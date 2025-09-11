Seime pasirodžiusi dainininkė Bjelle nustebino: tokio akibrokšto nesitikėjo niekas

Socialiniame tinkle „Instagram“ Bjelle pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip į parodos atidarymą Seime pakviesta dainininkė su gitara atlieka savo kūrybos dainą.
Tokio pasirodymo nesitikėjo niekas
Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Įsiklausius į kūrinio žodžius tampa akivaizdu, kad šią dainą Bjelle skyrė partijai „Nemuno aušra“.
Dainininkės dainoje skamba šie žodžiai:
Užaugo žmonės, jie srauniai teka / Ir kantriai klauso, ką jūs jiems šnekat / Bet yra ribos, yra idėjų / Mums vis dar rūpi, jums nereikėjo / Bukų klajonių ir eksperimentų / Prašau, jei galima, nors kiek pasistenkit.
Priedainyje nuskamba ir tokios eilutės:
Jau eisim, eisim eisime tenai / Kur rožių nėra, kur rožių nėra / Jau eisime, keliausime tenai / Kur vakarai, nebe aušra.
„Maišykim meną su politika, nes menininkai tokie pat piliečiai kaip ir kitų profesijų atstovai. Šiandien turėjau progą pagroti Seime. Tai ir pasakiau, ką galvoju savitu būdu – daina „Užaugo Žmonės“, – prie įrašo pridūrė R. Naujanytė-Bjelle.
Išvydę šį pasirodymą, žmonės socialiniuose tinkluose neslėpė susižavėjimo ir gyrė dainininkę už drąsą tokiu būdu išsakyti savo poziciją.
