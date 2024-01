Taylor Swift mylimasis – tikra Valančiūno kopija: panašumai nustebins ne vieną

Internete pasirodžiusiose Taylor Swift ir Traviso Kelce'o nuotraukose užfiksuoti romantiški jausmai ir didelė laimė.

Tiesa, dauguma pastebėjo, kad Taylor mylimasis itin panašus į garsų Lietuvos krepšininką Joną Valančiūną.

Be to, kaip rašoma „The New York Times“, Amerikoje ir užsienyje kirpėjus užplūdo prašymai padaryti „Travis Kelce“ šukuoseną. Vadinasi, ir J. Valančiūno šukuosena patenka tarp populiariausių pasaulyje.

Įvertinkite panašumus galerijoje:

Jonas Valančiūnas ir Travisas Kelce'as (12 nuotr.) Jonas Valančiūnas BNS Foto Jonas Valančiūnas BNS Foto Jonas Valančiūnas BNS Foto +8 Jonas Valančiūnas BNS Foto Jonas Valančiūnas BNS Foto Travisas Kelce'as (nuotr. SCANPIX) Travisas Kelce'as ir Taylor Swift (nuotr. SCANPIX) Travisas Kelce'as ir Taylor Swift (nuotr. SCANPIX) Travisas Kelce'as (nuotr. SCANPIX) Travisas Kelce'as ir Taylor Swift (nuotr. SCANPIX) Travisas Kelce'as ir Taylor Swift (nuotr. SCANPIX) Travisas Kelce'as (nuotr. SCANPIX)