Tokių vestuvių Nijolei Pareigytei dar neteko vesti: reikėjo žaibiškai suktis iš padėties

Naujienų portalui tv3.lt N. Pareigytė papasakojo apie šią išskirtinę patirtį ir atskleidė, kas dėjosi tuo metu, kai vestuvių dieną Ispanijoje staiga dingo elektra.

Buvo daug panikos

Kaip pasakojo Nijolė, žinia apie elektros dingimą ją ir jaunuosius pasiekė atvykus į viešbutį šventės repeticijai. Tiesa, iš pradžių visi pagalvojo, kad elektra dingo tik viešbutyje. Tačiau netrukus pasiekė informacija, kad elektros neturi ne tik Ispanija, bet ir aplinkinės šalys.

„Mums visiškai dingo ryšys – negalėjome nei paskambinti, nei išsiųsti žinutės, nei gauti kažkokios informacijos. Sužinojome, kad stoja metro, degalinėse negalima užsipilti kuro, viešbučiai ir žmonės liko be elektros. Vietinė nuotakos vizažistė net buvo iškviesta pasiimti vaiko, nes elektros nebuvo ir mokyklose. Buvo daug panikos“, – pasakojo ji.

N. Pareigytės teigimu, vestuvės vyko prabangiame viešbutyje, tad buvo tikimasi, kad su situacija susitvarkys ir vestuvės įvyks. Taip ir nutiko – viltis įsižiebė sužinojus, kad viešbutis turi elektros generatorių.

„Visi po truputį ruošėmės, pavėlinome ceremoniją. Bet iš tikrųjų buvo labai gaila jaunųjų. Jaunikis tai dar nieko, sakė, kad gal tiesiog reikėtų šventę nukelti į rytojų. Bet nuotakai buvo daug streso. Žinoma, tai normalu, juk šventė planuota ilgą laiką, daugiau nei metus, tad tokia situacija labai išmušė iš vėžių. O aš net negalėjau jai paskambinti ir sužinoti, kas vyksta“, – teigė vestuves vedusi N. Pareigytė.

Nesklandumai sekė vienas po kito

Nijolei susiruošus savo apartamentuose ir pajudėjus važiuoti link ceremonijos vietos, iškilo dar vienas keblumas. Kadangi nebuvo jokio ryšio, neveikė ir navigacija.

„Teko iki šventės vietos važiuoti iš atminties. Sukome pirmyn atgal ratus nežinodami kelio. Bet galiausiai pavyko rasti“, – išskirtinę patirtį prisiminė ji.

Nors vestuvės galiausiai įvyko, nesklandumų jose netrūko ne tik prieš šventę, bet ir jos metu. Nijolė atskleidė, kad į vestuves neatvyko ne tik saksofonistas, bet ir nebuvo pristatytas užsakytas tortas.

„Tortas turėjo būti su fejerverkais, buvo numatyta atskira ceremonija. Taip ir neaišku, ar dėl elektros dingimo nepavyko kažko padaryti, ar kas čia nutiko. Tačiau visa kita pavyko labai smagiai, ceremonija buvo jautri ir graži“, – šyptelėjo šventes vedanti atlikėja.

Tiesa, kaip prasitarė ji, vestuvių metu šypseną kėlė juokingas momentas. Kadangi ceremonija buvo pavėlinta, vestuvių svečiai buvo labai išalkę.

„Per vestuves Ispanijoje apskritai yra labai daug valgoma. O mes vėlavome ir su pačia vakariene, ir su programa, tad mūsų svečiai be perstojo valgė. Kol jie valgė, aš dariau programą, mėginau įgyvendinti scenarijų. Tad vis pavalgydavome, tuomet pažaisdavome, po to vėl valgydavome, – juokėsi N. Pareigytė. – Be to, buvo labai keista matyti, kad aplink viešbutį nesimatė jokios švieselės, viskas buvo paskendę tamsoje.“

Kaip pasakojo Nijolė, kol vyko pasiruošimas vestuvėms, komanda ir pati norėjo užkąsti, tačiau kavinėse bei restoranuose maistas tiekiamas nebuvo.

„Ėjome į parduotuvę nusipirkti bent kokių mėsyčių, sūrių užkąsti. Tačiau parduotuvėje buvo galima atsiskaityti tik grynaisiais, jokių kortelių. Buvo labai juokinga, kai kasininkas skaičiavo kalkuliatoriumi, tarsi grįžome daug metų atgal“, – šypsodamasi pasakojo ji.

Nijolė buvo suplanavusi dar kelias dienas po vestuvių pasilikti Ispanijoje. Tačiau netikėta situacija šalyje paskatino ją iškart nusipirkti bilietus ir grįžti namo.

„Pagalvojau, o ką aš čia veiksiu, jeigu niekur nėra elektros? Dabar suprantu, kad šiek tiek paskubėjau su sprendimu, bet tuo momentu galvojau, kad noriu namo, noriu pas šeimą, noriu elektros!“ – juokėsi N. Pareigytė.