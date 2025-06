Skaitytoja dalijasi vaizdais iš Justino Timberlake koncerto vietos: 1 dalykas nuvylė

Dar prieš prasidedant šou, portalo tv3.lt skaitytoja pasidalijo nuotraukomis iš vidaus – jose matyti, kaip žmonės jau renkasi į areną ir ruošiasi vienam laukiamiausių metų renginių.

Skaitytoja dalijasi vaizdais iš Justino Timberlake koncerto vietos

Pasak skaitytojos, atmosfera viduje kupina laukimo, tačiau viena detalė ją nustebino – pati scena. „Tikėjausi kažko įspūdingesnio. Viskas labai paprasta – jokių ryškių dekoracijų ar didelių konstrukcijų“, – komentavo ji.

Nuotraukose matyti, kad scena – minimalistinė, be ryškių spalvų ar įmantrių sprendimų. Tiesa, dar prieš koncertą visi techniniai sprendimai gali būti slepiami iki pasirodymo pradžios, tad gali būti, jog tikrasis reginys prasidės tik įžengus atlikėjui į sceną.

Nepaisant to, žiūrovai aktyviai renkasi į vietas, arenos erdvės pildosi, o nuotaika – pakili. Gerbėjai tikisi vakarą praleisti skambant didžiausiems hitams, tarp jų – „SexyBack“, „Mirrors“, „Cry Me a River“ bei naujausiems kūriniams iš šių metų albumo Everything I Thought It Was.