių, išsiskyrimas su mama vis tiek kelia emocijų.

„Aišku, išvažiuoti dirbti į kitą šalį sunku – be šeimos, be artimųjų. Kai mama tau yra toks artimas žmogus, tai tikrai liūdna būna be jos“, – atvirauja Marija, tačiau priduria, kad žinojimas apie galimybę bet kada parašyti ar paskambinti labai padeda.

Paklausta apie mamos įtaką jos asmenybei, Marija išskiria pasitikėjimo savimi pamokas. „Kad reikia savimi pasitikėti ir neklausyti kitų nuomonės – šito tikrai mane išmokė ir nuo mažens skiepijo.“

Ji prisimena, kad mama niekada nesiliovė priminti, kokia ji yra svarbi ir kokia vertinga. Kristina Marijai skatino meilę sau ir kad niekas gyvenime tau į rankas nenukrenta – dažniausiai dėl to turi dirbti.

Ne mažiau svarbi – ir paveldėta kūrybiškumo gyslelė. Marijos mama – žinoma floristikos dizainerė, kuri visada turėjo meninę pusę.

„Ji mėgsta piešti, dabar gal kiek apmažinusi, bet aš irgi, baigusi mokyklą, mėgstu piešti“, – šypteli Marija.

Marijos tėtis neretai pajuokauja, kad jos su mama – ne panašios, o tiesiog vienodos. Ir iš tikrųjų – tiek išvaizda, tiek charakterio savybėmis Marija ir Kristina labai artimos: abi užsispyrusios, turinčios stiprų humoro jausmą ir savitą pasaulio matymą.