Šiurpi tragedija per mišias: mirė kunigas

Nelaimė įvyko spalio 17-osios vakarą Gvajakilio mieste, Perpetuo Socorro bažnyčioje. Kunigas Patricio Alfredo Sánchez Molinari tuo metu laikė mišias ir kreipėsi į susirinkusius tikinčiuosius.
Kaip praneša užsienio žiniasklaida, vaizdo įraše matyti, kaip nuo sienos už kunigo atsikabina, regis, sunkus medinis kryžius ir krenta tiesiai jam ant galvos.
Netrukus bažnyčioje pasigirdo tikinčiųjų šauksmai. Viena moteris maldavo kviesti greitąją medicinos pagalbą: „Tėve, tėve... kvieskite greitąją!“
Į bažnyčią atvykusios skubiosios pagalbos tarnybos kunigą paskelbė mirusiu įvykio vietoje.
Kunigą prisiminė kaip atsidavusį bendruomenei
Apie Patricio Alfredo Sánchez Molinari mirtį pranešė Gvajakilio arkivyskupija. Dvasininkas priklausė redemptoristų kongregacijai – katalikų vienuolijai, kurios veikla apima misionierišką darbą ir pagalbą skurstantiesiems bei socialiai pažeidžiamoms bendruomenėms.
Prieš pradėdamas tarnauti Perpetuo Socorro bažnyčioje Gvajakilyje, kunigas dirbo San Lorenzo parapijoje Vinceso mieste.
Buvusi jo parapija taip pat pagerbė mirusį dvasininką, prisimindama jo atsidavimą ir meilę bendruomenei.
„Pranešame, kad mūsų mylimas kunigas Patricio Alfredo Sánchez Molinari, tarnavęs Perpetuo Socorro bažnyčios klebonu, iškeliavo į Tėvo namus, kad džiaugtųsi Jo artumu ir šlove“, – skelbė arkivyskupija.
Pranešime taip pat išreikšta malda už kunigo amžinąjį atilsį.
Kol kas nėra žinoma, dėl kokios priežasties kryžius atsikabino nuo sienos ir nukrito.
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