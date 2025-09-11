Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Seime pasirodžiusi dainininkė Bjelle nustebino: tokio akibrokšto nesitikėjo niekas

2025-09-11 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 20:10

Dainininkė Raminta Naujanytė-Bjelle kaip reikiant nustebino visus, kai Seimo rūmuose atliko naują savo kūrybos dainą „Užaugo Žmonės“. Per šį kūrinį moteris nusprendė išreikšti savo pilietinę poziciją ir įgelti Lietuvos politikams.

Raminta Naujanytė-Bjelle

Dainininkė Raminta Naujanytė-Bjelle kaip reikiant nustebino visus, kai Seimo rūmuose atliko naują savo kūrybos dainą „Užaugo Žmonės". Per šį kūrinį moteris nusprendė išreikšti savo pilietinę poziciją ir įgelti Lietuvos politikams.

13

Socialiniame tinkle „Instagram“ Bjelle pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip į parodos atidarymą Seime pakviesta dainininkė su gitara atlieka savo kūrybos dainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokio pasirodymo nesitikėjo niekas

Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

Įsiklausius į kūrinio žodžius tampa akivaizdu, kad šią dainą Bjelle skyrė partijai „Nemuno aušra“.

REKLAMA

Dainininkės dainoje skamba šie žodžiai:

Užaugo žmonės, jie srauniai teka / Ir kantriai klauso, ką jūs jiems šnekat / Bet yra ribos, yra idėjų / Mums vis dar rūpi, jums nereikėjo / Bukų klajonių ir eksperimentų / Prašau, jei galima, nors kiek pasistenkit.

Priedainyje nuskamba ir tokios eilutės:

Jau eisim, eisim eisime tenai / Kur rožių nėra, kur rožių nėra / Jau eisime, keliausime tenai / Kur vakarai, nebe aušra.

„Maišykim meną su politika, nes menininkai tokie pat piliečiai kaip ir kitų profesijų atstovai. Šiandien turėjau progą pagroti Seime. Tai ir pasakiau, ką galvoju savitu būdu – daina „Užaugo Žmonės“, – prie įrašo pridūrė R. Naujanytė-Bjelle.

Išvydę šį pasirodymą, žmonės socialiniuose tinkluose neslėpė susižavėjimo ir gyrė dainininkę už drąsą tokiu būdu išsakyti savo poziciją.  

ccc
ccc
2025-09-11 20:23
kai kurie buvo sužavėti ir šuraevo pasirodymu bet ar juos galima vadinti žmonėmis - abejoju
Atsakyti
pasikeitimų nedaug
pasikeitimų nedaug
2025-09-11 20:47
anksčiau komsomolas dainavo leninui, dabar komsomolas dainuoja kgb tvartui
Atsakyti
Džiaukas
Džiaukas
2025-09-11 20:54
Tai į Seimą ateina kas nori,jas dainuoja,kas bombą sprogdina?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
