Suvirpins ne vieną širdį: atlikėja ir dainų autorė Viltė Ambrazaitytė pristato jautrų kūrinį „Mėlis“

Anksčiau V. Ambrazaitytė pristatė dainas „Ateisiu“ ir „Pėdos nedings“. Kartu su būgnininku ir prodiuseriu Adu Gecevičiumi ji yra išleidusi elektroninės lietuvių liaudies muzikos albumą „Dėl žalio žolyno“. Šiuo metu ji taip pat koncertuoja su Viktoro Diawaros bei Lauritos Peleniūtės projektu „Sutartronica“ ir tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio scenose pristato senąsias lietuvių sutartines, lydimas elektroninės muzikos skambesio.
Įkvėpė partizanų istorijos
Naujausioje V. Ambrazaitytės dainoje subtiliai prisiliečiama prie žmogaus laikinumo, mirties temų. Kaip sako pati atlikėja, įkvėpimu kūriniui tapo pasididžiavimą keliančios, bet kartu ir tragiškos Lietuvos partizanų istorijos, o nuotaiką dar labiau sustiprino šių dienų aktualijos – Rusijos karas Ukrainoje.
„Mūsų kasdienoje nemažai nerimo – matome žiaurų Rusijos elgesį Ukrainoje. Apskritai domiuosi mūsų rezistenciniu laikotarpiu, esu perskaičiusi nemažai literatūros, tad gvildenu šias temas ir savo kūryboje. Man ši daina – apie karį, partizaną, priverstą palikti šeimą, kad apgintų savo namus. Galbūt po mirties dar liekame šalia, sklandome, grįžtame – bent trumpam – į vietas, kuriose buvome laimingi“, – apie dainoje juntamą namų ilgesį kalba V. Ambrazaitytė.
Atlikėjos kūrinys gimė jos pačios įkurtoje, Dzūkijos nacionaliniame parke esančioje kūrybinių stovyklų erdvėje „Garsų miškas“. Ten pat buvo nufilmuota ir dainos vizualizacija. Labai simboliška, kad tose vietovėse kadaise ėjo Dainavos apygardos partizanų takai.
Reikėjo laiko
Visgi V. Ambrazaitytė pripažįsta, kad kūrybinis procesas nebuvo lengvas, reikėjo laiko ir drąsos paleisti dainą į dienos šviesą: „Kartais dainos turi sulaukti savo dienos. Ilgai jaučiau stiprų emocinį krūvį – tik dabar suprantu, kiek savo vidaus įdėjau į šią dainą ir kad man reikėjo palaukti. Dabar jaučiu, kad „Mėlis“ atėjo savo laiku – tuo metu, kai sustojame ir prisimename išėjusius.“
Aranžuotę kūriniui „Mėlis“ sukūrė prodiuseris ir grupės „Pilnatys“ įkūrėjas Marius Meilūnas.
„Negalėčiau įsivaizduoti šios dainos skambančios kitaip. Esu labai dėkinga Mariui – jis lydėjo mane nuo pat kūrybinio kelio pradžios ir prodiusavo pirmąsias mano dainas,“ – dalijasi Viltė.
„Labai džiugu, kad galėjau prisidėti prie dainos gimimo. Pavyko įgyvendinti daug idėjų, kurias mėgstu muzikoje: nuolatinį augimą, po truputį įstojančius instrumentus, melodingą slide gitaros solo, pauzę prieš kulminaciją ir kitas. Manau, kad mus su Vilte vienija meilė klasikinei roko muzikai - daug jos elementų girdisi ir „Mėlyje”.
Gera dirbti turint kone visišką laisvę – turėjau galimybę visus instrumentus įrašyti ir sumiksuoti pats, todėl nereikėjo ieškoti sudėtingų kūrybinių kompromisų. Galėjau tiesiog leisti būti vedamas puikaus Viltės balso ir jį apgaubti muzika.“, – priduria M. Meilūnas.
Singlo viršeliui dainų autorė pasirinko fotografės, kūrybinių projektų autorės Gintarės Bakūnaitės darytą nuotrauką.
„Kūrinys „Mėlis“ man yra sielos muzika, kuri jau ne sykį palietė pačią gelmę. Man atrodo, kad jis nepavaldus laikui, o tai šitame greitame pasaulyje tampa vis didesne vertybe, todėl labai prasminga prisidėti prie tokios kūrybos. Nuotrauka nebuvo kurta specialiai šiam kūriniui, tačiau labai gerai suprantu, kodėl Viltė ją pasirinko. Šiame kontekste ji tampa tarsi perėjimo simboliu, slenksčiu tarp šiapus ir anapus“, – sako G. Bakūnaitė.
Jei tik galėtų, dar sykį pasimatymų su vienu žmogumi
Nors pačiai kūrėjai artimos lietuvių liaudies dainos, sutartinės, šiame kūrinyje išėjimas anapus vadinamas ėjimų į mėlį ir šis žodis, šypsosi Viltė, gimė iš netikėto ir visam gyvenimui įstrigusio vaizdo keliaujant Meksikoje.
„Prieš keletą metų nedidele valtele plaukėme į lagūną Meksikoje, kurioje gausu bioliuminescencinių planktonų. Kai judini vandenį, jis ima švytėti ryškiai mėlyna šviesa. Buvo absoliuti tamsa ir ta šviesa. Negalėjau patikėti šiuo reginiu. Grįžusi vis galvojau apie tą mėlį – ir vieną dieną priedainio tekstas tiesiog atsirado galvoje“, – pasakoja kūrėja.
Paklausta, ar yra koks nors žmogus, su kuriuo, jei tik galėtų, pati norėtų susitikti mėlyje, Viltė linkteli: „Labai norėčiau dar kartą aplankyti savo močiutę. Ilgai jaučiau, kad ji mane saugo ir lydi, bet šiemet tas ryšys pasikeitė – atsirado stiprus ilgesys. Turbūt ji jau surado kelią į Mėlį.“
V. Ambrazaitytės dainą „Mėlis“ galite paklausyti čia:
- https://www.youtube.com/watch?v=NeenuBMNVU4;
- https://open.spotify.com/track/1ivAD0pmNLhmP849GchRat?si=46a441e9d147489a.
Anksčiau atlikėja ir dainų autorė pristatė savo singlus „Ateisiu“ ir „Pėdos nedings“. Juos galite paklausyti čia:
- “Ateisiu”: https://www.youtube.com/watch?v=mNtKnnkHXk8
- “Pėdos nedings”: https://www.youtube.com/watch?v=v7_l6SuJBVA
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!