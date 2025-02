Šie lietuviai sulaukė dėmesio iš princo Harry: spaudė ranką

Lietuvos krašto apsaugos ministerija pasidalino nuotrauka, kurioje princas kalbasi su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Raimundu Vaikšnoru.

In 🇨🇦Vancouver for the @InvictusGames25, 🇱🇹CHOD General Raimundas Vaikšnoras met with our wounded soldiers and Prince Harry, patron of the @WeAreInvictus. The Prince expressed his happiness at Lithuania’s first-time participation, which brings great pride to our soldiers. pic.twitter.com/xZcOkoJcg0