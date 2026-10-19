Sunkia liga sergantis legendinis dainininkas prabilo apie sveikatos būklę: nebegali vairuoti ir koncertuoti

Apie savo sveikatą Billy Joel papasakojo naujame interviu, duotame prieš lapkritį vyksiantį „Gooding Christie's“ aukcioną, kuriame bus parduodama daugiau nei 70 motociklų iš asmeninės atlikėjo kolekcijos, rašė ENews.
„Šiuo metu negaliu vairuoti. Man neleidžiama sėsti prie vairo“, – leidiniui „The Hollywood Reporter“ prisipažino dainininkas.
Prabilo apie ligos simptomus
Billy Joel serga normalaus slėgio hidrocefalija – neurologine liga, kuriai būdingas pernelyg didelis smegenų skysčio kaupimasis. Ši būklė gali sutrikdyti smegenų veiklą, sukelti eisenos ir pusiausvyros problemų bei šlapimo nelaikymą.
Nors liga smarkiai paveikė atlikėjo kasdienybę, pats Billy Joel tikino, kad jo sveikatos būklė nėra tokia sunki, kaip gali pasirodyti.
„Tai veikia pusiausvyrą, atmintį, regėjimą ir klausą. Tačiau man viskas gerai. Jie tai vadina smegenų sutrikimu, bet tai nėra taip rimta. Tiesiog ši liga labiausiai paveikia pusiausvyrą“, – kalbėjo jis.
Vis dėlto atlikėjas pripažino, kad kol kas negali sugrįžti prie įprastos koncertinės veiklos.
„Gydytojai turi atlikti daugiau tyrimų, kad nustatytų, ar galėsiu vėl koncertuoti. Labai norėčiau tai daryti“, – vylėsi Billy Joel.
Teko atšaukti koncertus
Apie diagnozuotą normalaus slėgio hidrocefaliją Billy Joel viešai pranešė 2025 metų gegužę. Tuomet dėl sveikatos problemų jis buvo priverstas atšaukti suplanuotus koncertus.
Tuo metu atlikėjo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje buvo paskelbtas oficialus pranešimas, kuriame paaiškinta, kad koncertinė veikla pablogino jo sveikatos būklę.
„Šią būklę dar labiau pablogino pastarieji koncertiniai pasirodymai, dėl kurių atsirado klausos, regėjimo ir pusiausvyros sutrikimų“, – buvo rašoma pranešime.
Taip pat atskleista, kad gydytojų nurodymu dainininkui buvo paskirta speciali kineziterapija, o sveikimo laikotarpiu rekomenduota susilaikyti nuo koncertų.
Vėliau Billy Joel papasakojo, kad jam buvo atlikta ir smegenų operacija. Jos metu gydytojai įstatė specialų šuntą, padedantį pašalinti susikaupusio smegenų skysčio perteklių.
Po operacijos atlikėjas pajuto teigiamų pokyčių.
„Pagerėjo mano atmintis, šiek tiek pagerėjo pusiausvyra, tapo lengviau atlikti kasdienius veiksmus“, – interviu radijo stočiai „Sirius XM“, savo kanale „The Billy Joel Channel“, pasakojo dainininkas.
Nepaisant sveikatos sunkumų, Billy Joel nepraranda vilties ateityje vėl pasirodyti gerbėjams.
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