TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų, kiek šioms įžymybėms metų?

2025-12-04 19:45

Šiame teste siūlome išbandyti savo gebėjimą nustatyti, kiek metų gali būti Lietuvos įžymybėms. Kai kurie dainininkai savo gerbėjus džiugina jau ne vieną dešimtmetį. Teste teks pasukti galvą ne tik apie žinomų pramogų pasaulio atstovų amžių, bet ir politikų.

Vaidas Baumila, Monika Liu, Jessica Shy (nuotr. BNS)

Kai kurie dainininkai savo gerbėjus džiugina jau ne vieną dešimtmetį. Teste teks pasukti galvą ne tik apie žinomų pramogų pasaulio atstovų amžių, bet ir politikų.

Ar sugebėsite atspėti teisingai?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
